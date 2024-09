Er du litt arkitekt på fritiden?

Min samboer er utdannet musiker. Han spiller piano og forteller vitser. Han tuller ofte med at siden det er mange leger som spiller litt piano på fritiden, så er han litt lege på fritiden.

Da ler publikum godt. Et scenario der en pianist tar på seg legefrakk og skriver ut resepter, stiller diagnoser og opererer, er så utenkelig at det blir morsomt.

Selv er jeg utdannet arkitekt og har fem års utdannelse. Har du også lyst til å kalle deg arkitekt? Være litt arkitekt på fritiden? Det er fritt fram.

Du trenger ikke utdannelse. Arkitekt er ikke en beskyttet tittel. Du kan faktisk tegne både barnehager, skoler og boliger uten å ha et snev av arkitektutdannelse. Dette er ikke tull, og jeg syns verken det er smart eller morsomt.

Så hvorfor er det så mye dårlig arkitektur i Norge?

Debatten når nye høyder, og Arkitekturopprøret høster applaus. Nye boligblokker sammenlignes med bunkere.

OMSTRIDT OMRÅDE: Løren i Oslo har blitt brukt som eksempel på hvor likt, kjedelig og massivt mange av de nye boligområdene i hovedstaden er. Andre synes det har blitt riktig fint på Løren. Foto: Aftenposten

Politiet melder om at utformingen av nye bydeler fremmer kriminalitet. Moderne arkitektur får kjeft, arkitektene får kjeft, utbyggerne får kjeft.

Hvem har skylden, og hva skal vi gjøre?

Her kommer et forslag til pakkeforløp for bedre arkitektur i Norge:

1. Hev ambisjonene

Ethvert nytt byggeprosjekt er med å skape byene og stedene våre – omgivelsene vi skal bo og leve i, og være stolte av i fremtiden.

Kunnskapen om arkitekturens betydning bør gi politikerne ambisjoner. Sett krav til arkitektkompetanse for alt som skal bygges, og krav om arkitektutdannelse til de som skal få kalle seg arkitekt. Utform gode bestillinger til arkitektene. Vektlegg både arkitekturens utseende og virkning.

2. Løft arkitekturen politisk

Etabler en Riksarkitekt, et nasjonalt ombud for helheten og kvaliteten i de fysiske omgivelsene. En riksarkitekt kan løfte forståelsen for hva god arkitektur kan bidra med.

Opprett et boligdepartement, som kan sikre gode boliger til alle i Norge, uavhengig av hvor i landet vi bor og hvor mye penger vi har i banken. Et tydelig og helhetlig politisk ansvar kan føre til klarere prioriteringer for det som planlegges og bygges.

Det holder ikke at dette er en av mange oppgaver i Kommunal- og distriktsdepartementet.

En boligminister vil kunne gjenreise et rettferdig Bolig-Norge ved å stille krav til boligkvalitet og bestille boliger som folk har råd til å bo i. Statsråden kan også sørge for tydelige forventninger til arkitektbransjen.

3. Støtt ambisiøs arkitektur

Opprett et statlig fond som kan gi tilskudd til særlig ambisiøse arkitekturprosjekter, tegnet av norske arkitekter i hele Norge.

MYE ROS: Wesselkvartalet i Asker sentrum består av leiligheter og forretningslokaler, og har høstet mange lovord for arkitekturen med organiske former og god materialbruk. Foto: Nils Petter Dale / Wignsæs og Kosberg arkitekter

God, sosial og grønn arkitektur kan bidra til å løse klimakrisen, ensomhetskrisen og boligkrisen.

At arkitekt-tittelen ikke er beskyttet, er en slags norsk raritet. I land som Spania, Tyskland, Island, Storbritannia, Belgia og Japan er det nemlig ikke fritt fram å kalle seg arkitekt.

God arkitektur kan være forebyggende samfunnsmedisin, og dårlig arkitektur det motsatte. Medisinen bør skrives ut av kompetente arkitekter, hvis ikke risikerer vi arkitektonisk kvakksalveri.

Kanskje er vi der allerede, for mange mener at byggene blir dårligere.

Vi tillater bygging av klin like boligblokker som verken gir gode bymiljøer eller bokvalitet. Uten gode, bærekraftige og funksjonelle løsninger.

Det blir ikke byggekunst, men byggeri. Bygg uten mål og mening. Uten faglig fundering. Uten etikk, estetikk, natur og ånd. Uten forståelse for hva du trenger, hva samfunnet trenger, eller hva kloden vår trenger. Antall byggefeil stiger. Les også Hvorfor er norske bygg så fargeløse?

Synes du det er merkelig? Uforsvarlig? Like utenkelig som at min pianistsamboer skulle troppe opp i legefrakk og skrive ut hjertemedisiner til din gamle far?

Før i tiden måtte man ha arkitektutdannelse for å kunne tegne barnehager, skoler, boliger og næringsbygg. I 2017 ble kvalifikasjonskravene for arkitektur senket, og kravet om 5-årig mastergrad ble endret til 2-årig fagskole.

Dersom medisinstudiet hadde blitt redusert til 2-årig fagskole, er jeg nokså sikker på at det ville blitt opprør.

God arkitektur er en vaksine som kan forebygge ensomhet, utenforskap, ekskludering og mistrivsel.

«Arkitekter kan være bindemiddel eller løsemiddel», sa professor i sosialmedisin Per Fugelli i en tale på Arkitekturdagen i 2016. Han fulgte opp med appellen: «Arkitekter, dere er leger!»

Arkitektur kan gi oss en opplevelse av helhet, forbinde oss med naturen, skape rom for menneskeflokken og gi oss en følelse av å høre til et sted. «Arkitekter kan gi menneskene naturmedisin, lykkepiller for ånden, sosial medisin», sa Fugelli.

God arkitektur er medisin, og bør skrives ut av kompetente arkitekter. Norske arkitekter er i verdensklasse. Gi dem gode bestillinger på bærekraftig og helsefremmende arkitektur!

Jeg oppfordrer alle politiske partier til å ta arkitektur mer på alvor, og til å fornye politikken med større ambisjoner for omgivelser og bygninger. Utformet av arkitekter med formell arkitektutdannelse.