Denne uka er det studiestart på landets universiteter og høyskoler. Jeg håper de 300 000 studentene som tar fatt på et nytt studieår har valgt en utdannelse de både synes er interessant og som de vil få bruk for i sitt yrkesliv.

Det har i sommer vært flere medieoppslag om bruk av kjønnspoeng i opptakssystemet til høyere utdanning, i tillegg til de sedvanlige oppslag om poengrekorder og kjønnssammensetningen på et knippe «prestisjestudier».

Interessant nok det, men dette berører likevel bare noen få studenter. Jeg synes det er mer interessant å se på hele bildet, både kjønnsfordelingen totalt i studentmassen og hvordan den varierer mellom ulike fagområder.

6 av 10 studenter er kvinner. For noen tiår tilbake var kjønnsbalansen motsatt. Det debatteres om dagens skjeve kjønnsbalanse skyldes at guttene har en ulempe på grunn av seinere modning enn jentene. Noe som igjen kan medføre at guttene får noe lavere karaktergjennomsnitt enn jentene og dermed taper konkurransen om studieplassene.

Jeg ser at dette kan være tilfelle på noen «prestisjestudier» der det er få plasser, høy konkurranse om å komme inn og «mange flinke jenter som vil inn». Slik er det på utdanningene for å bli lege, tannlege, psykolog og jurist, her var 70 prosent av de som var ferdig utdannet i fjor kvinner.

For de aller fleste studieplasser tror jeg ikke at det er et lavere karaktersnitt som er hovedgrunnen til at mannlige studenter er i mindretall. Jeg tror det handler mer om at gutta ikke er så interessert i å velge disse studiene. Kanskje er det også slik at flere gutter finner sin plass i arbeidslivet uten å ta veien om høyere utdanning.

At 6 av 10 studenter er kvinner betyr ikke at det er tilsvarende kjønnsfordeling på de fleste studier.

Innenfor samfunnsfagene, historisk-filosofiske fag og juss er det sånn, dvs. om lag 60 prosent kvinner og 40 prosent menn. For de som studerer økonomi og administrasjon er det helt jevn kjønnsfordeling. Innenfor helse- og sosialfag er 8 av 10 studenter kvinner og på lærerutdanningene er det nesten like stor andel kvinner.

Av studier av noe størrelse er det bare de innen naturvitenskap og teknologi at mannlige studenter er i flertall, her er 2 av 3 studenter menn.

På dette fagområdet er det også konkurranse om plassene, men tydeligvis ikke mange nok jenter med høyt karaktersnitt som søker til at de utkonkurrerer gutta.

Utdanningene varierer i størrelse. Nær 4 av 10 som fullførte utdanningen sin i fjor fikk vitnemål som lærer eller i et helse- og sosialfag. Idet kvinnene er i stort flertall her, er dette hovedforklaringen til at det totalt sett er flere kvinner enn menn blant studentene.

Ikke overraskende har kjønnsfordelingen på ulike studier nær sammenheng med kjønnsfordelingen i relaterte yrker i arbeidslivet.

Av Norges 5,5 millioner innbyggere er det 3 millioner som er i et arbeidsforhold , og av de i jobb er ca. halvparten kvinner og halvparten menn. Så heldigvis betyr ikke det at kvinner er i flertall blant studentene at de også er i flertall i arbeidslivet. Menn uten høyere utdanning finner seg jobb de også.

Selv om like mange menn som kvinner jobber, er kjønnsbalansen svært skjev innen flere sektorer. Grovt inndelt synes jeg det er nyttig å beskrive kjønnsfordelingen i arbeidslivet slik:

Kvinnene er i stort flertall i jobber som går ut på om å gi utdanning-, helse- og sosiale tjenester til personer.

Menn er i stort flertall i jobber som går ut på å produsere, transportere, lagre og reparere ting. Menn er også i flertall i jobber som transporterer personer.

For øvrig er det nokså jevn kjønnsbalanse. Dette omfatter blant annet de som jobber i varehandelen eller med å administrere alle deler av arbeidslivet.

Vi har i noen tiår hatt stor økonomisk vekst i Norge, og noe av denne rikdommen er heldigvis brukt til å kunne gi befolkningen flere og bedre velferdstjenester.

Dette har medført sterk vekst i antall personer som jobber innen utdanning, helse- og sosialtjenester. Eksempelvis var det i år 2000 ca 50000 personer som jobbet i barnehage mens det i dag er det dobbelte, og 9 av 10 er kvinner.

Tilsvarende har det vært sterk vekst i antall personer som jobber i helse- og sosialtjenesten, og 8 av 10 er kvinner. Så selv om vi ikke lenger kaller det barnehagetante og sykesøster, så er dette ekte dameyrker.

Helt siden jeg gikk på videregående på 80-tallet har det vært kampanjer for å øke kvinneandelen i mannsyrker og i noe mindre omfang tiltak for å få menn til å søke seg til dameyrker.

Nå har jeg bare et tiår igjen i mitt yrkesliv og må konstatere at dette i forbausende liten grad har lykkes.

Kanskje vi må forsone oss med at det er slik studentene og arbeidssøkerne vil ha det?