Er handelskrigen over nå?

I helgen var det endelig et gjennombrudd i handelskrigen mellom USA og Kina, da president Donald Trump møtte den kinesiske presidenten Xi Jinping

i forbindelse med G20-møtet i Argentina.

Avtalen innebærer økonomisk våpenhvile i 90 dager, der Kina blant annet har gått med på å redusere og fjerne importavgifter på amerikanske biler. USA har på sin side gått med på å ikke øke tollsatsen fra 10 til 25 prosent på kinesiske varer verdt 200 milliarder dollar fra første januar.

Markedenes dom over hvor god den midlertidige avtalen er, har allerede falt:

De asiatiske børsene steg kraftig i morgentimene i dag

Europeiske bilaksjer stiger markert

Alle de europeiske børsene er opp

Det ser ut til at de amerikanske børsene vil åpne svært positivt i ettermiddag norsk tid

Mye som gjenstår

Donald Trump selv kaller våpenhvilen "en utrolig avtale", men er egentlig handelskrigen over med dette?

Ikke akkurat:

For det første har ikke Kina engang bekreftet fristen for forhandlinger. For det andre har de to partene nå tre måneder med svært tøffe forhandlinger foran seg. Innen forhandlingsfristen 1. mars skal Kina og USA bli enige om forhold som tidligere har vært svært vanskelige å enes om.

Disse forholdene knytter seg blant annet til:

Tvungen teknologioverføring fra amerikanske selskaper som driver virksomhet i Kina

Et ønske fra USA om strengere åndsverklover i Kina

Nettspionasje

Nettopp dette med teknologikonflikt har lenge vært det blant de aller mest betente forholdene mellom de to landene. USA mener at Kina stjeler teknologi fra dem. Bakteppet er Kinas plan "Made in China 2025", der Kina skal være selvforsynt innenfor høyteknologibransjer som blant annet farmasi innen 2025. Dette mener USA har forsterket Kinas ønske om å stjele patenter og teknologi fra dem, og gitt kinesiske selskaper en rekke fordeler i landet som USA mener ikke er rettferdig.

Presset øker

Nå som tidsvinduet for forhandlinger er avgjort, øker presset på de to landene. Greier de ikke å bli enige blant annet om de viktige punktene over, rykker de tilbake igjen til start – og økte tollsatser kommer igjen på bordet.

– Dette er i høyeste grad en midlertidig pause, skriver sjeføkonomi Paul Ashworth i Capital Economics i en oppdatering.

Det positive med helgens møte og våpenhvile er at man ser at de to kamphanene Xi og Trump evner å snakke sammen:

– Forholdet vårt er veldig unikt. Forholdet mitt til president Xi, jeg tror at det kommer til å være hovedgrunnen til at vi sannsynligvis kommer til å ende opp med noe som er bra for Kina og bra for USA – så vi setter veldig stor pris på det, sa Trump etter middagen med Xi.

Presser på til han får det han vil

CNN skriver mandag at for USA så handler de neste 90 dagene om å teste hvor mye lenger Kina er villige til å gå.

I Trumps bok "The Art of the Deal" fra 1987 skriver han: "Min måte å inngå avtaler på er enkel og rett frem. Jeg sikter veldig høyt, og så fortsetter jeg bare å presse på til jeg får det jeg vil ha".

Den ferske våpenhvilen åpner med andre ord for en ny og turbulent periode i markedene. Hvert eneste forhandlingsskritt frem eller tilbake kan potensielt føre til store markedsutslag, så lenge så mye fortsatt er usikkert.