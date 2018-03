Et tryggere land

Debatten rundt regjeringens lovforslag har dessverre blitt overskygget av en diskusjon om en Facebook-post fra Sylvi Listhaug, som nå er slettet. Måten hun uttrykte seg på hadde en form og språkbruk som jeg synes er uakseptabel.

I tillegg bidro mitt dårlige ordvalg til at debatten om hva vi faktisk foreslår i lovforslaget ble borte. Ordvalget såret mange, derfor gjentar jeg gjerne at jeg er lei meg for det, og beklager.

I dag skal Stortinget ta stilling til regjeringens forslag. La meg være tydelig på at hensikten med forslaget er å trygge det norske samfunnet i møte med terror og andre trusler. Det er en målsetting jeg er sikker på at alle partier kan stille seg bak. Vi skiller lag ved hvilke virkemidler vi ønsker å bruke. Kjernen i uenigheten er avveiningen mellom hensyn til rettssikkerhet, og hensynet til effektive beslutninger i saker som kan være svært viktige for vår sikkerhet.

Må beskytte oss

Terror truer vår grunnleggende trygghet og frihet, og det er statens kjerneoppgave å beskytte oss mot disse truslene.

Samtidig er det bred politisk enighet om at vi skal holde oss innenfor rettsstatens grunnleggende prinsipper og ivareta rettssikkerheten. Jeg mener forslaget ivaretar disse hensynene. Norsk statsborgerskap er verdifullt, og skal henge høyt. Med statsborgerskapet følger rettigheter som norsk borger, blant annet en ubetinget rett til å oppholde seg i Norge.

Vi skiller lag ved hvilke virkemidler vi ønsker å bruke.

Når man fratas et norsk statsborgerskap, kan man utvises fra Norge, eller hindres innreise hit og til mange andre europeiske land. Det å frata noen statsborgerskapet er imidlertid en alvorlig handling, som krever en særskilt god begrunnelse.

Regjeringen har to forslag. Det første, som fikk støtte i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, går ut på å kunne ta statsborgerskapet fra personer som dømmes for forbrytelser som folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, brudd på Norges selvstendighet og terrorhandlinger.

Det andre gjelder for personer som ennå ikke er dømt for kriminelle handlinger. Det finnes dessverre eksempler på at disse likevel kan utgjøre en alvorlig trussel mot Norge og våre innbyggere. Fremmedkrigere som vil returnere til Norge og Europa for å begå terror må bli stoppet i døren. Også personer som oppholder seg i Norge og truer grunnleggende nasjonale interesser, vil kunne fratas statsborgerskapet og sendes ut. Slik at de ikke lenger har muligheten til å planlegge og utføre handlinger på norsk jord.



Hensyn til Norges sikkerhet

Dette er hovedgrunnen til at vi også foreslår en egen bestemmelse om tap av statsborgerskap av hensyn til Norges sikkerhet. Denne muligheten mener PST og statsadvokaten kan vise seg å være helt avgjørende i enkelte saker.

Forslaget er at man kan fatte administrativt vedtak, med ankemulighet til domstolene. Dette er ikke en unik konstruksjon. Storbritannia har en tilsvarende ordning. De har også fått prøvet en sak i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, der et statsborgerskap ble fratatt en person mistenkt for terror. Domstolen kom til at dette var en legitim ordning og beslutning.

Norsk statsborgerskap er verdifullt, og skal henge høyt.

Det er vanskelig å forstå at en ordning som Storbritannia praktiserer, og menneskerettighetsdomstolen aksepterer, skal være et grovt brudd på rettsstatens prinsipper.

Samtidig har vi lyttet til høringsinstansene og imøtekommet deres innspill om sterke rettssikkerhetsgarantier. De som fratas statsborgerskapet av hensyn til nasjonale interesser, har bedre ordninger for å få prøvet sin sak for domstolen enn det som gjelder i andre saker.

Dette forslaget vil ikke gjelde mange, men vil kunne få konsekvenser for personer som kan ramme vår nasjon, våre institusjoner, vår frihet og vår levemåte. Vårt forslag ivaretar både hensynet til sikkerhet for oss alle, og hensynet til rettssikkerhet for den enkelte.

Jeg mener ikke dette er en enkel avveining, men regjeringen har gjort sin.