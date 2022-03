Er det krise, blar staten opp. Men nå er det ikke krise

Etter to år med pandemi er vi vant til at staten kommer både næringsliv og folk flest til unnsetning.

Er det krise, blar staten opp.

Gjennom koronaårene ble vi servert støtteordninger på rekke og rad. Kompensasjonsordninger for både privatpersoner og næringsliv ble etablert, der et av de viktigste målene var å unngå at den da høye arbeidsledigheten bet seg fast.

På det meste hadde vi 400.000 nordmenn som sto uten jobb.

Derfor var de aller fleste enige om at mange av støtteordningene var en god idé. For selv om det er dyrt med støtteordninger, er det enda dyrere for samfunnet om arbeidsplasser går tapt for alltid.

Det tar tid å bygge nye.

Redd for overoppheting

Nå er situasjonen motsatt. Det går bra i norsk økonomi. Faktisk går det nå så bra at regjeringen på mandag gikk ut og advarte mot at norsk økonomi kan bli overopphetet.

Hvis det skulle være noen tvil; det er noe man for all del ønsker å unngå.

For arbeidsledigheten er nå så lav, at vi nærmer oss oppgangstiden før finanskrisen i 2008. Nesten halvparten av norske bedrifter melder nå om at det er så vanskelig å få tak i arbeidskraft, at de ikke klarer å levere nok av det de produserer.

Når det er mangel på folk, presses også lønningene og prisene oppover. Vi er på vei inn i et historisk vanskelig lønnsoppgjør, fordi prisene på bare noen få måneder har steget kraftig. For at folk skal få økt kjøpekraft, må lønningene stige mer enn prisene ellers.

Det tror økonomer kan føre til at Norges Bank må sette renten enda mer opp, for å forsøke å bremse prisveksten.

Ønsker nye støtteordninger

Allerede før krigen i Ukraina bidro energikrisen i Europa til å sende strømprisene her hjemme til himmels. Etter hvert fikk regjeringen på plass en strømstøtteordning til norske husholdninger.

Den kan komme til å vare langt ut i 2023.

Med krigens inntog så vi også svært høye oljepriser – og dermed også høye pumpepriser. 25 kroner literen har ikke vært uvanlig.

Nå snakkes det derfor om en støtteordning for drivstoff, blant annet i politisk kvarter torsdag.

Det på tross av at oljeprisen igjen har falt, og pumpeprisen ligger på drøyt 20 kroner.

Frode Jacobsen, som sitter i finanskomiteen for Ap på Stortinget, gikk langt i å love at dersom pumpeprisen er høy over tid – da «må vi gjøre noe».

Det reiser en del interessante spørsmål.

Har nordmenn dårlig råd nå?

Nye beregninger fra Finansdepartementet viser at nordmenn sparte 300 milliarder kroner mer i 2020 og 2021, enn det som var gjennomsnittet de 7 foregående årene. Det er 50.000 kroner per nordmann. Ekstra.

Vi har hatt rekordlave renter i to år, og færre ting å bruke pengene våre på. Har man vært i jobb, som omtrent 90 prosent har vært, har man hatt noen gode år. Den høye veksten i hytte- og boligprisene er en sterk indikator på det.

Hytteprisene steg kraftig gjennom pandemien. Foto: Erik Johansen / NTB

Den dype, økonomiske krisen gjaldt bare et fåtall – og forsterket forskjellene mellom folk.

Pengene det er snakk om er ren finansiell sparing, som bankinnskudd eller fondsandeler.

Folk flest har aldri hatt så mye penger tilgjengelig noen gang, selv om det er mange som overhodet ikke kjenner seg igjen i den beskrivelsen.

Er det en grunn til at vi ikke subsidierer drivstoff i Norge?

På 70-tallet tok Norge et prinsipielt valg om å ikke skal bruke oljerikdommen vår til å subsidiere bensinprisene slik man gjorde i andre, oljerike land. Enkelt forklart ønsket Norge å prioritere bruke pengene på velferd, fremfor billig bensin.

Vi har vært kritiske til land som har ført slik politikk, og som ikke har brukt pengene sine på det som er det beste for samfunnet samlet sett.

Er bensinen egentlig så dyr nå?

I februar var snittprisen på bensin rett over 18 kroner literen. Hva snittet ender opp på i mars vet vi ikke, men akkurat nå ligger pumpeprisen på rundt 21 kroner.

Ja, den har vært oppe i rundt 25 kroner, men det var da oljeprisen var på 130 dollar fatet. Nå er den på rundt 100 dollar fatet.

Bensinprisen har vært oppe i 25 kroner literen. Foto: Benedikte Fjelly / NRK

Kjører man 12.000 kilometer i året, og bruker en halv liter per mil, bruker man 50 liter bensin i måneden. Ekstrakostnaden er dermed 150 kroner måneden i forhold til måneden før.

Hvor dyr bensinen er kan skifte raskt. Det er stor usikkerhet i energimarkedene nå, med store svingninger opp og ned.

Hva med det grønne skiftet?

Hvis man subsidierer bensin, har vi ingen økonomisk grunn til å forsøke å bruke mindre. Vi kan kjøre akkurat like mye som før, til samme pris.

Det samme kan man si om strømstøtten.

Vi blir ikke belønnet for å bruke mindre strøm, men vi kan opprettholde strømforbruket uten at det svir altfor mye på pungen. Hadde vi ikke fått strømstøtte kan det hende vi hadde skrudd ned varmen mer, og blitt tvunget til å tilpasse oss gjennom for eksempel energieffektivisering.

Er det lurt med brede støtteordninger når vi er redde for overoppheting?

Regjeringen er redd for at norsk økonomi kan overopphetes, der man ender opp i en spiral med raskt stigende lønninger og priser.

Når man subsidierer eller kompenserer, bidrar det til at folk får mer å rutte med enn de vanligvis ville gjort – fordi de ikke får inndratt kjøpekraft. Det forsterker presset i økonomien, og bidrar også til at rentene stiger mer enn de vanligvis ville gjort.

Dersom renten øker med for eksempel ett prosentpoeng ekstra, betyr det 30.000 kroner mer på lånet etter skatt om du har et gjennomsnittslån på 3,5 millioner kroner.

Alle har selvfølgelig ikke spart

Selv om det er mange grunner til å sette spørsmålstegn ved statlige støtteordninger i dagens økonomiske klima, er det ikke tvil om at det finnes husholdninger i Norge som sliter nå.

Alle har jo selvfølgelig ikke spart 50.000 hver, og mange merker at de må prioritere beinhardt for å ha råd til dyrere mat, strøm og bensin. Når alt kommer på en gang, er det mange som ikke har noe å gå på.

Da er det knalltøft.

Et annet spørsmål er derfor om man ikke skal konsentrere seg om å hjelpe akkurat disse gruppene, som tross alt er i mindretall.

Å komme med stadig nye, generelle, støtteordninger til et folk som nesten bader i penger, fremstår spesielt i en tid der statsfinansene er under historisk press.