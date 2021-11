Forsvaret bør være livssynsåpent

«Tid for skilsmisse» skriver løytnant og troppssjef i Hans Majestet Kongens Garde Stian Husby på NRK Ytring etter et møte med religion under en bataljonsoppstilling i Forsvaret. Selv om Husby har noen viktige poenger, mener vi at konklusjonen er fjernt fra ambisjonen om et livssynsåpent samfunn.

Skillet mellom stat og kirke innebærer ikke i seg selv en sekularisering av Norge, men at staten ikke lenger har en offisiell religion.

Samtidig er Den norske kirke en grunnlovsfestet folkekirke, og til grunn ligger målet om et livssynsåpent samfunn med rom for tro og livssyn.

Husby viser til at samfunnet er sekulært, og at færre identifiserer seg som troende. Det er vanskelig, for ikke å si umulig, å skulle måle tro.

I Den norske kirkes medlemsundersøkelser spør vi våre medlemmer om tro, om kirkegang og om vaner rundt bønn. Utfordringen med å måle disse spørsmålene trer her tydelig fram: I 2019 oppga langt flere av kirkens medlemmer at de ber til Gud enn de som oppga at de faktisk tror på Gud.

Religion er ikke et privat anliggende som for enhver pris skal holdes borte fra offentligheten. Religiøse ritualer er en del av den norske kulturarven, og for mange også en del av familielivet. Store deler av Norges befolkning velger å markere livets ulike milepæler i kirken eller andre hellige rom.

Respekt for hverandres ulike syn er sentralt i det livssynsåpne samfunnet.

Tro er en viktig del av livet for mange enkeltmennesker – særlig i krevende tider. Det livssynsåpne samfunnet bygger på at religion er en del av hverdagen, ikke noe som er privat og skal gjemmes bort. Vi trenger å lære av hverandre og om hverandre for å forstå samfunnet vi lever i.

Prinsippet om at skoler skal tilby et likeverdig alternativ til dem som ikke ønsker å delta i skolegudstjeneste eller andre religiøse seremonier bør også Forsvaret bestrebe seg på å ivareta for sine soldater når det arrangeres gudstjenester.

Det ville heller ikke vært unaturlig om Forsvarets tros- og livssynskorps ser på alternativer til bønn under en obligatorisk oppstilling dersom dette oppleves krenkende for soldater med et annet livssyn, slik Husby beskriver.

Religion er ikke et privat anliggende som for enhver pris skal holdes borte fra offentligheten.

Respekt for hverandres ulike syn og ivaretagelse av den enkeltes opplevelse av verdighet er sentralt i det livssynsåpne samfunnet.

Feltprester, feltimamer og felthumanetikere gjør en viktig jobb, både som samtalepartnere og i formidling av sin tro og livssyn. De har en naturlig plass her, slik de også har på sykehus, i fengsler og institusjoner.

Det ivaretar også soldatenes, pasientenes, innsattes og brukernes religiøse behov og rettigheter, og er kompetente samtalepartnere når livet blir vanskelig.

Religiøse ritualer er en del av den norske kulturarven.

I overgangen fra en ordning med statskirke til et livssynsåpent samfunn med en grunnlovsfestet folkekirke kan feilskjær forekomme.

Det er likevel avgjørende at vi ikke overkorrigerer, ut fra en misforstått tanke om at en sekulær utforming av samfunnet er opphøyet og nøytral.

Det er snarere i det livssynsåpne samfunnet vi kan leve og lære av hverandre, med respekt for hverandres ulike tro.