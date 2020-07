Fotballhykleriet

Pride.

Stolthet.

Det er vakkert å se tippeligakapteinene spille med regnbueflagget på armen. Det er vakkert med regnbueflagg på hjørneflaggene, og rundt på stadionene. Og det er vakkert å se en samstemt fotballfamilie som ønsker å vise at alle er likeverdige, og at fotballen skal være en plass for alle.

Black lives matter. Nei til rasisme.

Det er vakkert å se hvordan spillernes navn i Premier League er erstattet med Black Lives Matter. På samme måte som det er vakkert å se fotballspillere støtte MOT-kampanjen, og si nei til rasisme. Man blir rett og slett glad av å se når fotballspillere får lov til å være politiske og ha en mening. Når man viser at vi som gruppe; spillere, supportere og støtteapparat, står sammen i noen av de viktigste menneskerettighetssakene i samfunnet.

Så får man heller akseptere at man forsøker å begrense individuelle markeringer av enkeltsaker. For eksempel ved å gi gult kort når spillere drar av drakten. En regel som egentlig skal hindre politiske/religiøse budskap som spillerne kan ha skrevet på undertrøya.

Dette er en gyllen mulighet for NFF til å vise at de faktisk har ryggrad.

Man ønsker å stå sammen, vise at man er én organisasjon. Når man tar stilling til politiske markeringer, skal det være en samlet fotballfamilie som gjør det. Det er greit nok. Men da faller også de store avgjørelsene på forbundet, som organiserer de forskjellige markeringene. Derfor skriver jeg dette som et åpent brev til Norges Fotballforbund (NFF).

Mener Fotballforbundet at alle mennesker skal ha like rettigheter, uavhengig av seksuell orientering?

Mener forbundet at alle mennesker skal ha like rettigheter, uavhengig av melaninnivå?

Mener forbundet at alle mennesker skal ha like rettigheter?

Om NFF svarer ja på ett eller flere av disse spørsmålene, er jeg spent på hvordan man kan rettferdiggjøre en eventuell deltakelse under fotball-VM i Qatar 2022.

Hvordan kan man fremstå som annet enn hyklere når man spiller med regnbueflagg i Norge, for så å delta i den propagandamarkeringen som et VM er - i et land hvor homofili kan straffes med døden?

Hvordan kan man fremstå som annet enn hyklere når man kjemper for MOT og menneskerettigheter i Norge, for så å lukke øynene for massive menneskerettighetsbrudd som har foregått, og fortsatt pågår, i forberedelsene av mesterskapet ? Hvis dere lurer på hva jeg sikter til, kan dere legge inn et søk på Amnesty.no og lese dere litt opp.

Hvordan kan man fremstå som annet enn hyklere når man kjemper for kvinnefotballens anseelse og utberedelse, for så å delta i et VM i en nasjon hvor kvinner er sett på som annenrangs borgere? Et land som er nummer 135 av 153 land på World Economic Forums likestillingsindeks?

Listen av grunner til å boikotte er så lang, at jeg ikke har plass her til å skrive om korrupsjon, smøring og kostnadsbruk, men det er kanskje like greit.

Det er nok flere idrettstopper og -politikere som uansett burde holde seg hjemme for ikke å ødelegge et allerede frynsete rykte.

Jeg gleder meg til VM-kvalifiseringen. Jeg håper den mest talentfulle spillergruppen Norge har hatt siden 90-tallet greier å kvalifisere seg. Så håper jeg at man innen den tid har forstått at om man virkelig mener at menneskerettigheter skal gjelde for alle mennesker, så har man ingen annen mulighet enn å avstå fra å delta.

En boikott vil jo være sterkere om den kommer fra et land som er kvalifisert til VM, enn om den kommer fra et land som uansett ikke skal delta.

Dette er en gyllen mulighet for NFF til å vise at de har mot, at de faktisk har ryggrad, at de faktisk har Pride!

Love is Love. Men kjærligheten uten noen form for betingelse er en naiv drøm. Kjærligheten til fotballen stammer fra selve spillet, men hvordan kan noen elske et spill som spilles på graven til slaver og undertrykte?

Gi alt for Norge i kvalifiseringen. Og boikott Qatar 2022.