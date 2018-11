Et likestilt forsvar er et sterkt forsvar

Ulykken er en tragedie, men det har ingenting å gjøre med at kvinner nå er en del av Forsvaret. Tvert imot har likestillingen i Forsvaret styrket oss. Vi får inn flere flinke, smarte og sterke personer som er motiverte og ønsker å bidra med sin kompetanse, og ulik kompetanse er essensielt for at vi skal ha et sterkt forsvar.

Helge Lurås, nettsiden Resetts redaktør, skrev en artikkel om kvinner i Forsvaret. Innlegget har ført til at nettdebatten rundt kvinner i Forsvaret har eksplodert. Flere mener at mange kvinner i Forsvaret vil svekke forsvarsevnen. Jeg vil påstå at utfallet er det motsatte.

Det er ikke til å stikke under en stol at kvinner og menn er biologisk ulike. Vi har ulike forutsetninger til å utvikle fysisk styrke. Likevel er det mange kvinner og jenter som presterer minst like godt i de fysiske testene i Forsvaret. Og det er ikke bare fysisk styrke Forsvaret trenger, men også psykisk styrke.

I en artikkel på Forsvaretsforum.no, skriver høyskolelektor Anders Aandstad og fagoffiser Jon Kirknes om viktigheten av å ha både menn og kvinner i Forsvaret. De skriver blant annet at psykisk styrke ofte er viktigere enn fysisk styrke i Forsvaret. Vi trenger sterke mennesker i alle deler av Forsvaret; gode, fysisk sterke soldater utgjør bare en del av vår totale forsvarsevne.

Sterke ledere og planleggere er også en essensiell del av Forsvaret. Det viktigste er å finne de menneskene som er best egnet til hver enkelt oppgave, ikke hvilket kjønn de har.

Menn og kvinner er selvfølgelig ulike, men nettopp derfor er det så viktig at Forsvaret består av begge. Vi kan bidra med den kompetansen vi har, og jo flere ulike personer og kompetanser Forsvaret har, desto sterkere blir vår forsvarsevne.

Det er ikke hvem du er, men hva du kan som skal avgjøre om du er egnet til å forsvare landet vårt. Kvinner kommer ofte med i spesialstyrker uten at de er kvotert inn, nettopp fordi de har kvalitetene og styrkene Forsvaret ser etter. Det aller viktigste bør alltid være hvem som er best egnet til oppgaven, og ikke hvilket kjønn de er.

Norge trenger at Forsvaret er sterkt, kunnskapsrikt og tillitsskapende. Skal Forsvaret bli best mulig, må det være likestilt!