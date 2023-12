Er det for lenge siden du har vært småsur på en kritiker?

Er det lenge siden du har vært småsur på en kritiker?

Tenkt at han ikke skjønte seg på den siste superheltfilmen? At hun hadde latt seg for lett imponere av en hypet forfatter?

Det er ikke så rart. Antallet anmeldelser i mediene har sunket dramatisk. Det er funnene i en rapport bestilt av Norsk kritikerlag. Der går det frem at antallet anmeldelser i norske aviser er mer enn halvert på de 15 årene fra 2007 til 2022. I både VG og Dagbladet er anmeldelsene av kunst og kultur kuttet med mer enn 80 prosent. Anmeldelsene i Aftenposten er redusert med 67,4 prosent.

KJENDISKRITIKERE: Tidligere var enkelte kritikere berømte og gjenstand for utallige parodier, som NRKs mangeårige filmkritiker Pål Bang-Hansen. Foto: NTB

Alle som jobber med kulturjournalistikk vet at det er vanskelig å få publikum til å klikke på anmeldelser. Når en kritiker jobber i timevis med en anmeldelse i et riksdekkende medium, og teksten bare når et par tusen lesere, er det kanskje ikke rart at redaktørene tenker at det er tid og penger som kunne vært bedre anvendt.

Men folk er ikke nødvendigvis uinteressert i å lese analyser og vurderinger av film, musikk, litteratur og teater.

I en Norstat-undersøkelse gjennomført av NRK har det for eksempel kommet frem at publikum her til lands mer enn gjerne konsulterer ratingtjenester Rotten Tomatoes, som samler opp vurderingene fra et stort antall anmeldere, før de trykker play på en film. 45 prosent av de spurte sier de bruker internasjonale ratingtjenester, men tallet er enda høyere i aldersgruppen 18-39. Der sier 77 prosent at de benytter seg av slike sider.

POPULÆRT: Mange kinogjengere, også mange norske, konsulterer scoren en film har oppnådd på Rotten Tomatoes før de kjøper kinobillett, eller trykker play på strømmetjenesten. Foto: Alamy Stock Photo

Det virker ved første øyekast ikke som om det henger på greip. Hvorfor nedprioriteres anmeldelser så kraftig i norske medier, når etterspørselen etter analyser og vurderinger åpenbart er til stede?

Det finnes nok flere forklaringer. En del av de som oppsøker sider som Rotten Tomatoes, synes det er greiest å forholde seg til et tall, en tommel opp eller ned, enn lange resonnementer.

Men det dreier seg også om at anmeldelsene har tålt overgangen fra papiraviser til digitale medier spektakulært dårlig.

Filmseksjonene og bokbilagene i gamle dager var laget for at du som leser skulle få et overblikk. Du bladde gjennom noen avissider med tekster som tydelig signaliserte at de var vurderinger av det som skjedde i kulturlivet. Du leste litt av den ene, litt av den andre, og bladde videre med en følelse av å vite mer om hva som rørte seg.

EN OPPDATERING: Papiravisen var bedre egnet for anmeldelser av film, litteratur og musikk enn hva nettavisene er. Der konkurrerer anmeldelsene på nyhetssakenes premisser. Foto: Shutterstock

Plutselig visste du at noe fantes, en bok, en film, noens visjon og prosjekt, som du frem til da ikke hadde visst om. Kanskje hadde du fått lyst til å gå på kino eller teater. Kanskje ikke.

De samme mekanismene fungerer ikke i like stor grad når en artikkel aktivt må velges. Og den må velges på bekostning av andre tekster.

Artiklene som publiseres i nettavisene konkurrerer med hverandre, og de konkurrerer på de hardtslående, oppsiktsvekkende nyhetssakenes premisser. Da taper anmeldelsene.

Utviklingen er lett å forstå og forklare. Det gjør den ikke mindre bekymringsfull. Noe av kritikkens viktigste funksjon er å innby til en høyere, offentlig samtale om hva slags fortellinger vi forteller hverandre. Om hva slags kultur som skapes.

