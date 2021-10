Et slag for skandinavisk

«Er det ikke bedre om vi snakker engelsk?» spurgte en medstuderende mig på et seminar. Jeg blev helt paff. Her sad jeg på et norsk seminar i Oslo, med pensum og forelæsninger på norsk – og stadigvæk opstod der tvivl om muligheden for at forstå hinanden.

Jeg er ikke en som snakker hurtig dansk til nordmænd.

Efter tre år i landet har jeg lagt over til en god blanding af dansk og norsk. Det gør jeg både fordi jeg gerne vil tilpasse mig, og fordi jeg gerne vil kunne fortælle vittigheder.

Jeg gør meget ud af at blive forstået. Efterhånden er det blevet norsk med en dansk accent.

Selvfølgelig lyder dansk lidt sjovt. Det synes danskere også norsk gør.

Dog finder jeg det foruroligende at bare klangen af dansk, kan få nogen til at gå i panik. Og det samme oplever jeg i Danmark – i måske endnu højere grad.

Når jeg har norske venner med hjem, er de danske ekspedienter i butikken lynhurtige til at skifte over til engelsk, også selvom de hører jeg snakker dansk til vedkommende.

Selvom engelsk er smart, så gør vi os selv en bjørnetjeneste når vi begynder at snakke det til vores skandinaviske naboer.

Engelsk er fantastisk smart, når man skal bestille frokost på en cafe i Kroatien eller når man er på weekend-tur i London. Men engelsk burde ikke erstatte tålmodighed og velvilje. Engelsk burde ikke erstatte et sprog som i forvejen er tættere på sproget du prøver at forstå.

Selvom vi har haft serier som Skam og Broen, er udviklingen desværre gået i den forkerte retning.

Forskellen på de skandinaviske sprog ligger mere i hvordan vi udtaler ordene end ordene i sig selv. Men når man lærer sig at forstå accenten – så er det ikke vanskeligere at forstå end en anden dialekt.

En helt åbenbar løsning er eksponering til de andre skandinaviske sprog. Man bliver ikke god til at forstå en anden udtale, hvis man ikke hører den. Selvom vi har haft serier som Skam og Broen, er udviklingen desværre gået i den forkerte retning.

Som barn så jeg Pippi Langstrømpe på svensk – nu ser danske børn Pippi på dansk. Norske børn ser dansk børne-TV på norsk.



Et typisk argument for at dubbe børne-tv, er at børn ikke forstår sproget. Gud gør de ikke det, når de ikke får lov til at høre det engang! I min erfaring, så forstår norske børn mig ofte bedre end voksne.

Jeg oplever oftest at det netop er de små, som forstår mig bedst. Selvom det lyder anderledes, så ved de endnu ikke at «dansk er noget man ikke forstår».

Det er en gave at have et så tæt sprogfælleskab, som vi har i Skandinavien i dag. Det gør det langt lettere at bruge hinanden og samarbejde om essentielle ting.

Derfor burde vi slå et slag for skandinavisk – både i TV’et, i skolen og på ferien!

