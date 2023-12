Foreldrene som forsvant

Far og enkemann Eivind Løvdal kommer med et hjertesukk i anledning «Snøfall 2», og ber om at NRK lar alle foreldre overleve til neste år. Jeg satte selv kaffen i halsen da cellegiften plutselig var tilbake i stua vår via skjermen, men er likevel glad for at den avla oss en visitt.

I likhet med Eivind står jeg alene igjen med to barn som mistet moren sin, etter knappe ni måneder med sjokk, innleggelse, cellegift, morfin og til slutt død.

Nå ser vi årets «Snøfall» sammen hver morgen, og både håper og tror at mammaen til Noah kommer hjem til jul. Vår kjæreste Stine gjør ikke det, men de fleste som får kreft i 30- og 40-årene blir friske. I så måte vil «Snøfall» legge seg tettere på virkeligheten enn mye av den øvrige foreldreløse barnefiksjonen.

«Klassekameratene til barna mine kan få et lite innblikk i hva vår familie har vært gjennom.»

For at barn skal få muligheten til å handle selvstendig i film og litteratur, bør foreldrene på et eller annet vis forsvinne. Hvis ikke ville barna bare bli kjørt til håndballcup og sett «Maskorama» med bonusfamilien, og slikt blir det ikke god litteratur av.

Som konsekvens dør fiksjonens foreldre ofte, men ikke alltid.

Moren til Odd ligger på sofaen med angst. Buffys far er en kjeltring som kommer og går når det passer ham. Foreldrene til Tiril og Oliver vet vi ingenting om, bortsett fra at de lar barna løpe fritt rundt i Elvestad uten stort annet enn en mobiltelefon og gode svømmeferdigheter.

I motsetning til de andre historiene med fraværende foreldre, tror jeg imidlertid kreften i «Snøfall» er mer enn et virkemiddel for å få mor ut av huset.

Årets julekalender handler jo faktisk om sykdom og kreft. Fra vignetten, hvis grafikk likner mistenkelig på et MR-bilde av en kreftinfisert lever, via Dunkelstein som sakte, men sikkert vokser seg større på bekostning av det friske som skal gro i Snøfalls hage. Til den høyst konkrete moren som får den vonde telefonen fra sykehuset, og som på umulig vis må trygge sønnen og være livredd på samme tid.

«Nå ser vi «Snøfall» sammen hver morgen, og både håper og tror at mammaen til Noah kommer hjem til jul.»

Som pårørende til en som døde av kreft, er jeg glad for at det lages serier som våger å gå inn i det vonde som for alltid vil være med meg og barna mine.

Vi har fått en ny anledning til å snakke, til å tenke, og til å gråte sammen.

Nå kan klassekameratene til barna mine forstå hva vi har vært gjennom. Kollegaene mine kan kanskje bli minnet på hvorfor jeg fortsatt kommer sist og går først.

Samtidig er det viktig å huske på at vår historie ikke er uvanlig. Nær 11.000 norske barn har mistet en forelder, så sjansen er stor for at ditt barn har en i klassen eller i idrettslaget som aldri kan møte mamma eller pappa igjen. Langt flere har syke foreldre, og lever med en konstant frykt for å miste det umistelige.

Pass litt ekstra på dem i disse førjulstider, snakk med dem, og ikke vær redd for å si noe feil. Vi har hørt det meste, og tenkt resten. Dessuten er vi ikke like. Noen elsker «Snøfall», andre forbanner den.

Det er plass til begge deler.

