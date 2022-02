Et krevende råd

Så seile vi på Mjøsa i en sprøkkin holk.

Og holken gynger stille – spør å hen vi ville;

«Gyng øss dit det passe, så tæk vi oss en blund.»

Alf Prøysen

Fiske på Mjøsa i 1964, fem år før Prøysens folkekjære tekst for første gang ble publisert. Foto: Aage Storløkken / Scanpix

Innlandet fylkeskommune har forvitret foran tastaturet til et stort mindretall av velgerne.

Egentlig kunne dette vært enkelt og greit: Flertall er flertall. Innlandet skal deles.

For mange i Arbeiderpartiet er det mer komplisert.

Fylkestinget i Innlandet har nemlig valgt å be om tre råd i tiden fra det famøse desember-møtet hvor man overraskende gikk inn for folkeavstemning.

Fylkestinget ville høre hva alle innbyggerne over 16 år mente.

46,7 prosent deltok. 50,75 prosent ville dele.

Det er flertall for deling i 37 av 46 kommuner.

Fylkestinget ba om innspill fra de ansatte i fylkeskommunen i en spørreundersøkelse.

Bare 35 prosent av dem som svarte ville dele.

Fylkestinget sendte brev til alle fylkets kommuner for å be kommunestyrene om innspill.

Kun 8 av 37 kommuner som svarte ville dele.

Så hvilket råd er det politikerne har fått? Dele fylkene, eller fortsette som i dag?

3738 stemmer blant 312.433 stemmeberettigede skilte de to alternativene i folkeavstemningen om å dele Innlandet eller ikke. Illustrasjon: MARTE IREN NORENG TRØEN

Et flertall av de som har stemt vil dele. 24 prosent av dem som kunne stemme har benyttet muligheten til å kreve fylkesdeling.

Verst tenkelig utfall

Den heldigitale folkeavstemningen endte på verst tenkelig måte for Ap som mest sannsynlig avgjør hvordan saken ender til slutt.

Et klart flertall for videreføring av ett fylke, ville støttet opp om Aps opprinnelige syn.

Et knapt flertall for videreføring, ville også gjort at Ap stod på sitt.

Et klart flertall for splittelse, ville fått partiet til å snu.

Et knapt flertall for splittelse - med en oppslutning som ikke er kriselav, men heller ikke overbevisende høy - var verst mulig utfall for Ap.

Det blir problematisk å navigere når resultatet er åpent for tolkning. Ap er et bredt, reformvennlig styrende folkeparti hvor by og bygd er representert. Partiet er minst like delt som folket.

Kan bli galt uansett

Ap sliter mildt sagt om dagen. Å få merkelappen «Lytter ikke til vanlige folk» klistret på seg, er ikke ideelt. At Ap som ikke ønsket folkeavstemning, skal ignorere resultatet, vil henge ved dem i lang tid. I en tid med økende politikerforakt, ligger velgernes tillit i potten.

Samtidig er mange Ap-velgere opptatt av forutsigbar styring. At Aps stemmer skal sette i gang en flerårig prosess som kan tappe mange for energi, bli dyr, krevende og upopulær, kan langsiktig gi vel så store tap.

Folkeavstemningen kan leses som at færre enn halvparten av de stemmeberettigede ønsker reversering. Organisasjonslivet og næringslivet vil det ikke. Kommunene vil det ikke. De ansatte vil det ikke. Ap mener det er en dårlig løsning for innbyggerne. Så hvorfor skal de snu?

I folkeavstemningene i kommunereformen var valgdeltakelsen flere steder nede i 20-30-prosent. Så lav deltakelse og ditto ubrukelig råd snakker vi tross alt ikke om her. Likevel er 46,7 prosent deltakelse lavere enn de 56,6 prosentene som deltok i forrige fylkestingsvalg i Innlandet.

Selv om folkeavstemninger formelt sett er rådgivende, er nok kontrakten med velgerne at rådet skal følges. Hele konseptet med slike avstemninger undergraves, hvis man ikke i de aller, aller fleste tilfeller følger dem.

Her er det jo ikke 10 prosent deltakelse, eller én stemmes overvekt.

Dette viser til fulle hvorfor bruken av folkeavstemninger ikke er en enkel, noen vil også si riktig, måte å avgjøre krevende og komplekse politiske beslutninger på.

Valgdeltakelsen problematiseres nok også ekstra fordi det heldigitale valgopplegget i praksis har forhindret alle ikke-digitale velgere fra å stemme. Samtidig kan det ha bidratt i positiv retning for valgdeltakelsen samlet sett.

Flertall blant Ap-toppene for å trosse folket

Det er Aps representantskap som tirsdag kveld skal bestemme hva fylkestingsgruppa skal stemme. Likevel er det nettopp fylkestingsgruppen som innstiller og gir sitt råd til partiorganisasjonens representantskap.

Rådet fra de folkevalgte kom søndag kveld:

14 folkevalgte Ap-topper vil trosse flertallet i folkeavstemningen og videreføre stor-fylket. 5 vil oppløse Innlandet i tråd med rådet fra flertallet av velgerne.

Stemningen kan fort være motsatt når den brede partiorganisasjonen, representantskapet, skal fatte sitt vedtak tirsdag.

Det er interessant all den tid fylkestingspolitikerne er de som kjenner saken best, har jobbet lengst med kompleksiteten og ikke minst: Det er fylkestingspolitikerne som dag etter dag skal ha ansvaret for å gjennomføre skilsmissen.

Blant fylkestingsgruppen er det åpenbart stor vilje til å vekte folke-flertallets nei litt ned og øvrige råd litt opp. Derfor mener de at Ap bør gå inn for videreføring.

Det virker for meg som om mange i det brede lag av Ap innser hvor krevende det er for Ap å skulle trosse folkeavstemningen.

De tenker at selv om Ap mener det er det beste for Innlandet, vil man aldri klare å vinne forståelse for at man trosser folket. Derfor, tenker mange på Ap-grasrota, bør partiet likevel gå inn for å dele opp stor-fylket.

Enkelt-stemme kan avgjøre

Ap ville i utgangspunktet ikke ha en folkeavstemning. Sammen med Høyre, Venstre og KrF ville Ap fortsette med Innlandet. Èn utbryter fra Aps ene stemme var det som vippet flertallet og førte oss til dit vi står nå.

Tirsdag kveld vet vi hva Ap som parti mener og om de binder alle sine representanter.

Frp fristiller sine tre. Partiet som er veldig mot fylkeskommunen og veldig for folkeavstemninger, står nå i en minst like interessant spagat. Følge folk flest, eller opprette et nytt fylke og mer byråkrati?

Noe klart og svar vedtok de ikke på helgens fylkesårsmøte.

MDG har varslet at de vil beholde Innlandet, det samme vil Høyre og Venstre. SV vil dele fylket i likhet med Sp og Rødt.

Hva fylkestinget i Innlandet til slutt vedtar, må vi kanskje vente til møtet onsdag for å få endelig svar på. Det kan utmerket godt stå om èn enkelt stemme også denne gangen.

Uansett er ideen om Innlandet fylkeskommune, tilliten mellom folk og politikere og mellom ulike regioner i fylket å regne som «en sprøkkin holk».

Det er krevende for Ap å øse farkosten tom for vann.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

