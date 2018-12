Fakta om lykkelandet

I en kronikk på NRK Ytring kommer Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet og Wenche Skorge, sentralstyremedlem i Naturvernforbundet, med en rekke påstander som ikke kan stå ubesvart. Det dreier seg om en kampanje i sosiale medier Norsk olje og gass har hatt om utviklingen i det norske samfunnet siden oljealderen begynte på slutten av 1960-tallet.

De offentlige utgiftene øker.

Først av alt: Ideen til denne kampanjen fikk vi fra å lese programomtalen til NRK. Det står det:

«Historien til de fire unge hovedpersonene og deres nærmeste blir tett sammenvevd. Alle blir på ulikt vis berørt av oljeindustrien, og de påvirkes alle av samfunnsendringene som oljefunnet fører med seg: Utviklingen av velferdsstaten, fremvekst av likestilling, arbeidsinnvandring og EF-kamp. «Lykkeland» er fortellingen om Norge. Hvem vi var, og hvordan vi kom dit vi er i dag».

Vi var nysgjerrige på å se den videre utviklingen NRK viste til. For da regjeringen Bratteli fremmet den første omfattende meldingen til Stortinget om innpassing av petroleumsvirksomheten i norsk økonomi, St. meld nr. 25 (1973–74) Petroleumsvirksomhetens plass i det norske samfunn, ble det satt som ambisjon at oljeinntektene i første rekke skulle nyttes til å utvikle «et kvalitativt bedre samfunn».

Det er noen som skal sørge for inntektene også.

Vi undersøkte om vi kunne tallfeste noe av de samfunnsendringene som NRK viste til, og om det var blitt et kvalitativt bedre samfunn. Det har resultert i en rekke fakta som vi har delt med publikum i ulike kanaler mens Lykkeland har gått på fjernsynet.

Lundberg og Skorge hevder at «Oljen skal også tas til inntekt for likestillingen, barnerettighetene, folkehelsen, motstandskampen under krigen». Altså at oljenæringen skal ta æren for velferdsreformene som er innført.

Nei, det har vi aldri hevdet. Mange av velferdsreformene ble vedtatt før oljen. Men du kan ikke devaluere betydningen av inntektene fra oljen og gassen. Det er klart at når du vedtar velferdsordninger, så trenger du penger til å gjennomføre vedtakene også.

Naturvernforbundets representanter skriver videre at virkemiddelet er spekulativ historieskriving og lek med tall.

Det er det selvsagt ikke. Dette er offisielle, åpne tall fra blant andre Statistisk sentralbyrå, Legeforeningen, NAV og FN. Hvem som helst kan finne disse ved litt research. Jeg finner det underlig at Lundberg kaller det spekulativt all den tid dette er enkle fakta som viser samfunnsutviklingen i Norge. Det er legitimt å ikke like resultatet, men ikke å avfeie tallene som påfunn.

Norge er av FN kåret til verdens beste land å bo i 14 ganger i løpet av de siste 16 årene.

Det er imidlertid verre med faktaene i Lundbergs og Skorges fremstilling. Vi har for eksempel ikke postet noe som helst om "motstandskampen under krigen", slik de skriver i sin ytring. Faktafeil der, altså.

Gjennom «en stikkprøve» finner de at innenfor OECD er det flere land som har hatt tilsvarende eller bedre utvikling enn Norge på flere av feltene innenfor velferdsparametere som antall leger, sykepleiere, jordmødre, barnehageplasser, studenter i videregående og nedgangen i barnedødelighet.

Ja, det er det vel ingen som bestrider. Vi har altså tatt utgangspunkt i en TV-serie som foregår i Norge og beskrevet norske forhold.

Men – samtidig er det all grunn til å fremheve at nordmenn har sett en velstandsutvikling og en utvikling av velferdsstaten som få andre land – om noen – kan sammenligne seg med.

FN har laget noen kriterier som måler hvordan menneskene i ulike land har det. De ser på helse, utdanning, demokrati og mye annet. Oppsummert er Norge av FN kåret til verdens beste land å bo i 14 ganger i løpet av de siste 16 årene, kun slått av våre nordiske naboer Island i 2007 og 2008.

Alle som er 50 år eller yngre i dag har aldri opplevd noe annet enn å bo i en oljenasjon. Vi kan si at vi har fått et par generasjoner som – satt litt på spissen – er født til rikdom. Oljefondet er i dag på 8200 milliarder kroner. Det betyr at hver nordmann har noe over 1,5 million kroner hver på bok.

Samtidig må man være klar over at de offentlige utgiftene øker. Statens utgifter ser ut til å bli større enn det inntektene greier å bære i årene fremover.

Eksempelvis har det siden 1967 har det nesten vært en tredobling i antall alderspensjonister. I 2021 passerer vi 1 million.

Derfor mener vi det er god grunn til å minne om at den velferdsstaten vi har i dag ikke er noe vi kan ta for gitt.

Det mener vi at oljenæringen skal bidra til i mange tiår fremover.