Europa er tilbake i et gammelt og farlig spor

Det var et enestående stykke politisk teater i Kreml i går:

En etter en måtte Putins mektigste menn, og en kvinne, fortelle ham at Russland burde anerkjenne de to utbryterområdene øst i Ukraina på direktesendt TV.

Putin lyttet mens han satt ved et stort, hvitt skrivebord i midten av rommet. Det så nesten ut som han kjedet seg til tider, før han fortalte at han selv skulle ta beslutningen.

Hvis noen lurte på hvor makten lå i Russland, skulle TV-sendingen fjerne all tvil: Den ligger hos én mann.

Budskapet var ikke til å misforstå

Noen timer etterpå sendte russisk TV en tale der Putin forklarte hvorfor han hadde bestemt seg for nettopp å anerkjenne utbryterområdene Luhansk og Donetsk. Han la som vanlig mye av skylden for konflikten på USA og Vesten.

Han brukte også tid på å forklare at Ukraina egentlig ikke var en ordentlig stat, men en politisk størrelse skapt av russiske kommunister med Sovjetunionens første leder, Vladimir Lenin, i spissen.

Ukrainere og profesjonelle historikere er svært uenig i denne forenklede, for ikke å si forfalskede, historiefortellingen. Men budskapet i Putins aggressive tale var ikke til å misforstå: Ukraina burde egentlig vært en del av Russland.

På historiens skraphaug

Det er verdt å minne om at Ukraina ble selvstendig etter en folkeavstemning med overveldende flertall i 1991. I 1994 garanterte Russland for Ukrainas territorielle integritet i bytte mot at landet ga opp sine atomvåpen. Ukraina var da verdens tredje største atommakt.

Etter krigen i 2014 forhandlet Russland med Ukraina om en avtale der utbryterregionene skulle få en viss grad av selvstyre, de såkalte Minsk-avtalene. Med gårsdagens anerkjennelse hører disse avtalene til på historiens skraphaug.

Heller ikke ukrainske myndigheter har likt disse avtalene, men det var Russland som tok på seg ansvaret for å bryte illusjonen. Det går ellers på tvers av hva både president Putin og hans utenriksminister Sergej Lavrov frem til nå har sagt skulle være en del av løsningen.

Grunnlag for større og lengre konflikt

Spørsmålet er hvor veien går fremover. Russland vil etter alt har sendt soldater inn i området. I talen sin gjorde Putin det klart at det nå er opp til Ukraina å sørge for at dette ikke utvikler seg videre, og at alt ansvaret i så fall ligger på myndighetene i Kyiv.

Det vil dermed være lett for russerne å finne en unnskyldning for å starte en krig inne i Ukraina, hvis de skulle ønske det.

Styrkeoppbyggingen rundt Ukraina gjør at Russland har alle militære muligheter til å gå lengre enn bare å rykke inn i områder russerne uansett kontrollerer gjennom de lokale opprørsstyrkene.

Putins tale la et ideologisk grunnlag for en større og lengre konflikt. Det kan godt være russerne velger å vente litt i første omgang. Men etter i går føles det mer som et spørsmål om tid før konflikten vil utvides, enn om det vil skje.

Gammel og farlig dynamikk

Europa og USA må nå finne et svar på Russlands siste trekk. De kan velge å se det litt an for ikke å bruke alle sanksjonsmuligheter med en gang.

Et tegn som peker i motsatt retning er at Tyskland har frosset samarbeidet med Russland om den viktige gassrørledningen Nord Stream 2. Slike reaksjoner er sannsynligvis med i vurderingen når Vladimir Putin skal avgjøre hvordan han går frem videre. Hans tale viser uansett at han tenker i et langt historisk perspektiv, og at han ønsker større kontroll over Ukraina.

Det er ikke første gang Russland griper inn militært og anerkjenner områder i et naboland. De har allerede invadert deler av Ukraina og tatt Krim-halvøya. De har vært i krig med Georgia. Det som er annerledes nå, er at Russland opererer i åpent lende og ikke under dekke av lokale grupper eller soldater uten uniform.

Europa er med dette tilbake i en gammel og farlig dynamikk.

Historien bør ha lært oss å være på vakt når mektige statsledere bruker historien som argument i konflikt med et naboland. Særlig når landet som truer er en av verdens fremste atommakter.