Fattigdomslykke på Tusenfryd?

En viktig fattigdomsdebatt har pågått i det siste. La oss ta det viktigste først: Det finnes ikke romantisk å være fattig. Fattigdom er mangel på grunnleggende trygghet og valg. Men heldigvis kan mennesker løfte seg ut av fattigdom.

Det er også mulig å ha ganske god livskvalitet innenfor trange rammer. Men mange vil trenge målrettet støtte over tid for å oppnå dette. Fattigdom henger ofte sammen med andre livsutfordringer. Det ser vi tydelig blant våre deltakere i Røde Kors Nettverk etter soning, et tilbud til straffedømte som prøver å få livet på bena.

Plaster framfor struktur

Heldigvis finnes offentlige penger til arbeid mot fattigdom. Problemet er at så mye av midlene brukes til å kjøpe kortsiktig lykke framfor å jobbe med grunnleggende strukturer som kan gi varig løft. Det er mye midler til turer og aktiviteter, men lite eller ingenting til drift når vi har funnet et tiltak som fungerer. Her er to eksempler:

I 2012 fikk vi midler til å starte Gjeldsprosjektet, et tilbud om bistand med økonomisk opprydning. Alvorlige gjeldsproblemer er tett forbundet med psykiske lidelser, rus, kriminalitet, nedsatt arbeidsevne og tidlig død. Prosjektet ble en suksess, og vi underviser og gir råd til andre hjelpere. Nå må vi trappe ned fordi vi mistet støtte.

Pengene styrer prosjektene

Det samme opplever vi nå med Arbeidsprosjektet: Vi har bistått mange straffedømte med å komme i arbeid. En del av dem har aldri før kunnet forsørge seg selv og egne barn. I begge prosjekt er store grupper av kompetente frivillige rekruttert og fått opplæring. Det gir tett oppfølging på svært få ansattressurser.

Tildelingsmønstrene gjør at mange organisasjoner og tilbud styres dit det finnes penger, framfor at midlene går dit det er størst behov og størst effekt. Noen finner på aktiviteter bare for å bruke opp penger de har fått.

Samtidig må kanskje samme aktivitet legge ned tiltak som bidrar til varig forskjell. Gode opplevelser er viktig, men opplevelsen hadde smakt enda bedre om de kunne kjøpe dem selv.

Kunnskap eller kriminalitet

Arbeidsprosjektet og Gjeldsprosjektet er eksempler på ekte fattigdomsbekjempelse. Det tar tid, men det virker. Det gir også enorm samfunnsøkonomisk gevinst: I løpet av 20 år sparer vi mellom 15 og 21 millioner kroner på hver eneste gjengangerkriminell som klarer et skifte

Målet er samtidig å bryte den sosiale arven i forbindelse med fattigdom, rus og kriminalitet. Dette får vi til mer på tross av enn på grunn av offentlige tildelinger. Noen gir driftsmidler, men også disse må søkes på hvert eneste år, med tilhørende usikkerhet.

Vi ønsker oss et rettferdig kvalitetssikringssystem som bidrar til bedre bruk av skattepengene.

I verste fall får vi en konkurranse i å skrive gode søknader og rapporter, fremfor en konkurranse i å utvikle solide tilbud. Vi ønsker oss et rettferdig kvalitetssikringssystem som bidrar til bedre bruk av skattepengene våre.

Kortsiktige finansinstitusjoner

Banker og forsikringsselskap maser om at vi må være forberedt på pensjonstilværelsen og ulykker. Men hvor blir det av deres egen langsiktighet i tildelinger og samfunnsansvar? Flotte fysiske innretninger kan så absolutt gi livskvalitet og glede. Det samme kan spreke helseprosjekter. Men vi trenger dere også når vi har funnet ut hva som fungerer.

Dette er typisk for det meste av stiftelser, fond og legater. Vi må ha to tanker i hodet på én gang: Dempe fattigdomsfølelsen her og nå, og bidra til grunnleggende kunnskap og trygghet til å mestre sitt eget liv og ta seg godt av egne barn.

Den store tidstyven

Brukerstyring er en annen trend som styrer pengestrømmer. Fokus på brukerne og deres ressurser er ekstremt bra og viktig. Våre deltakere ønsker imidlertid ikke å styre, men å medvirke. Dermed er vi utelukket fra en rekke tildelinger. Vi må vri hodene våre og vurdere et «kult» sideprosjekt i stedet.

De fleste som driver ideelt arbeid må bruke store deler av arbeidstiden på å skrive søknader, konstruere fengende titler og lete etter nysatsinger framfor å bruke ressurser ut fra brukernes behov. I tillegg bør vi gjøre oss lekre for politikere og andre med makt over en pengesekkene.

Avslag

Det må vi venne oss til. Ofte fullstendig uavhengig av behov og hvor godt vi lykkes. Begrunnelsen ligger i tildelingskriteriene: Det må være noe nytt, noe egenorganisert eller noe fysisk. Men hvem bestemmer kriteriene, og på hvilket grunnlag?

Antakelig blir det slik fordi det er lettere å kommunisere og sole seg i enkle, bildevennlige tiltak enn noe som er klokt og langsiktig.

Spør oss!

Til politikere, næringslivsledere og andre som har anledning til å dele ut midler til gode formål: Hvis rammene for tildelingene bommer, ødelegger det muligheten for å lykkes med det midlene egentlig er til for.

Sett dere derfor nøye inn i feltet før dere lager kriterier. Lytt til forskning, fagfolk og erfaringskompetanse. Grav litt dypere!

Dere kan jo starte med å spørre hvor mange som har fått livet sitt forandret av en tur på Tusenfryd.