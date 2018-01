Flerkulturelle skuespillere er gode nok

Assad Siddique skriver i Ytring om utfordringene rundt flerkultur og drama – med utgangspunkt i kritikken av mangel på flerkulturelle skuespillere i serien «Nesten voksen». Her kunne jeg svart veldig kort. Jeg er enig med Assad.

Men det er en misforståelse jeg må legge død. Jeg har virkelig aldri sagt eller ment at flerkulturelle skuespillere «ikke er gode nok». Det å bedømme faglige kvaliteter ut fra etnisk bakgrunn er jo helt absurd. Så for å være helt tydelig – det finnes absolutt mer enn gode nok skuespillere med flerkulturell bakgrunn til å fylle roller i våre serier. Vi fant bare ikke den rette denne gang.

Det er mye som skal klaffe for å caste en humorserie. Først det helt åpenbare med kjønn og alder. Så er det troverdighet i karakter og kjemi mellom skuespillere. For humordrama gjelder også det at man faktisk kan spille komedie. Som slettes ikke alle gode skuespillere kan. Og en hel del annet – blant annet noe så prosaisk som at skuespilleren har tid og anledning. Og vil ha rollen. Dette er som sagt krevende – og svært viktig å finne de rette for et godt resultat. Så er det det matematiske at det finnes langt færre skuespillere med en flerkulturell bakgrunn enn etnisk norske. Og dermed færre å velge mellom – gitt de overstående kriteriene.

Og utgangspunktet vårt var klart nok. «Nesten voksen» er en serie fra et normalt miljø i Oslo sentrum. Et normalt miljø i Oslo sentrum er et flerkulturelt miljø. For å skape en mest mulig autentisk ramme for historien, så ønsket vi oss også skuespillere med en flerkulturell bakgrunn. Vi hadde flere runder med audition osv. – også spesifikt rettet mot skuespillere med en flerkulturell bakgrunn. Men vi lyktes ikke. Synd for oss.

Så skjønner jeg at dette kan fremstå som en litt fattig unnskyldning. Og når man ikke får til det man planlegger, så har vi også vurdert om vi jobbet hardt og godt nok med oppgaven. Sannsynligvis gjorde vi ikke det. Og får ta vår lærdom. Og kritikken som kommer.

Men til slutt – og for ordens skyld. Vi er svært fornøyde med de skuespillerne som ble med i «Nesten voksen». De gjør en kjempejobb. Og publikumsoppslutningen om 1. episode var virkelig over all forventing – godt over 1 million seere så langt. For øvrig er jeg bare enig med Assad.