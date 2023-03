Flyter bedre lokalt

«Kor e alle helter hen?», spør Jan Eggum.

I Arbeiderpartiet og Senterpartiet kan det virke som om de ikke blir kjørt i sorte biler. Ikke forsyner seg av twistskålen utenfor Dagsnytt Atten-studio eller dukker opp på nasjonale nettaviser.

Regjeringspartiene gjør det best når velgerne kan tenke på lokalpolitikere som står i kø i kjedelige familiebiler, forsyner seg av middels automatkaffe på norske rådhus eller pryder forsiden på lokalavisa.

Regjeringspartiene virker å være på dypt vann i rikspolitikken, men har i større grad hodet over vannet i kommunepolitikken:

Både Ap og Sp gjør sitt årsbeste på NRKs kommunemåling. Forskjellen på partienes oppslutning ved stortingsvalg og kommunevalg er også større enn den har vært tidligere i år.

Nasjonal kommunemåling april 2023 Parti Oppslutning Endring 27,0% Høyre H −1,7 23,8% Arbeiderpartiet AP +2,2 10,7% Senterpartiet SP +1,6 7,4% Sosialistisk Venstreparti SV −0,3 7,2% Fremskrittspartiet FRP −1,4 5,3% Miljøpartiet De Grønne MDG −0,3 4,0% Rødt R −0,5 3,8% Venstre V −0,1 3,7% Kristelig Folkeparti KRF +0,1 1,8% Industri- og næringspartiet INP +0,5 5,3% Andre Andre −0,7 996 intervjuer gjort i perioden 22.3.23–29.3.23. Feilmarginer fra 0,7–3,4 pp. Kilde: Norstat

Arbeiderpartiet gjør det 6,7 prosentpoeng bedre i kommunevalgmålingen, sammenlignet med stortingsmålingen. Så langt i år har forskjellen vært på mellom 3 og 4 prosentpoeng

Senterpartiet gjør det 5 prosentpoeng bedre lokalt. Tidligere i år har forskjellen vært mellom 1,9 og 3,3 prosentpoeng.

Hitra-ordføreren er kanskje inne på noe når han i et NRK-intervju tror lokale helter ikke ønsker besøk av statsrådene i høstens lokalvalgkamp.

Ap får 23,8 prosent oppslutning, bare 1 prosentpoeng bak valgresultatet for fire år siden – det laveste kommunevalgresultatet partiet har hatt.

Sp får 10,7 prosent oppslutning. Første gang i år over 10. Dette ville vært det nest beste kommunevalgresultatet på 2000-tallet.

Selv om trenden er den samme for de to regjeringspartiene, er det ulikt hva de «utro» velgerne deres gjør.

Ap-velgere lokalt som ikke stemmer Ap nasjonalt ser i større grad ut til å stemme Høyre ved stortingsvalg.

Sp-velgere lokalt setter seg i større grad på gjerdet ved spørsmål om stortingsvalg.

Lokalt ville 64 prosent av Ap-velgerne holdt fast ved partivalget sitt. Nasjonalt er det bare 48 prosent. Verre er det for Senterpartiet hvor bare 56 prosent er lojale ved spørsmål om kommunevalg og færre enn 40 prosent er lojale ved spørsmål om stortingsvalg.

Nasjonal partibarometer april 2023 Parti Oppslutning Endring 33,8% Høyre H +3,2 17,1% Arbeiderpartiet AP −1,4 10,6% Fremskrittspartiet FRP −1,2 9,6% Sosialistisk Venstreparti SV +0,6 5,7% Senterpartiet SP −1,5 5,6% Rødt R −1,4 4,9% Venstre V −0,2 3,7% Kristelig Folkeparti KRF +0,2 2,8% Miljøpartiet De Grønne MDG −0,8 2,8% Industri- og næringspartiet INP +1,0 3,4% Andre Andre +1,5 991 intervjuer gjort i perioden 22.3.23–29.3.23. Feilmarginer fra 0,7–3,6 pp. Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten

Mens Aps «Høyre-problem» er stort nasjonalt, er det halvert ved spørsmål om kommunevalg.

20 prosent av Ap-velgerne forsvinner til Høyre i rikspolitikken. Ved spørsmål om kommunevalg er det færre enn 9 prosent som gjør det samme.

Dette kan underbygge et resonnementet om at det først og fremst er regjeringens styring og et statsministervalg som booster Høyre, i mindre grad ønske om en politisk og verdimessig kursendring.

Dette er tidenes nest beste måling for Høyre gjennomført av Norstat for NRK og Aftenposten med spørsmål om stortingsvalg.

Høyre får 33,8 prosent og må tilbake til november 2012 og tiden frem mot forsommeren valgåret 2013 da de var på dette nivået. Høyre har etter andre verdenskrig aldri hatt valgresultat over 32 prosent.

Målingen gir Høyre flertall på Stortinget med Frp og Venstre.

Hva kan vi bruke denne innsikten til, særlig om trenden vedvarer?

Dette forteller oss at kommunevalget generelt og bykampen spesielt er mye jevnere enn man får inntrykk av. Alle steder hvor styrkeforholdet mellom Arbeiderpartiet og Høyre har mye å si, kan det bli jevnere enn det offentlige ordskiftet nå for tiden gir inntrykk av.

Lokale målinger viser også at det er jevnt i de store byene. Høyre er i sterk posisjon til å vinne tilbake makten i viktige byer man enten tapte eller ikke vant for fire år siden. Her gir storbymålinger en bedre pekepin enn en nasjonal måling som denne vil gjøre.

I mange regioner, som Finnmark, helgelandskysten og innlandet, er det forholdet mellom Ap og Senterpartiet som er maktmessig interessant. Her vil det være en annen dynamikk enn den nasjonale debatten.

MDG og KrF sliter

Kommunetallene er dårlig lesning for Miljøpartiet de Grønne. Partiet klarte som kjent ikke sperregrensen ved stortingsvalget. Det opplevdes som skuffende i lys av et kommunevalgresultat på 6,8 prosent i 2019. Nå ligger de an til et kommunevalg på 5,3 prosent og bare 2,8 prosent oppslutning ved stortingsvalg.

Antakelsen er at MDG gjør det bedre i lokalpolitikken enn nasjonalt fordi miljø- og klimapolitikk lokalt handler om konkrete ting som sykkelfelt og byluft, mens det i rikspolitikken er snakk om hele Norges oljepolitikk. Partiet må også leve med myten om at de har en mer gjennomførbar politikk i storbyer enn mindre sentrale strøk, som kanskje spiller ekstra inn ved stortingsvalg.

MDG ville fått én enslig representant på Stortinget med dette som valgresultat.

KrF ha også ambisjoner om å nå sperregrensen ved høstens valg. I denne målingen får de samme oppslutning ved spørsmål om kommunestyre- og stortingsvalg; 3,7 prosentpoeng.

Nykommer på Stortinget

Industri- og Næringspartiet ville kommet inn på Stortinget, dersom denne målingen var valgresultat. Det er første gang i våre tall partiet ville fått Stortingsplass. Paritet beskriver seg selv som et sentrumsparti som særlig har markert seg mot vindkraft og krafteksport. Partiet vil også dele opp NAV og løfte pensjonsspørsmålet inn i lønnsoppgjøret.

Ved spørsmål om kommunestyrevalg får partiet 1,8 prosent oppslutning, hvilket er høyere enn Folkets parti FNB (tidligere Folkeaksjonen nei til mer bompenger) får nå. INP ligger også bedre an enn FNB gjorde i april for fire år siden.

Et bevis på at mange velgere vil ha helt nye helter.