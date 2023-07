Ferien med barna skuffet aldri

Sarah Uldals kronikk «Sommerferie – må jeg?» er trist lesning.

Hvordan havner man der hun er? At man gruer seg til ferie med egne barn. At å feriere med egne barn oppleves som å «stemple ut fra én jobb og inn på en annen. Inn på den ubetalte». At for å utholde ferie med egne barn må man ha en voksenferie i New York å se frem til?

Vi var småbarnsforeldre på begynnelsen av 2000 – tallet, ved siden av å være fulltidsarbeidende i krevende yrker. Vi tilpasset hverdagen så godt vi kunne, til at vi hadde valgt å få tre barn.

«Vel, hamsterhjulet velger man selv å løpe i.»

Ferietiden var noe vi alltid så frem til, fordi det innebar mer tid og ro med våre barn. Og vi ble aldri skuffet.

Før jeg går videre: Jeg forutsetter friske barn uten spesielle behov; i motsatt tilfelle er verden en helt annen.

Uldals beskrivelse av ferietiden sier kanskje mest om tiden vi lever i. Man hører nemlig stadig oftere småbarnsforeldre beklage seg over hvor «tøft» det er å ha barn. Hvorfor er det blitt sånn?

Det handler neppe om «ikke å være takknemlig nok» eller «moderlig nok», slik Uldal tror hun vil bli beskyldt for.

Jeg tror det først og fremst handler om at man ikke treffer egne, selvstendige og bevisste valg om hvordan akkurat vår familie skal ha det.

«Ferietiden var noe vi alltid så frem til, fordi det innebar mer tid og ro med våre barn.»

I tillegg tror jeg dessverre det også handler om selvopptatthet; at det er blitt vanskelig for mange å akseptere og verdsette at når man velger noe (her: å få barn) velger man også bort noe.

Uldal snakker om «hamsterhjulet» og om å «kveles av forventningene». Vel, hamsterhjulet velger man selv å løpe i; det er en prioritering. Andres forventninger, i den grad de er reelle (hvem har bestemt at man skal bruke tusenvis av kroner på Legoland?) velger man selv om man vil innfri.

Hvis ferie med egne barn er blitt så krevende som Uldal beskriver, bør man som voksen gå i seg selv, og analysere årsakene. Det er nemlig ikke barnas skyld.

Til slutt: Jeg oppfordrer Uldal – og mange med henne – til å lese mor og pedagog Helene Birkelands kronikk i NRK Ytring. Den er klok og innsiktsfull beskrivelse av hva en fin sommerferie med barna kan være.

