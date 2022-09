Filledukka på dansegulvet

Det er siste dag av fadderuka. Jeg gleder meg til å nyte den siste kvelden ute på byen med faddergjengen, før jeg går i gang med siste semester av masteren.

Dansegulvet er tettpakket. Folk er svette og danser borti hverandre. Midt på dansegulvet blant vennene mine står jeg. En ung kvinne i elektrisk rullestol.

Midt i gledesrusen og festen endrer stemningen seg. Fulle folk jeg ikke kjenner samler seg rundt meg. De vil danse med meg, og begynner å dra i hendene mine.

De tenker sikkert at de redder meg, at de gjør dagen min til tidenes beste dag på dansegulvet. Fordi de tross alt får meg til å ha det dritfett og danse.

Noen forteller meg hvor sykt bra det at «sånne som meg» er ute på byen.

Jeg har spasmer og hendene mine er ofte stive når jeg danser. Jeg skiller meg ut fra normen. Jeg uttrykker så tydelig jeg kan, uten å være uhøflig, at jeg ikke vil danse.

Hendene mine er en del av funksjonsmangfoldet, og jeg bruker dem til å manøvrere rullestolen med joysticken. Når de drar i hendene mine, blir jeg også fratatt muligheten til å komme meg ut av situasjonen.

De vil bare at jeg skal ha det gøy. Men jeg har det ikke gøy. Jeg blir redd og rister febrilsk på hodet. Signaliserer tydelig at dette ikke er noe jeg vil.

Men de fortsetter.

Plutselig føler jeg at jeg har blitt den største attraksjonen på dansegulvet. Et sirkusdyr som folk tror de kan dulle og dille med.

Mange stryker meg over håret og kinnet. Jeg har ikke tellingen på hvor mange som drar meg i hendene uten mitt samtykke. Flere forteller meg at jeg er så innmari flink som studerer.

Jeg vil helst bare dra. Komme meg bort. Men dansegulvet er tettpakket og jeg får ikke tak i joysticken på rullestolen, for det er flere som holder igjen hendene mine.

Min opplevelse på dansegulvet er kun et sandkorn i en ørken av diskriminering.

Jeg får heldigvis hjelp både av faddergjengen, assistenten og kjæresten min. Vi flytter oss til etasjen over. Der er det mer boltreplass. Men fordommene stopper ikke.

Folk har blitt så innmari fulle, og fordommene tyter til overflaten.

Faddergruppen og jeg danser i en sirkel. Jeg styrer dansingen selv med joysticken og har det gøy. Men det er fremdeles noen som kommer bort og forteller meg hvor bra jeg er, og at det er sykt bra at «sånne som meg» er ute på byen.

Den typen uttalelser er hverdagskost på byen, men på grunn av koronaen hadde jeg nesten glemt hvordan det er.

Følelsen jeg sitter igjen med etter å ha dratt ut, er blandet. Den er fylt med gledesrus og takknemlighet, men også frykt, og en følelse av å bli behandlet som en filledukke.

Slike hendelser kommer nok av at folk tenker at jeg som rullestolbruker ikke kan ha det like gøy som alle andre.

Folk har fordommer om at vi som er funksjonshemmede lever passive, kjedelige og triste liv, som de må komme til unnsetning og redde oss ut av.

Men det jeg egentlig trengte redning fra, var deres innblanding på dansegulvet. Jeg skjønner at det antakeligvis ikke er vondt ment, men handlingene er likevel et uttrykk for manglende kunnskap om funksjonshemmede.

Den typen uttalelser er hverdagskost på byen.

Men dersom folks holdninger skal bli bedre gjennom økt kunnskap, hvor skal kunnskapen komme fra?

Fra barnehagen av burde vi alle ha lært at folk er folk, uavhengig av funksjonsevne. Men funksjonshemmede blir behandlet som annerledesheter og særtilfeller fra vi er små. De som vokser opp med oss, lærer seg å behandle oss deretter.

Det er viktig at du som leser dette forstår at min opplevelse på dansegulvet kun er et sandkorn i en ørken av diskriminering. Altfor mange funksjonshemmede får verken relevant skolegang, utdanning eller jobb.

Dersom du ikke møter funksjonshemmede på universitetet eller på arbeidsplassen, og ikke lærer deg å se oss som likestilte, hvorfor skulle det være noe annerledes på dansegulvet?

Det er viktig med synliggjøring og normalisering. Mine armer er en del av det store funksjonsmangfoldet, og det er viktig å få frem at variasjon er en del av normalen, for å unngå slike ubehagelige hendelser i fremtiden.

Neste gang du møter meg på byen, vil jeg gjerne prate og danse med deg, men da skal det være med mitt samtykke.

Jeg vil helst unngå å bli behandlet som en filledukke på dansegulvet.

