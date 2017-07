Lærer og forfatter Håvard Tjora skrev en kronikk på NRK Ytring om den norske skolen og kompetansekravet som er innført av kunnskapsministeren. En av hans hovedpoeng er at lærere gjør så mye mer enn å undervise.

Jeg er en 15 år gammel elev, hvorfor inkluderer dere ikke oss ungdommer inn i diskusjonen? Det er vi som må holde ut med lærere hver eneste dag.

Legger til rette for ulike elever

Jeg har en venninne som sliter. Hun går ikke på skolen min, men forteller om hvordan hun blir sett av lærerne sine. De har møte med henne og foreldrene – dette er etter arbeidstid.

Mange elever er trøtte av skolen, vi har alle forskjellige behov, vi lærer på forskjellige måter. Det er utfordrende å forstå mitt og andres behov, men min erfaring er at jeg får opplegg tilpasset meg i de aller fleste fag. Ikke nok med at de sitter å retter oppgaver vi gjør, men de utfordrer oss til å sette egne mål. Vi får også ofte individuelle samtaler etter store prøver.

Man må kjenne hele personen for å gi gode tilbakemeldinger.

En kompis av meg fikk beskjed rett ut om at han måtte skjerpe seg kraftig og jobbe med et fag. Hvis den type krav hadde blitt stilt til feil person, kunne elven begynt å hate faget. Men for kompisen min med sterkt konkurranseinstinkt var det helt annerledes.

Han begynte å jobbe mye mer, og etter et år var han blitt mye bedre faglig. Man må kjenne hele personen for å gi gode tilbakemeldinger.

Hjelper oss etter skoletid

Men ikke nok med det, lærerne våre følger også opp etter skolen. Om det er noe viktig har lærerne bedt om at vi skal sende melding. Da følger de opp. Det er lærere som har flere klasser og opptil 90 elever i hvert fag.

Om det er noe viktig har lærerne bedt om at vi skal sende melding.

Vi hadde en naturfagprøve på en mandag. Jeg øvde med to venninner på søndagen. Det var noe vi ikke forsto, så vi sendte en melding til læreren. Han forklarte det over melding så vi forsto – på en søndag formiddag.

I vinter da jeg skulle på skitur med skolen sendte jeg en tekstmelding til læreren og fikk raskt svar. Jeg var usikker på om jeg rakk en avtale klokken to, så vi ble enige om tid og sted over mobilen. Dette var en mandagskveld. Når skoleklokken ringer ut er ikke lærerne ferdig. Noen er faktisk på for elevene utover kvelden også.

Torbjørn Røe Isachsen sa i et intervju som Håvard Tjora selv gjorde høsten 2015 at læreres ansvar skal primært være å undervise. Men lærerne gjør så utrolig mye mer for oss.

Lager god stemning

En gang ble vi ble utfordra til å sende video av jenka-dansing til læreren. Mulig det var tull, men jeg sendte inn video av familien danse dårlig en fredagskveld. Det viser at lærerne bryr seg mer om meg enn kun hva slags karakterer jeg får, og det var noe morsomt å snakke om etter helgen.

Læreren har også da skapt en fortrolighet med meg og de andre i klassen, som umulig kan være annet enn et kjempe-pluss når vi skal lære noe nytt.

De lager rett og slett god stemning.

Vi var på piknik før sommeren, og den ene læreren min hadde med seg enhjulssykkel, en annen arrangerte yoga og den tredje spilte volleyball. Når vi skal på turer ser jeg at de byr på seg selv – og at det virker. De lager rett og slett god stemning.

Så kunnskapsminister, hvis lærerens oppgave kun er å undervise, hvem skal svare meg på meldinger om naturfagsprøven? Hvem skal få venninna mi i tale? Hvem skal utfordre meg til å dumme meg ut med jenka-dansing?

Jeg er glad for å ha lærere som ikke utelukkende underviser i fag, men lærere som tuller med meg, utfordrer meg og svarer meg på en sen mandagskveld.

