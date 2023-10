Finnes det et liv uten Erna Solberg?

Første gang jeg hørte noen erklære Erna Solberg som ferdig, var da partiet vaket rundt 10 prosent i hennes første tid som partileder. «Erna fjerna» hvisket misfornøyde Høyre-folk i krokene. Noen sa det til og med høyt.

Resten er historie. Og Erna Solberg er historisk. Ingen statsminister fra Høyre har sittet lengre enn henne.

Nå virker de fleste som uttaler seg sikre på at Erna Solbergs politiske liv går mot slutten.

Nå finnes det dog mange eksempler på at man kan gjenoppstå etter å ha blitt erklært politisk død, både av kommentatorer og andre politikere. Det er egentlig bare å se rundt seg i Stortinget.

Slike spådommer har en tendens til å glemmes like raskt som velgerne ser ut til å glemme politiske skandaler og andre feiltrinn.

Hvorfor slår Høyre ring rundt Erna?

Det finnes et viktig unntak blant dem som mener Høyre-lederen er ferdig, og det er hennes egne. Det er strengt tatt bare blant dem hun trenger tillit. Enn så lenge.

Mange synes det er rart at Høyre ikke har kastet partilederen på dør. I nesten ethvert annet parti ville det sannsynligvis skjedd for lengst.

Men i Høyre er det tyst, ikke så mye som spredte krav om hennes avgang fra Inkognito Høyre eller fra lokallagslederen i Ytre Ingensted.

De slår tvert imot ring rundt lederen sin.

Det er det flere grunner til.

Noe handler selvsagt om at Erna Solberg har vært partileder i snart tjue år. Nå nyter hun godt av den tilliten hun har bygd i partiet over år.

Og det henger sammen med hvorfor de mener hun kan gjenoppbygge tilliten. De stoler helt på hennes forklaring.

Men også i folket har Solberg fått en sterk posisjon. I denne valgkampen har «Erna» vært partiets sterkeste kort, bare slått av en historisk upopulær regjering.

Der lokalpolitikere fra Ap- og Sp hevder at regjeringa har tapt valget for dem, vet Høyres mange nyvalgte ordførere hvem de kan takke for jobben.

Derfor har man nærmest tatt det som en selvfølge at velgerlykken med Erna Solberg i front skal vare inn i stortingsvalget i 2025. Mange har mer eller mindre tatt en borgerlig valgseier for gitt.

Norge er blitt blåere: Er Høyre det nye sentrum?

Veksler mellom tro og tvil

Men at partiet ønsker og krysser fingrene for at Erna Solberg skal fortsette, er ikke det samme som at de tror at det går.

Det er en utbredt ta en dag av gangen og ha is i magen-holdning. Mange uttrykker også betydelig tro og tvil. Den ene dagen tror de dette går, den neste dagen kommer usikkerheten smygende.

Noe som kjelker det til er at en Erna-exit kommer som den berømmelige julaften på kjerringa på partiet.

Da det ble klart at Solberg ville fortsette som partileder og statsministerkandidat etter valgnederlaget sist, ble alle diskusjoner om arverekkefølge avblåst.

I noen uker ble det spekulert i mulige etterfølgere, men ingen av de nevnte kandidatene virket spesielt ivrige.

Nestleder Henrik Asheim er den som naturlig står for tur dersom Solberg får en murstein (eller en blytung aksjeportefølje) i hodet. Asheim er debattsterk og godt likt, men oser verken av ambisjoner eller hastverk.

Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide blir alltid nevnt som en favoritt. Hun er utvilsomt dyktig og respektert, og en partiet kan samles om.

Men har hun veldig lyst på jobben så fortjener hun en Oscar-statuett for godt skuespill. For det skjuler hun i så fall godt.

Tina Bru er den mange mener har en del av de samme folkelige kvalitetene som Erna Solberg. Men den omgjengelige nestlederen virker heller ikke å ivre etter å sette seg i førersetet på Erna-bussen.

Flere kan nevnes, av både yngre og blant veteranene. Nikolai Astrup, Jan Tore Sanner og Bent Høie er tre av dem.

Solberg: – Spørsmålet er om jeg har krefter til å gjenoppbygge tilliten

Høyre mangler altså ikke mulige arvtakere, men ingen virker å være topp motivert eller gryteklare.

Det er heller ikke lett å se tegn til at noen jobber for å posisjonere sine kandidater.

Å hoppe etter Erna

Det kan selvsagt også handle om hvordan Erna Solberg har formet rollen. Hennes måte å være Høyre-leder på frister ingen som ønsker et noenlunde normalt liv.

De siste ukene har neppe gjort det mer fristende.

Tilstedeværelsen og arbeidskapasiteten hun har vist, er det ingen som kan matche. Og det vil uansett ta lang tid å bygge opp noen med tilsvarende autoritet.

Det er vel bare tidligere statsminister Jens Stoltenberg (Ap) som har hatt en like sterk posisjon i nyere tid blant folk.

Ro er ingen naturlov

På samme måte som jakten på åpenbare partilederkandidater er tung, må man nesten bruke lupe for å finne konflikter og interne spenninger i partiet.

Selv ikke Solbergs grenseløse pragmatisme og Høyres markante vridning mot sentrum har utløst hørbar kritikk.

Den berømte låten «Det er problemer innad i Høyre» er rett og slett gjort til skamme. Og det i et parti som har ord på seg for å spise sine egne ledere.

Det har gitt partiet en betydelig arbeidsro til å utvikle og snakke om politikk. Kontrasten er stor til Arbeiderpartiet, der konflikter og dårlig stemning i altfor mange år har hemmet partiet.

Det er slett ikke utenkelig at en så sterk leder som Solberg har skapt ro og holdt partiet samlet. Hun har kunnet avlyse landsmøtevedtak på direkten uten at noen har leet et øyenbryn.

Det skyldes nok både at hun er ubestridt leder, men også at hun har levert resultater for partiet sitt: Åtte år i regjering og gode valg.

Erna Solberg om oljeskattepakken: – Jeg vil ikke utelukke at jeg var inhabil

Hva kommer etter Erna Solberg?

Hva skjer i Høyre den dagen Erna Solberg ikke lenger er der? Det er alltid en frykt for Tito-effekten når en sterk leder forsvinner. Uttrykket kommer av det som skjedde på Balkan etter at Jugoslavias eneveldige president døde.

Så dramatisk blir det neppe, men ro rundt personer, retning og politikk er ikke en naturlov i Høyre heller.

Selv om ingen arvtakere er klare nå, kan det fort snu seg. Det er gjerne sånn at noen står opp når situasjonen krever det. Det skjedde for eksempel i partiet Venstre da outsideren Guri Melby meldte seg på partilederkampen i ellevte time.

En ting er uansett sikkert den dagen Erna Solberg velger å gå.

Nokon kjem til å komme.