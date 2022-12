Føde i fart

Eller midt utpå en fjor. Eller i en veikant. Eller i et helikopter.

Og det Bunadsgeriljaen synger om, er faktisk ikke tull: Sammenhengen mellom nærhet til fødested og risiko for transportfødsler og diverse komplikasjoner, er helt reell.

Nå melder Helgelandssykehuset at de skal stenge sine fødeavdelinger i fire måneder i 2023, dobbelt så lenge som i fjor.

Nyheten blir like dårlig tatt imot som ungene som fødes baki trange ambulansebiler. Ved å stenge en tredel av året og kalle det «sommerstenging», har man i beste fall optimistiske forestillinger om den nordnorske sommeren.

Det paradoksale er at dette rammer de som allerede har lang reisevei.

Medianreisetid til føden for de som sokner til sykehuset i Sandnessjøen, er en time – og det er normalsituasjonen med åpne fødeavdelinger. At lengre reisevei til nærmeste fødested øker risikoen for å føde på veien, er enkel matematikk.

Fødekvinner (i den grad de blir spurt hva de synes) opplever transportfødsler som skremmende og dramatiske. Slike fødsler er også uønsket fra et medisinsk standpunkt.

Man kan si mye pent om ambulansearbeidere, og det gjør jeg gjerne, men de har altså ikke operasjonssal, blodbank og nyfødtintensiv baki der. Ei heller et verdig miljø for det aller første møtet mellom mor og hennes nyfødte barn.

I mellomtiden nyter norske hopper og kyr godt av lovverket vi har for transport av levende dyr.

Der står det nemlig at det er forbudt å transportere drektige dyr rett før termin.

Når dyretransport holder høyere standard enn fødselsomsorgen, er vi på ville veier.

Vi hører historier om kvinner som kjører med blålys forbi sin nærmeste fødeavdeling fordi den er sommerstengt, og tilbringer smertefulle timer i transport eller føder på veien. Det er altså ulovlig å behandle dyr på samme måte.

Gravide kvinner på Helgeland står på barrikadene for å få de samme rettighetene som drektige kyr.

Det finnes ikke lignende lovbeskyttelse av menneskekvinner, med mindre man tolker de generelle lovene om trygge helsetjenester som et hint om at timevis med transport i fødsel ikke er en god idé.

Som argumenter for sommerstengning benytter sykehusledelsen økonomiske innstramminger, personellmangel, ferieavvikling, praktiske hensyn, geografiske avstander, og fødselstall – tilsynelatende om hverandre og etter eget forgodtbefinnende.

Finnes det ikke en eneste pasientgruppe som ville tålt lengre reisevei til sykehuset bedre enn de fødende?

Jeg har til gode å høre en redegjørelse for hvorfor akkurat denne delen av helsetjenestene er så godt egnet for budsjettkutt. Det dreier seg tross alt om akuttmedisin.

Og i obstetrikken har man alltid to pasienter; mor og barn. Det er «to liv i ett». Likevel står fødselsomsorgen øverst på listen når helseforetakene skal kutte kostnader.

Med respekt å melde: Fødetilbudet til kvinner på kysten av steder som Helgeland og Møre og Romsdal er nok knapt mulig å forestille seg for resten av landet.

Som en tilleggsbelastning må disse kvinnene høre sykehusdirektører og andre bedrevitere konstatere at det går jo «bra».

For enkelte politikere og helsebyråkrater ville det vært en relevant erfaring å ligge i en ambulanseseng langs en humpete vei noen timer med en skrustikke et visst sted.

Da ville de kanskje kommet på noen lure budsjettriks for å holde fødeavdelingene åpne likevel.

Jeg er selv mor til et sommerbarn, riktignok født i en by hvor fødeavdelingen driftes på helårsbasis.

Den gang sa en fødselslege at det var dumt av meg å ha termin midt i deres travleste periode hvor de samtidig skulle avvikle ferie.

Skal man imidlertid ha sjans til å få barnehageplass til ettåringen når den tid kommer, må man føde i perioden august til november. Hvis man tar bort muligheten til å nedkomme mellom mai og september, gjenstår det et lite vindu i oktober og november hvor nye verdensborgere er velkomne.

I distriktene må man da belage seg på å buksere glatte veier for å komme seg til fødeavdelingen som med nød og neppe holder åpent. Haster det og det blir dårlig vær, kan du ikke regne med at helikopteret kommer.

