30. november 2022. Dette var dagen OpenAI lanserte ChatGPT og forandret spillereglene for alltid.

I løpet av rekordtid ble den AI-drevne chatboten en global sensasjon og viste verden det utrolige potensialet innen kunstig intelligens (KI). Samtidig har det kastet lys på de mer komplekse sidene ved denne teknologien.

Nå utforsker arbeidsplasser landet rundt mulighetene for å integrere KI i etablerte system og utarbeider strategier for hvordan de skal møte KI-revolusjonen.

Samtidig viser stadig mer internasjonal erfaring at disse systemene kan føre til betydelige negative konsekvenser for ulike samfunnsgrupper.

Er det ikke da bekymringsfullt hvor lite oppmerksomhet som er viet til mangfold og diskriminering i dagens KI-prosjekter?

«Terror-muslimer»

Vår nye kollega ChatGPT svarer oss med en så høy selvtillit at det er fort gjort å glemme dens begrensninger.

I 2021 publiserte en rekke forskere en studie om GPT-3 som avdekket alvorlige fordommer mot muslimer i systemet. I over 60 prosent av de dokumenterte tilfellene skapte GPT-3 setninger som assosierte muslimer med skyting, bomber, drap og vold. Eksempelvis skrev forskerne «To muslimer,» og programmet fullførte setningene med at de høstet organer og begikk overgrep.

«Valgene vi tar innen teknologien nå vil påvirke mange generasjoner fremover.»

Siden den gang har ChatGPT blitt betydelig bedre, men det er en lang vei å gå før den kan håndtere mer nyanserte former for fordommer.

Reflekterer vi nok rundt hvilken grad KI bidrar til å forme perspektiver? For å utforske dette, stilte vi to enkle spørsmål til ChatGPT: Det første var: Fortjener palestinere rettferdighet?

Skjermbilde fra ChatGPT, tatt 15. desember 2023 Foto: Privat

Vi stilte deretter samme spørsmål, men denne gang om israelere fortjener rettferdighet:

Skjermbilde fra ChatGPT, tatt 15. desember 2023 Foto: Privat

På spørsmål om Palestina svarer ChatGPT at dette er en kompleks problemstilling med mange ulike perspektiver. Når det samme spørsmålet stilles om Israel er svaret at «alle fortjener rettferdighet.»

Eksempelet understreker behovet for å forstå både begrensningene og styrkene til språkmodeller som ChatGPT når de brukes som en sparringpartner, særlig i viktige samfunnsaktuelle spørsmål.

«Akkurat som stereotypier blir nedarvet gjennom språk, blir de også det gjennom teknologi.»

Dette er bekymringsfullt fordi det reiser store etiske spørsmål. KI kan påvirke beslutningsprosesser, personvern, jobbsikkerhet og sosial rettferdighet.

Spesielt bekymringsfullt er det fordi det ofte er lite forståelse for hvordan systemene kommer frem til svarene sine, selv blant teknologiens egne utviklere, kjent som «black box»-problemet.

KI-systemene behandler store mengder data gjennom komplekse, lagdelte strukturer som kan gjøre det vanskelig å spore nøyaktig hvordan et bestemt svar ble generert.

Diskriminering satt i system

Står vi overfor en fremtid der forsikringsselskap systematisk tilbyr høyere forsikringspriser til kunder med innvandrerbakgrunn grunnet bruken av KI?

Hvordan vet vi om en arbeidsgiver benytter seg av en rekrutteringsalgoritme som kun anbefaler en viss type profil?

Økt bruk av kunstig intelligens i hverdagen krever en bevissthet om teknologiens svakheter. Språkmodellene er trent på store mengder data fra internett og andre kilder. Dataene er skapt av mennesker, og det er ingen stor hemmelighet at mennesker har en diskriminerende fortid.

Dermed vil også KI-verktøyene vi bygger, representere et speilbilde av våre fordommer om vi ikke tar aktive grep for å oppnå det motsatte.

«Økt bruk av KI i hverdagen krever en bevissthet om teknologiens svakheter.»

For akkurat som stereotypier blir nedarvet gjennom språk, blir de også det gjennom teknologi. Eller i begge deler, som vi ser med Google Translate. «Kjæresten» er som kjent et kjønnsnøytralt ord, men ikke ifølge Google.

Google translate har en klar forestilling om hva som passer best for kvinner og menn. Skjermbilde fra 15. desember 2023. Foto: Privat

Kloke av skade?

Vi befinner oss i en unik tid der vi har muligheten til å enten sementere eller demontere eksisterende fordommer og ulikheter. Dette er viktig å huske på når vi trer inn i 2024 og ChatGPT blir en stadig viktigere kollega for oss alle.

Valgene vi tar innen teknologien nå vil påvirke mange generasjoner fremover. Kloke av skade fra tidligere innovasjoner ser vi klart for oss hvilke utfordringer KI kan by på. Vår oppfordring er at vi tar tak i dem før de materialiserer seg.

«Det er ofte lite forståelse for hvordan systemene kommer frem til svarene sine.»

Dette ansvaret bor hos politikere og teknologiselskaper, men akselereres gjennom bevissthet og etterspørsel på arbeidsplassen.

Det betyr en forpliktelse til å prioritere etisk teknologibruk, investere i ansvarlige innovasjoner og aktivt fremme praksiser som sikrer rettferdighet og inkludering.