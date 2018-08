Er ydmykhet nok?

En regjering skal ikke gi Stortinget feil eller mangelfull informasjon. Det er helt grunnleggende for vårt styringssystem og samfunnsorden.

Den lovgivende makt er over den utøvende makt. Regjeringen er avhengig av tillit i Stortinget. Stortingets kontrollkomité fører kontroll med regjeringens arbeid.

Derfor er det alvor når en statsminister møter Stortingets kontrollkomité og sier at regjeringen ikke har informert grundig nok, for sent og så fragmentert at det kunne gjøre det vanskelig for Stortinget å se informasjonen samlet.

Ja, for det må være slik vi skal forstå uttalelsen om at:

«Kunnskapen om hvor komplekst og krevende objektsikringsarbeidet er, har vært en gradvis erkjennelse. Jeg ser at dette er noe min regjering burde kommunisert tidligere og tydeligere og mer samlet til Stortinget. Det tar jeg på vegne av regjeringen selvkritikk på.»

Mer enn lett selvkritikk

Det er mer enn lett selvkritikk, hadde det kommet fra andre ville det vært en særdeles krass kritikk.

– Det er feil og mangel på presisjon, sa Solberg videre på oppfølgingsspørsmål fra SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

Han og flere opposisjonspartier sier rett ut at Stortinget er feilinformert.

Solberg gir i etterkant av dagens høring inntrykk av at hennes upresise informasjon fra høringen i mars 2017 først og fremst var en begrepsforvirring mellom status for planer om sikringsstyrker – altså personell – og grunnsikring – altså fysiske sikringstiltak.

Dette var derimot ikke første gang regjeringen gav et mangelfullt bilde av status og fremdriftsplan for objektsikringsarbeidet. I dagens høring ble det gjentatt og befestet at regjeringen meldte feil i statsbudsjettet for 2016, da det ble lagt frem i oktober 2015.

– Rapporterte feil, men ble overtolket

Da statsbudsjettet for 2017 ble lagt frem i oktober 2016, var bildet mer fyllestgjørende; arbeidet med å sikre skjermingsverdige objekter ville ta mer tid og koste langt mer enn først antatt.

Likevel ble ikke oktober 2015-bildet tegnet i Stortingets høringssal i mars 2017, da kontrollkomiteen hadde sin første åpne høring.

– Jeg rapporterte feil, men ble også overtolket, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård i dagens høring.

Politidirektøren hadde altså opplevd at Justisdepartementet og/eller Statsministerens kontor hadde tolket et feilaktig OK-signal til å gjelde mye mer enn det var tiltenkt.

Lenge før Statsministeren satte seg ned på den grå stolen i høringssalen, var det derfor overtydelig at hun og tidligere justisminister Anders Anundsen «grønt lys i hele justissektoren» ikke var et riktig bilde av situasjonen den gang.

Et minimum

Solbergs ydmyke linje var et minimum av hvordan hun kunne møte Stortinget.

Anundsen har som kjent gått av for lenge siden. Stortinget kan ikke lenger stille mistillit mot ham.

Både SV og Ap har gått høyt på banen i denne saken. Hvorvidt et mistillitsforslag vil bli stilt mot Solberg er noe tidlig å si, selv om det absolutt ikke kan utelukkes etter dagen i dag. Kanskje er vi sågar litt nærmere et slikt utfall etter høringen enn vi var før. Det er naturlig at Kontrollkomiteen nå vil ha flere skriftlige spørsmål og gå mer ned i detaljene;

Når ble det klart for hvem i regjeringen at objektsikringen ville kreve mer tid og penger enn først antatt?

Hvilke spørsmål ble stilt av hvem når internt for å kartlegge hele bildet?

Førte valgkamp på å trygge Norge

Sentralt etter begge svarene er om Stortinget altså kunne fått tidligere og tydeligere hint om at 2015-tidsfristen for å komme à jour med objektsikringen ikke var reell.

Det er da hele bakteppet for høringen og sikkerhetsdebatten er sentral:

Høyre, med Solberg i spissen, førte en valgkamp på å trygge Norge. Ifølge henne handlet om politisk vilje og prioriteringer.

Var det derfor hun ikke i 2014 eller 2015 ville si – tidlig og tydelig – at denne fristen ikke var realistisk?

Nå sier i hvert fall etatslederne blant annet:

– Det er et omfattende arbeid å sørge for at skjermingsverdige objekter tilfredsstiller lovverket, det tar lang tid, det er komplisert og krever omfattende kompetanse. Det hadde overhodet ikke vært mulig å sikre alle skjermingsverdige objekter innen 1. januar 2015. For å sitere politidirektøren.

Gikk ikke i rette med Riksrevisjonen

Både Politiet, Forsvaret og Heimevernet var opptatt av å fortelle om fremgang i sikkerhetsarbeidet og at man har bedre oversikt og tenker mer helhetlig enn for få år siden. Det ble også understreket at Politiet og Forsvaret ikke er uenige i hvordan man skal tolke instruksen de skal arbeide etter.

Sjefen for Nasjonal sikkerhetsmyndighet ville riktignok nyansere oppfatningen av at det er en «umiddelbar fare for liv og helse», slik Riksrevisjonen konkluderer, men erkjenner at det «potensielt» er en slik fare.

Og viktigst: Ingen av etatene gikk i rette med Riksrevisjonen. Revisjonskritikken er altså berettiget, ikke tilbakevist.

KrF spesielt spennende

Før påske var store deler av Stortinget rede til å felle en statsråd for et Facebook-innlegg og hennes manglende ydmykhet fra Stortingets talerstol.

Før jul må særlig SV, Ap og KrF avgjøre om de vil stille mistillit mot en statsminister som har vært upresis, bakpå, utydelig og for usammenhengende i spørsmål om rikets sikkerhet – eller om ydmykhet og selvkritikk blir forstått og tilgitt.

Da blir det spesielt spennende å høre KrFs konklusjon og begrunnelse.