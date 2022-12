Finner vi en middelvei til Kina?

Kan Europa bli enig om en felles middelvei mellom kinesiske og amerikanske interesser?

Denne høsten har vært høysesong for storpolitiske møter, og Kinas president og partisjef Xi Jinping har begynt å reise igjen.

I desember var han i Saudi-Arabia og møtte lederne for stater i den arabiske verden. Tidligere i høst besøkte han land i Sentral-Asia og i Sørøst-Asia.

Xi la ikke høstens reiser til noen europeiske land, eller noe Nato-land, for den saks skyld. Selv om mange møtte Xi under gruppemøtet for de største økonomiene, G20, på Bali i november, valgte flere europeiske ledere selv å ta turen til Beijing.

De fleste europeiske ledere ønsker felles linjer i Kina-politikken.

Mange år med kraftig vekst har gjort Kina til en global stormakt og en økonomisk supermakt.

Når markedet og kjøpekraften til landet med den største befolkningen og den andre største økonomien fortsetter å vokse, har det enorm tiltrekningskraft på stater og selskaper som vil gjøre forretninger.

Samtidig er Kinas økonomiske muskler så store at de kan påvirke betingelsene for hvordan mange varer blir utviklet, produsert og solgt i det internasjonale markedet.

Der noen øyner muligheter, ser andre risiko.

Det er særlig i relasjonene mellom Kina og USA at mange år med tett økonomisk samhandel nå preges av større avstand og rivalisering.

Tonen mellom Kina og europeiske land er mindre anspent.

Ofte handler det like mye om sikkerhet og teknologisk, militær og politisk utvikling, som om ren økonomisk konkurranse. Tonen mellom Kina og europeiske land er mindre anspent, men både i EU og Norge ser vi en vridning mot flere konflikter og nye restriksjoner for samarbeid med kinesiske aktører.

EU har de siste årene tatt mange grep for å redusere sårbarheter og styrke seg i konkurransen med Kina.

Norge – hvor regjeringen har sagt at den styrer etter en europeisk linje i Kina-politikken – følger etter.

Vi ser det i form av «screening»-mekanismer for utenlandske investeringer, felles standarder for sikkerhetsvurderinger, åpenhetslover med krav om transparente verdikjeder, sanksjoner mot grove menneskerettighetsbrudd, strengere regler for eksportkontroll og nye retningslinjer for forskningssamarbeid.

Europeere frykter at de vil tape både kunder og konkurransekraft.

Samtidig som EU har laget mange felles ordninger, spriker de europeiske stormaktene i synet på hvordan de skal balansere samarbeid, konkurranse og rivalisering i relasjonene til Kina.

Mange i Europa er skeptiske til amerikanske forsøk på å dekoble kinesiske selskaper fra verdikjeder i den internasjonale økonomien. Flere reagerte da USA i høst innførte nye lover som styrker amerikansk kontroll over handelen med databrikker, og som tilbyr subsidier til amerikanske selskaper.

Europeere frykter at de vil tape både kunder og konkurransekraft. I mange europeiske land blir interessekonfliktene satt på spissen ettersom det er Kina, og ikke USA, som er den største handelspartneren.

Det bør derfor ikke overraske at det er Tyskland, Europas største økonomi, som har trigget de kraftigste Kina-debattene i EU i høst.

I november trumfet forbundskansler Olaf Scholz gjennom et besøk til Beijing, ledsaget av landets fremste næringslivstopper. I forkant av besøket, godkjente regjeringen hans salget av en fjerdedel av Hamburg-havnen til kinesiske kjøpere.

I høst har den tyske regjeringen dessuten på nytt aktualisert spørsmålet om kinesiske foretak likevel kan forbli store leverandører av 5G-nett-utstyr, noe ledere i både EU og Nato har advart mot. Scholz fulgte i desember opp med en lengre artikkel i magasinet «Foreign Affairs», hvor han advarer mot å isolere Kina og dele verden inn i blokker.

I desember tok så en av EUs toppledere, Charles Michel, presidenten i Det europeiske råd, turen til Beijing.

Etter sitt møte med Xi, snakket Michel om verdien av å snakke sammen. Om krigen i Ukraina, der EU etterlyser kinesisk støtte til kritikk og press mot Russland, og om samarbeidssaker som klima og helse.

Michel listet dessuten opp et batteri av konfliktsaker, fra uenigheter om handel og markedsadgang, til spørsmål om Xinjiang, Hongkong, Sør-Kinahavet og Taiwan. Etter Tysklands alenegang noen uker tidligere, var det viktig for Michel å minne om at EU faktisk har en felles Kina-politikk.

Neste mann ut i rekken av europeiske toppledere på tur til Beijing, blir trolig Frankrikes president, Emmanuel Macron.

Han har indikert et besøk tidlig i 2023. Macron har lenge ivret for mer felleseuropeisk Kina-politikk og var tydelig irritert da Scholz i november tok en «Tyskland først» til Beijing.

I forkant av Macrons planlagte besøk, er det ventet at han skal diskutere med EU-kolleger og peke mot en felles middelvei i Kina-spørsmål. En mer samlet front vil styrke europeiske land, også Norge, sine forhandlingskort i møte med både krevende kinesere og kravstore amerikanere. De fleste europeiske ledere ønsker derfor felles linjer i Kina-politikken.

Sterke nasjonale interesser gjør imidlertid at vi må belage oss på mer europeisk kjekling om hvor de linjene faktisk skal gå.