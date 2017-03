Lene Wikander er spaltist i Ytring, på radio og nett.

På lørdag stilte nemlig Erna Solberg opp og holdt tale på JesusKvinner-konferansen i Oslo.

Det kristenfundamentalistiske tidsskriftet Korsets Seier var fra seg av begeistring:«Hold godt fast på sminkespeilet damer, for under årets JesusKvinner-konferanse kan det hende at du havner på stolen ved siden av Norges statsminister», reklamerte de entusiastisk.

At Korsets Seier benytter seg av et såpass gammelmodig språklig bilde som sminkespeil i denne sammenhengen, er helt på sin plass. Vi snakker tross alt om et kristenkarismatisk vekkelsesmiljø som mener sex hører hjemme i et ekteskap som forbeholdes mann og kvinne der mannen skal være ekteskapets overhode.

JesusKvinner ledes av Ann Christiansen som er kona til Stephen Christiansen, pastor og stifter av Jesus Church og etter egen lære følgelig underlagt ham. Visjonen er å være «en mobilisering av jenter i alle aldre til byggingen av Guds rike i hjem og familie, samfunnsliv og menighetsliv». I Jesus Church er selvbestemt abort drap, helbredelse ved bønn helt innafor, tungetale topp og homofile ikke velkommen.

JesusKvinner representerer et kvinneundetrykkende, homohatende og misjonerende miljø

Eller rettere: Homofile er velkommen, de kan bare ikke være ansatte medarbeidere eller ha lederverv. «Det strider mot Guds ord», som Stephen Christiansen sa til Dagbladet da avsløringer om økonomiske misligheter kom frem i 2005.

Jesus Church definerer seg som en del av den norske pinsebevegelsen samtidig som de har samarbeidet nært med den ekstreme sekten Livets Ord i Sverige. Stephen Christiansen har blant annet kalt barnedåp og konfirmasjon «en løgn fra helvete».

Den norske pinsebevegelsen teller rundt 330 menigheter og frikirker med rundt 32 000 døpte medlemmer i tillegg til ca. 10 000 barn av medlemmer. De driver misjon i omtrent 30 land og følger en bibeltro, radikal, kristen lære. Så nå som det er så populært å snakke om parallellsamfunn her i landet; her har du en gjeng.

Hvis fisking av stemmer hos helvetestro velgere er Høyres nye valgkampstrategi, er jeg redd det går, vel, rett til helvete.

JesusKvinner representerer et kvinneundertrykkende, homohatende og misjonerende miljø, som bedriver helbredelse ved bønn og promoterer verdier helt på siden av de sekulære, norske.

Det er dette parallellsamfunnet Erna Solberg nå har gitt legitimitet ved å takke ja til å tale i deres forsamling.

I et samfunn med religionsfrihet og ytringsfrihet må det være helt greit å mene at kvinner skal være menn underdanige, at norsk abortlov er oppfordring til drap, at homofile ikke skal ha samme rettigheter som andre mennesker eller steines til døde for den saks skyld.

Det som ikke er greit er at slike ekstreme holdninger legitimeres med festtaler fra landets statsminister.

Hvis fisking av stemmer hos helvetestro velgere er Høyres nye valgkampstrategi, er jeg redd det går, vel, rett til helvete. Det er ikke svovelpredikanter, tungetale og «byggingen av Guds rike i hjem, familie og samfunnsliv» verdikonservative nordmenn vil ha når de tripper til julekirken en gang i året.

Og takk gud for det.

