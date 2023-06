Da Lubna Jaffery, landets nye kulturminister, var med i skolekorpset på Li skole i Åsane i Bergen, kom tiden da hun skulle bli aspirant, få instrument og uniform.

Men uniformen måtte foreldrene betale, og det sa Jafferys mor rett ut at de ikke hadde råd til. Til sin overraskelse fikk hun uniform likevel, men først som voksen skjønte Jaffery at det var korpsledelsen som stilltiende hadde gitt henne gratis uniform.

FATTIG OPPVEKST: Lubna Jaffery har fortalt hvordan foreldrene hennes ikke hadde råd til korpsuniform. Foto: Christina Gjertsen / NRK

Noen år senere var det kontingenten i taekwondoklubben som foreldrene ikke kunne betale. Løsningen ble etter hvert at datteren ble instruktør for de minste barna, og betalte ved å arbeide.

Disse erfaringene fortalte Jaffery om selv i en kronikk i Bergens Tidende i 2019.

Den handlet om hvordan hun i voksen alder hadde forstått at hun vokste opp i en fattig familie, selv om faren rundhåndet hadde delt ut sedler til de som hadde enda mindre under et besøk i hjemlandet Pakistan. Han var en av arbeidsinnvandrerne som kom til Norge i 1971.

PÅ STORTINGET: Lubna Jaffery var inntil i dag fast møtende vara på Stortinget, for arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Jaffery blir slik sett ikke bare minoritetsstatsråden som mange har etterlyst. Hun er også en kulturminister med en klassereise bak seg.

Hun vet hvordan det er å stå utenfor kultur- og idrettsinstitusjonene fordi inngangsbilletten er for dyr. Jaffery var 14 år første gang hun var på kino.

Disse erfaringene kan bli nyttige når hun skal styre et felt der et av de store spørsmålene er hvordan kunst og kulturopplevelser skal bli tilgjengelig for alle, alle generasjoner og alle sosiale lag.

Kulturfeltet vil gjerne ha noen som forstår hva kunstnere driver med. Men de vil kanskje enda mer ha noen som kan skaffe penger.

Jaffery er også sterkt engasjert i spørsmål om diskriminering og mangfold. Hun var en av de tre Arbeiderparti-politikerne som offentlig ba om at komiker Shabana Rehman skulle bli begravet på statens regning.

Ellers fremstår hun som en kompetent og erfaren kvinne med erfaring fra flere tunge roller i politikken.

De siste årene har hun vært fast møtende vararepresentant i Stortinget, men før det var hun arbeids- og sosialbyråd i Bergen, og fungerende byrådsleder i samme by under de krevende koronaårene.

Før det igjen var hun statssekretær i Anniken Huitfeldts kulturdepartement.

ANSVARET FOR KORONAKRISEN: Lubna Jaffery var fungerende byrådsleder i Bergen under koronanedstengningen. Foto: NTB

Hun har også vært politisk rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Som så mange politikere på høyt nivå har hun også hatt en volte innom kommunikasjonsbransjen, som rådgiver i Geelmuyden Kiese. Dette vil det forhåpentligvis være full åpenhet rundt.

Norge er et lite språkområde med et spinkelt publikumsgrunnlag. Da koster det penger å holde et kulturliv gående, i alle fall et kulturliv som er variert, ambisiøst, og tilgjengelig også utenfor de store byene.

Mange kappestrider handler om hvem som skal få hvor mye, det smale eller det brede, de frivillige eller de profesjonelle, de nasjonale institusjonene eller de lokale ildsjelene.

EN NØTT: Rehabiliteringen av Nationaltheatret har vært en politisk utfordring for flere kulturministre. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Det vil bli nok av utfordringer fremover.

Avgått kulturminister Anette Trettebergstuen rakk så vidt å legge frem sin kunstnermelding før hun måtte trekke seg. Den markerer starten på en stor debatt om hvordan kunstnerne skal få bedre levekår.

Den vil nok være preget av grunnleggende forskjellige samfunnssyn, mellom en venstreside som ønsker at folk skal bli ansatt og en høyreside som vil legge til rette for næringsdrivende.

Bokloven gikk nylig gjennom Stortinget, men mye er ennå uavklart. Akkurat hvor stor frihet forlag og bokhandlere skal få til å lage fordelaktige avtaler for seg selv, gjenstår å se. Og Nationaltheatret står fremdeles og råtner på rot.

KUNSTNERNES KÅR: Anette Trettebergstuen rakk å legge frem sin kunstnermelding før hun gikk av. Debatten om kunstnernes levekår og sosiale rettigheter vil være noe av det første den nye kulturministeren må håndtere. Foto: NTB

En kulturminister, som er sjef for et av de mindre departementene, er avhengig av å ha tyngde innad i regjeringen. Hun må skape forståelse og få gjennomslag for behovene på feltet.

Jaffery virker godt rustet for dette, og kan i tillegg skilte med erfaring fra styrene for Litteraturhuset i Bergen og fra Festspillene i samme by.

For «Lubnaen» beskrives som erkebergenser. Hun er en lidenskapelig deltager i Diaspora Bergensis, samlingen for eksilbergensere med et hjerte som banker på avstand for sportsklubben Brann.

En bergensk kilde fortalte meg oppglødd at det kanskje nå blir en ny mulighet for å få Bergens gamle byvåpen tilbake fra eksilet i København.

HJERTE FOR BRANN: Lubna Jaffery er engasjert i Diaspora Bergensis, bergensere utenfor Bergen med et bankende hjerte for Brann – og bergensk kultur. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Jaffery skal ha snakket høyt og hjertelig med kjentfolk så vel som fremmede på trikken i Oslo da hun flyttet over fjellet, før hun skjønte at dette ikke var vanlig så langt østpå. Hun skal ha ukuelig godt humør og en smittende latter.

Dette kan komme til å være en stor fordel på et kulturfelt fylt av taleføre folk som gjerne snakker høyt og lenge om hva de er misfornøyd med.

Samme dag skulle barnet være med en familievenn til Utøya, men kom for sent til ferja.

Lubna Jafferys politiske engasjement begynte offisielt da hun meldte seg inn i AUF som femtenåring. Da bomben smalt i regjeringskvartalet 22. juli 2011, hadde hun egentlig avtalt å møte den seks år gamle datteren sin utenfor omtrent på samme tid. Ved en tilfeldighet gjorde de om på den avtalen.

Samme dag skulle barnet være med en familievenn til Utøya, men kom for sent til ferja. Dermed kom Jafferys familie svært nær å bli direkte rammet av terroren, en terror som traff mange hun kjente med full kraft og som er en del av livet til to av kollegaene hun vil få i regjeringen.

Det store alvoret ved politisk engasjement vil dermed aldri være langt unna, heller ikke i dag, der Lubna Jaffery står på Slottsplassen med favnen full av blomster.