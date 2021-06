Fiendens barn

Disse barna av fienden. Som ingen vil vite av.

Etter andre verdenskrig ble de kalt krigsbarna, barn av norsk mor og tysk far. Det ble født mellom 10 og 12 000 krigsbarn i Norge under krigen.

De ble straffet fordi de var barn av fienden.

Norge forsøkte å adoptere dem bort til land som var mer nøytrale, uten hell. Mange barn ble skilt fra mødrene sine, sendt vekk på institusjon og utsatt for hets og mobbing i lokalsamfunn.

Det tok Stortinget 57 år å si unnskyld for den urett og smerte mange barn opplevde og måtte leve med for resten av livet. De ble straffet fordi de var barn av fienden.

Selv om det er en helt annen situasjon, finnes det også i dag barn av fienden. De er i dag innesperret i interneringsleire i Syria. Vi snakker om rundt 10.000 barn, de fleste under 12 år og med IS-foreldre.

FN beskriver forholdene i de syriske interneringsleirene som tortur.

Deres hjemland har mulighet til å hente dem hjem, men mange lar være fordi mødrene deres er IS-kvinner. Ungene blir straffet hver dag fordi de er barn av fienden.

Traumatiserte og apatiske

FN beskriver forholdene i de syriske interneringsleirene som tortur. Bare det siste året har det skjedd nær 50 drap. Barna er dypt traumatiserte, apatiske og redde.

For de barna som er eller blir syke, er livet i leiren livsfarlig. Redd Barna vet at hundrevis av barn har dødd av underernæring og andre sykdommer som er fullt mulig å behandle.

Månedlig er det enkelte land som henter hjem sine borgere fra leirene i Syria. Norge hentet i fjor hjem en mor, hennes datter og svært syke sønn.

Like før jul hentet Finland hjem to mødre og seks barn fra Al-Hol. Finske myndigheter begrunnet hjemhentingen med hensynet til barnas rettigheter, og at det ville være farligere å la dem vokse opp i et radikalisert miljø.

Besynderlig nok er det Russland og noen øst-europeiske land som har vært de fremste hjemhenterne.

Det går altfor sakte

Land nekter å ta ansvar for sine borgere. Mange argumenterer for at de ikke har et juridisk ansvar.

Norge forsøker til og med å påvirke en rettsak som nå pågår i den Europeiske menneskerettighetsdomstolen. Den skal avgjøre om franske myndigheter har juridiske forpliktelser til å repatriere to franske kvinner og deres barn.

Den norske regjeringsadvokaten har sendt inn sitt skriftlige innspill hvor de argumenterer for at land ikke har juridisk ansvar.

Dersom avgjørelsen faller i Norges favør, kan dette få konsekvenser for tusenvis av uskyldige utenlandske barn i Syria. Land kan fortsette å nekte å ta ansvar for sine borgere.

Samtidig har Norge tatt på seg en svært viktig rolle og gjør en veldig god jobb i sikkerhetsrådet i å lede arbeidet for å beskytte barn i krig og konflikt.

Bare ikke for barna av IS-kvinnene, barn av fienden. De vil ikke Norge ta ansvar for.

Vi må lære av historien.

Men den eneste løsningen nå er at stater tar ansvar for sine, så barna får mulighet til å overleve, få en barndom i trygghet.

Norge burde gjort det motsatte

Vi kunne sendt et svært viktig signal til de andre landene ved at Norge anerkjente sine forpliktelser for disse barna som holdes internert som følge av krig og konflikt og hentet dem hjem. Dette burde vært Norges innspill til den Europeiske menneskerettighetsdomstolen og i Sikkerhetsrådet.

To år er allerede gått hvor man med viten og vilje tillater at norske barn lever under torturlignende forhold.

Nå har to av de gjenværende norske kvinner bedt om hjelp til å komme hjem, hvor barna kan komme til trygghet og oppfølging mens mødrene stilles for retten og eventuelt soner sin straff i Norge.

Vi må lære av historien. La det ikke gå 57 år til Stortinget sier unnskyld til barna av IS-kvinner, barn av fienden, for den urett og smerte de har påført dem.

To år er allerede gått hvor man med viten og vilje tillater at norske barn lever under torturlignende forhold. Norske myndigheter kunne hentet dem hjem for lenge siden.

Ikke bare har barna rett på å få komme hjem. De fortjener også en unnskyldning.