OPPSØKER VEILEDNING: Mange vil vite om en film er anbefalt av kritikere før de kjøper en kinobillett, eller trykker play på tv-en. Bilde fra Gimle kino i Oslo. Foto: NTB

Bakenfor ligger en tanke om at kultur er for viktig til bare å være opplevelser for paret eller vennegjengen eller barnefamilien, selv om dette er betydningsfullt i seg selv. Gjennomtenkte anmeldelser setter i gang diskusjoner og samtaler som handler om hvordan vi lever nå, hva vi tenker om det som omgir oss, og hvordan dette får uttrykk i kunsten. Disse samtalene blir det færre av når kritikerne blir gående arbeidsledige.

Men også fra et forbrukerperspektiv er utviklingen lei. For hvordan får du egentlig vite om det nye som skjer på kulturfronten? Uten anmeldelsene vinner boken eller filmen som er frontet av de største navnene, eller som har mest penger i markedsføringsbudsjett.

De vinner også på ratingsider som samler vurderinger fra anmeldere og publikum. For de er ikke fullt så demokratiske som de kan virke ved første øyekast.

KAN MANIPULERES: Mange av dem som legger inn anmeldelser av bøker og filmer på de store ratingsidene er seriøse, observante og analytiske. Men systemet er sårbart for de som ønsker å manipulere tallene. Foto: Shutterstock

Kulturmagasinet Vulture har avslørt hvordan PR-teamet til en film kan jobbe bak kulissene med å pumpe opp Rotten Tomatoes-scoren til et kunstig høyt nivå. De kan betale anmeldere utenfor de store redaksjonene for å se filmen. Hvis de ikke liker det de ser, oppfordres de til å holde en kritisk anmeldelse vekk fra nettstedene som teller med i Rotten Tomatoes-scoren.

Hva angår brukerdrevne ratingsider som IMDb for film og Goodreads for litteratur, har den enkelte brukeren ingen oversikt over om de som anmelder, faktisk har sett filmen eller lest boken.

Nylig innrømmet fantasyforfatteren Cait Corrain at hun hadde skapt falske Goodreads-profiler for å gi negative vurderinger av bøker skrevet av konkurrerende forfattere.

MYE BRUKT: Mange lesere både skriver og tar til seg anmeldelser på bokappen Goodreads. Men nylig ble en fantasyforfatter avslørt etter at hun hadde laget falske profiler for å trekke ned konkurrentenes ratinger. Foto: Alamy Stock Photo

Slike historier viser hvorfor hobbyanmeldelsene enn så lenge ikke kan tilby noe godt alternativ for dent radisjonelle kritikken. Det er leit, for på mange måter er de engasjerte brukerne på disse sidene et verdifullt tilskudd til den tradisjonelle kritikken.

Mange av de som legger inn kommentarer om et verk er engasjerte, seriøse og analytiske. I et lite land som Norge kan dessuten fraværet av anmeldelser gjøre at et kunstverk ikke når frem til disse kommenteringsivrige leserne eller filmentusiastene, fordi de rett og slett ikke vet at de finnes.

I fjor startet forfatter Agnar Lirhus en debatt da han hevdet at nesten all pressedekningen er konsentrert om et knippe forfattere som forlagene selv satser på. Han mente også at mediene gjør seg til reklameinstans for forlagene snarere enn å utøve et selvstendig skjønn. Når plassen er begrenset, er det bare plass til de som leseren allerede forbinder noe med. Synlighet skaper synlighet.

STARTET DEBATT: Forfatter Agnar Lirhus hevdet at norske medier gikk forlagenes ærend, ved å rette alt fokus mot de store titlene som kom. Foto: Finn Ståle Felberg

Det er selvfølgelig ikke bare bare å be redaksjonene om å prioritere å lage stoff som de vet vil bli dårlig lest. Men det er betimelig å oppfordre dem til å tenke nytt.

Lete etter noen veier og stier som kan gjøre at kritikk kan komme frem på sine egne premisser. Gjøre kritikken lett tilgjengelig, så leserne kan finne den igjen når de har lukket boken eller kommet hjem fra kinoen, og er nysgjerrige på hva andre har ment.

Det er ikke medienes oppgave å gå makthavernes ærend, snarere tvert imot. Men det er likevel relevant å påpeke at norsk kulturpolitikk er full av støtteordninger som skal sikre at også smalere filmer, romaner og forestillinger blir til. Og at mange av disse pengene renner ut i sanden når den journalistikken som i så mange tiår viste publikum vei i denne jungelen, blir en skygge av seg selv.