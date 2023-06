Fornorskingen av kvener fortjener stor oppmerksomhet

I en ytring fra Kvensk Finsk Riksforbund kritiserer generalsekretær Rune Bjerkli NRK for dekningen av sannhets – og forsoningskommisjonens rapport. Forbundet er blant annet kritisk til at det kvenske ble viet for liten plass i forhold til det samiske i dekningen av overleveringa av rapporten.

«NRK har ingen agenda mot kvensk/norsk-finsk.»

NRK har stor forståelse for at det er knyttet store forventninger både til resultatet av kommisjonens arbeid, og medienes dekning av dette.

Det er mye av det Bjerkli skriver som vi ikke kjenner oss igjen i. NRK har ingen agenda mot kvensk/norsk-finsk, slik man kan få inntrykk av gjennom innlegget. Tvert imot er vi glade i oppdraget vi har knyttet til minoritetene i Norge, og tar det på stort alvor.

Vi er likevel enig i at vi kunne løftet det kvenske bedre frem i våre nasjonale flater den dagen den omfattende rapporten ble lagt frem for Stortinget. Det var imidlertid en fyldig dekning av det kvenske perspektivet både før, under og etter fremleggingen på våre ulike flater. Vi jobber også godt med kritikken som rapporten nå får, samt med oppfølging av konkrete tiltak i bakkant av rapporten.

«Kvensk er anerkjent som et eget språk av norske myndigheter.»

Fornorskningen av den samiske og kvensk/finske befolkningen er et mørkt kapittel i norsk historie. Og staten «lykkes» dessverre særlig godt i de sjøsamiske og kvensk/finske områdene. Som Bjerkli selv påpeker, så finnes det i dag få tidsvitner til denne planlagte saneringen av det kvensk/norsk-finske språket og kulturen. Den samiske kulturen overlevde bedre. For kvenene/norsk-finnene og skogfinnene er dessverre veien frem til revitalisering av språk og kultur lengre og vanskeligere.

NRKs oppdrag knyttet opp til den kvenske/norsk-finske minoriteten, og til samene som urfolk.

Kvensk Finsk Riksforbund ønsker at NRK skal fremme og produsere innhold på og om finsk til den kvenske befolkningen. Forbundet mener NRKs valg av språktilbud til den kvensk/norsk-finske folkegruppen er basert på medlemstall i interesseorganisasjoner. Slik er det selvsagt ikke.

NRK får sitt oppdrag definert av Stortinget. I paragraf 16 i NRK-plakaten står oppdraget til den samiske befolkningen og minoritetsgrupper i Norge beskrevet. Om minoriteter og minoritetsspråk heter det at; «NRK skal ha programmer for nasjonale og språklige minoriteter samt innhold for tegnspråklige».

«NRK får sitt oppdrag definert av Stortinget.»

I paragraf 19 står det videre: «NRK skal også tilby innhold på samiske språk, nasjonale minoritetsspråk og tegnspråk».

Kvensk er anerkjent som et eget språk av norske myndigheter, og er et av våre minoritetsspråk. NRK er kjent med at deler av det kvensk/norsk-finske miljøet i Norge mener at man burde satse på finsk som det anvendte lærespråket i de kvenske miljøene. Slik har det ikke blitt, og dermed er NRKs oppdrag knyttet opp mot det kvenske språket, ikke det finske.

«Vi er likevel stolte over at vi på få år har bygd opp et eget tilbud til den kvenske befolkningen, nrk.no/kvensk.»

Samene har formell status som urfolk i Norge, noe også oppdraget til NRK reflekterer. Derfor er det også forskjell i tilbudet til den samiske befolkningen og den kvensk/norsk-finske befolkningen. Vi er likevel stolte over at vi på få år har bygd opp et eget tilbud til den kvenske befolkningen, nrk.no/kvensk, der vi publiserer både nyheter og annen journalistikk på norsk og kvensk. Parallelt jobber vi med å fremme dette innholdet også til riksdekkende NRK-program og nettsider.