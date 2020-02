Få fart på idretten

Jentene skulle ikke få konkurrere i stor bakke i hopp, landslagstreneren for langrennsjentene foreslår at løypene for jentene skal være lettere, og nylig kom det fram at reglene for ishockeyjentene er annerledes enn for guttene. Da har jeg ikke engang nevnt den systematiske forskjellsbehandlingen innen fotballen.



Er det mulig? Er vi i 2020, eller befinner vi oss i middelalderen? Nå tok riktignok det internasjonale skistyret til fornuften og vedtok at det blir konkurranse i stor bakke for jentene i Tyskland neste år. Det kan vi blant annet takke vår flotte utøver Maren Lundby for. Hun tok på seg rødstrømpene, gikk på barrikadene og snakket i klartekst hvor utrolig idiotisk det var å nekte jentene dette.

Jentene får ikke takle! Hva i all verden er det for noe?

Jeg satte kaffen i halsen da jeg leste at treneren for verdens beste landslag i kvinnelangrenn foreslår å lage lettere løyper for jentene. Hensikten er å få jevnere konkurranser så ikke Therese Johaug skal være så dominerende!

Jeg har nesten ikke ord. Dette er å snu ting på hodet. Det er å si at jentene ikke kan utvikle seg for å gi henne konkurranse med så tøffe løyper. For noe forbannet tull! Da må de andre jentene komme seg opp i ringene og finne ut hvordan de skal gi henne konkurranse under de rammene som gjelder.

Dersom konkurransen er for dårlig så synes jeg de heller skal fortsette å invitere konkurrentene inn, slik både Therese og Marit Bjørgen gjorde i sin tid. Lære dem hvordan man blir så god.

Vi damer må komme oss ned fra gjerdet, få på oss rødstrømpene og kreve at dette stopper.

Som om dette ikke er nok så kommer NRK med en sak om at i ishockey, der har jentene andre regler enn guttene. Jentene får ikke takle! Hva slags ishockey skal det være?

Tenk deg om vi i håndball skulle hatt den samme regelen. Jentene skulle ikke få lov til å spille forsvar på samme måte som herrene. Tanken er jo rett og slett absurd.

Jentene i Bergen ishockeyklubb går på barrikadene og har varslet parole under kvinnedagen. Det er jo bra, men det er først og fremst trist at det er nødvendig.

I 2020 er det fremdeles et stykke arbeid som må gjøres for å stoppe undertrykkelsen av jentene. For å gi dem like rammer og forutsetninger for å drive sin idrett som guttene.

Det burde få enhver mannlig idrettsleder til å skjemmes og løpe til styrerommet for å endre dette. I stedet forsvares disse gammeldagse og forgubbede standpunktene i det lengste.

Det skjer til og med i det vi liker å tenke på som det mest likestilte landet i verden. Da kan vi bare forestille oss hvordan dette er i resten av verden. Tanken er nedslående og grufull.

Hvis glasstaket og ideen om likhet mellom kjønnene skal bli en realitet i alle deler av våre liv og hele verden må vi få slutt på denne diskrimineringen umiddelbart. Vi finner noen av våre fremste forbilder i idretten. Idretten burde være i teten i likestillingsspørsmål, ikke henge etter med et utdatert kvinnesyn.

Så derfor sier jeg at vi kvinner må komme oss ned fra gjerdet, få på oss rødstrømpene og kreve at dette stopper. Det krever at vi går for resultatet, og kommer oss inn på de arenaene der beslutningene tas.

Vi må våge å stå for det vi ønsker og sette en ny standard. Vi må sørge for at jentene kan hoppe, klatre og takle på lik linje med guttene slik at paroler på kvinnedagen er unødvendig.

Så blir du spurt om å ta en posisjon der dette bestemmes, så ta den!