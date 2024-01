For lett om fett

«Teori som står i lærebøker kan ikke ukritisk gjengis, men må settes i sammenheng med den nyeste forskningen. For kunnskapsgrunnlaget endrer seg. Men kostrådene våre henger ikke med», skriver en gruppe ansatte ved Oslo Nye Høyskole i en kronikk på Ytring.

Ja visst endrer kunnskapsgrunnlaget seg. Jeg vet ikke hvilke lærebøker kronikkforfatterne sikter til, men i juni 2023 fikk vi det beste og mest oppdaterte kunnskapsgrunnlaget på sammenhengen mellom kosthold og helse som finnes globalt, de nye nordiske ernæringsanbefalingene NNR 2023.

Og heldigvis og naturligvis skal de reviderte kostrådene som kommer neste sommer ha verdens største og nyeste kunnskapsgrunnlag som base.

«Nasjonale kostholdsråd er på ingen måte basert på utdaterte lærebøker.»

Forskjellen på kunnskapsgrunnlag og forskning er ikke umiddelbart lett å forstå. Forskning driver verden fremover. Det gjøres av forskere eller forskergrupper som har en hypotese om en sammenheng som de skal finne ut av om stemmer.

Mat og helse er hot topic innen forskning, og hver dag publiseres det i snitt ca. 350 forskningsartikler om temaet. Dette er ulike typer studier, av ulik størrelse og kvalitet. Noen har lav kvalitet og ses bort fra, mens mange av dem er svært gode, og genererer hypoteser slik at man bestemmer seg for å forske mer på det.

At det publiseres så mange studier er veldig bra, men nasjonale anbefalinger kan ikke fattes på bakgrunn av enkeltstudier. Da ville rådene endret seg vesentlig fra dag til dag, og ikke vært godt egnet som plattform for gode valg i hverdagen.

Derfor gjøres det kunnskapsoppsummeringer. Disse ser på den totale mengden av forskning, veier studienes kvalitet, og ser på om det finnes mange nok studier av god nok kvalitet som peker i samme retning.

Basert på slike kunnskapsoppsummeringer utarbeides nasjonale anbefalinger. I NNR 2023 har mer enn 400 eksperter på kosthold og helse gjennomgått all tilgjengelig forskning på kosthold og helse fra 2012 til 2023.

«Nå har også de nordiske fagekspertene nok en gang landet på samme konklusjon.»

Kostrådene har svært høy tillit i befolkningen. Den tilliten må vi forvalte på en god måte.

Det er derfor vi som nasjonale myndigheter må lene oss på store nordiske eller internasjonale grupper, som dykker dypt ned i all forskning, ikke bare den som støtter teoriene deres, for å gi oss et beslutningsgrunnlag som både fagfolk og befolkning kan stole på.

Fett er ikke lett. Fett og særlig mettet fett er et stadig tilbakevendende tema. I 2017 ba vi i Helsedirektoratet Nasjonalt råd for ernæring om å gå gjennom den eksisterende kunnskapen for å se om det var grunnlag for å endre rådet om mettet fett, basert på ny forskning.

Ernæringsrådet fant da at rådet om mettet fett og magre meieriprodukter var styrket basert på den nyeste forskningen. Og nå har også de nordiske fagekspertene i NNR 2023 nok en gang landet på samme konklusjon, etter å ha gjennomgått all kunnskap som har kommet helt frem til våren 2023.

For oss som nasjonale helsemyndigheter er det viktig at både befolkning og fageksperter er trygge på at nasjonale kostholdsråd på ingen måte er basert på utdaterte lærebøker, men på den beste oppsummerte forskningen på området.

