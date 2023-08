Får vi et «oh shit» -øyeblikk for klimaet?

Det siste halvannet året har store deler av utenrikspolitikken blitt satt på hodet. Ting som tidligere var utenkelig, har blitt selvfølgelig.

Selvfølgelig skal Sverige og Finland inn i Nato. Selvfølgelig skal Norge sende våpen til et land i krig. Selvfølgelig skal vesten venne seg av med olje og gass fra diktaturer.

Her hjemme har SV snudd i spørsmålet om å melde Norge ut av Nato, og Rødt har snudd i saken om våpenhjelp.

Med andre ord: verden har endret seg, og det samme har politikken. Gårsdagens veikart fungerer ikke lenger.

Før dette igjen hadde vi pandemien, som også snudde opp ned på det meste. Utenkelige ting ble tenkelige.

Folk ble nektet å reise til hytta, grenser ble stengt, folk måtte holde seg innendørs og ikke være med venner, skoler ble stengt og folk fikk ikke besøke familie. Selv Vinmonopolet ble stengt en liten stund (men der gikk grensa!).

Hendelsene denne sommeren burde spore til et lignende skifte i klimapolitikken. Hetebølgene, ekstremværet og skogbrannene er verre enn fryktet. Havene varmes opp i et skremmende tempo. Issmeltingen i Antarktis skjer raskere. Turister flykter fra flammene, «ferieparadiser» har blitt skremmende frontlinjer for klimakatastrofen.

Dette bør gi et sjokk til systemet, akkurat som da vi innså at verden var rammet av en pandemi, eller da Putin invaderte Ukraina. Dette er en annen verden. Vi kan ikke bare fortsette som før.

Hva er så det umulige eller utenkelige som må bli mulig og tenkbart? Vel, vi kan i grunn bare plukke opp en av de mange titalls klimarapportene som har blitt utarbeidet med tiltak for skiftende norske regjeringer.

Disse rapportene ble bestilt for å utsette politisk handling, ikke for å underbygge den. Aldri har vi hatt så mange handlingsplaner og så lite handling.

Først og fremst at vi må planlegge for å avvikle oljealderen. Klimaet tåler ikke at Norge åpner nye olje- og gassfelter. I tillegg må vi stoppe å bygge motorveier og satse på effektiv kollektiv transport både i og mellom byer.

Flyreiser må reduseres til det mest nødvendige, og erstattes med effektiv jernbane. Vi må reduserer kjøttforbruket til fordel for mer vegetarisk kost. Det materielle forbruket må reduseres til fordel for mer reparasjon, bytte, deling, lån og leie. All forbrenning av fossil energi må ta slutt, raskest mulig.

Oslo viser allerede vei – vi har kuttet klimautslippene gjennom en planmessig satsing på et klimabudsjett som plasserer ansvaret hos hver enkelt byråd for å kutte utslipp på hver sitt felt. Jonas Gahr Støre kan gi den samme beskjeden til sine ministere.

Dette er ikke særlig utenkelige ting. Vi kan leve rike, behagelige liv i et land som tar klimakrisa på alvor.

Vi takla pandemien, vi har bidratt til at Putin har kjørt seg fast i Ukraina uten å lykkes med sine mål, og vi kan takle klimakrisa.

Men da må vi først våkne opp og innse at «oh shit, dette er faktisk alvor».

Hvis det kan komme noe godt ut av denne forferdelige krisesommeren, så må det være det.