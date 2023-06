Feriejaget

Her er en gladnyhet før ferien: Du trenger faktisk ikke bruke penger for å gi både barna og deg selv en strålende sommer.

Som tidligere ung alenemor og nå småbarnsmor til to, har jeg opplevd hvordan samfunnets forventninger kan legge et stort press på oss som foreldre.

Spesielt når det gjelder ferie og fritid føles det som om vi ofte må oppfylle samfunnets krav, forventninger og en slags illusjon om «den perfekte ferie», heller enn å fokusere på hva barna faktisk trenger.

La oss ta et typisk ferie-scenario: En fornøyelsespark. Mange familier ser på dette som den perfekte ferien for å gi barna en morsom og minneverdig opplevelse.

Men hva skjer egentlig når man drar til en fornøyelsespark med små barn? Man står i kø i timevis, barna blir slitne og overveldet av alle inntrykkene, og til slutt ender både barn og voksne opp skuffet og stresset. Det virker kanskje som om man gir barna det de ønsker, men i realiteten kan det være langt fra det som er best for dem.

«Det er alt presset som gjør ferien dårlig, ikke mangelen på penger»

Det er ingenting i veien for å reise til «Syden», ha en helg i Dyreparken eller sykle i Danmark. Det kan gi gode opplevelser og minner for livet. Men det er ikke nødvendig. Det finnes også rimeligere, mer stressfrie alternativer, som gir mer glede for både store og små, i det minste de små. For en dag i Dyreparken i høysesongen kan være mer stress enn glede, og så var det denne prislappen på en slik dag.

Kveldsfiske. Fra en av de mange turene forfatteren har hatt med barna i norsk natur.

Den siste tiden har blant andre Rødts Mímir Kristijansson ment at politikerne må redde sommerferien. Han sier at «det å ha penger til en skikkelig ferie er en utfordring for mange foreldre». Stopp en hal her! Hva mener han egentlig?

Røde Kors er ute hver sommer, også i år, og minner om at mange barn ikke gleder seg til ferien fordi de vokser opp i lavinntektsfamilier.

Er det en fare for at vi overdriver dette?

Det er mange i lavinntektsfamilier som har gode ferieplaner, som barna gleder seg enormt til. Barn trenger forutsigbarhet og elsker repetisjon, så det å sove i hagen til bestemor hver sommer når de er små kan være en fantastisk opplevelse. Lyse etter krabber, overnatte i skogen eller andre små tradisjoner i eget nærområde, kan være et stort eventyr de gleder seg til fordi de husker magien fra forrige sommer.

Helene Birkeland og barna bruker appen Artsorakel, for å finne ut hvilket insekt som sitter på kubæsjen.

«Barn trenger ikke fornøyelsespark i ferien»

Et av mine beste ferieminner er fra da min far tok meg og mine søstre til mine besteforeldres sommerhus i Kvamherad. Der måtte vi slå gresset, som var blitt en halvmeter høyt. Jeg husker lukten, varmen fra sola, svien fra brenneneslene og kald husholdningssaft.

Det var rolige dager. Vi jaktet på den fineste rullesteinen i fjæra og fikk jordbær med fløte på.

Det aller sterkeste minnet er det dunkende torskehjertet i den gamle kjøkkenvasken. Vi hadde fisket og pappa fikk en stor torsk. Han sløyde den på kjøkkenet for å lære oss både anatomi og matauk. Det er rart at et blodig bankende hjerte er noe av det fineste sommerminnet jeg har. Det var ikke det at jeg var så opptatt av hvordan man sløyer en fisk, men at vi var sammen om opplevelsen; pappa, meg, mine søstre. Og vi hadde all verdens med tid. Tenk å være så rik!

«Ferien som fattig kan være den aller beste»

Hva trenger barna våre egentlig?

De trenger tid sammen med familien sin, tid til å leke og utforske på egen hånd og tid til å slappe av og koble av fra hverdagen. Alt dette kan oppnås på en mye mer bærekraftig måte enn ved å overvelde barna med inntrykk og aktiviteter. Vi kan ta oss tid til å gå på tur i skogen, ha piknik i parken, spille brettspill eller bare slappe av og være sammen.

Jeg mistenker at en del foreldre muligens lider av FOMO (fear of missing out) på vegne av barna. De tror at barna må få oppleve reiser til eksotiske land og de største fornøyelsesparkene, for å ha gode ferieminner å se tilbake på. Men selv om disse opplevelsene er store og gir enorm begeistring i øyeblikket, vil de ikke nødvendigvis gi de varige ferieminnene, som setter seg i hjertet.

«Et blodig bankende hjerte er mitt beste sommerminne»

Det er det de nære små øyeblikkene som gjør. Jeg ønsker at du som forelder skal vite at det er din tilstedeværelse og tid som gir de aller beste ferieminnene! Det er vi foreldre som kan gi de beste sommerminnene til barna våre, og det trenger ikke koste en krone!

Hender etter blåbærtur. Foto: privat

Hvert år blir vi eksponert for nydelige stemningsbilder, sommerfester, fornøyelsesparker og spektakulære opplevelser fra ferien, både i sosiale medier og via historier på pauserommet.

Hvem er det som trenger dette?

Jeg vet jo at barna ikke trenger det, og tror at det handler mer om hva vi voksne ønsker, samt hvilke forventninger vi som samfunn har laget. Vi voksne har også et behov for å vise at vi kan tilby våre barn det samme som naboen eller kollegaen, som skryter på kontoret.

«Barn tenger ikke dyr ferie»

Det er et kollektivt forventningspress skapt av nasjonal velstand og kommersielle krefter. Barnas behov har kommet i skyggen av forventninger og foreldres ønske om å fremstå som de beste foreldrene. Men du er mer enn god nok, selv om dere ikke reiser til en fornøyelsespark.

Selv ønsker jeg å gi mine barn det min far ga meg, rolige dager med utforsking, lek og god tid til å bare være.

Jeg vet at det er en skikkelig fin ferie.