Equinor er fortsatt 98,9 prosent fossilt

Onsdag la olje- og gasselskapet Equinor frem rekordsterke resultater.

De sterke tallene skyldes blant annet at det er full fyr i gassmarkedet. 2021 ble avsluttet med rekordhøye priser i Europa og Asia, på grunn av den svært anstrengte tilbudssituasjonen.

Equinor er Norges største produsent av gass, og er også den nest største leverandøren av gass til Europa- etter Russland.

Det er ikke bare inntektene som er rekordhøye, men også produksjonen. Equinor har innhentet tillatelse fra norske myndigheter til å øke sin produksjon av gass, for å møte den uvanlig høye etterspørselen i Europa.

Mye snakk om oljealderens slutt

Mange snakker om oljealderens slutt. Blant annet sa statsminister Jonas Gahr Støre til VG i sommer, før valget, at den snart er over.

Han sa blant annet at fornybar-aktiviteten tar seg opp, men at det er en stund til «vi er der».

Han tar ikke hardt i.

Vanvittig langt unna

For ser man på tallene til fra vårt største energiselskap ser vi hvor vanvittig langt unna vi er.

En beregning gjort av bransjeavisen Europower viser nemlig at Equinor produserte 0,5 terawattimer fra fornybar energi i hele kvartalet, mens de produserte 3,7 terawattimer med fossil energi hver eneste dag.

Tallene viser hvor innmari krevende det er å gå fra fossil energi til fornybar energi. Den fossile delen av Equinors totale energiproduksjon utgjør fortsatt 98,9 prosent.

Investerer tungt

Equinors Dudgeon Offshore Wind Farm vindmølleanlegg utenfor England. Foto: Jan Arne Vold / Equinor

Det er for så vidt ikke så merkelig, men tallet vil nok likevel overraske mange.

Selskapet er nå midt inne i en investeringsfase for fornybar energi. Man vil ikke se noe særlig økning før vindparken Doggerbank kommer i drift i 2024. Etter det vil den produserte kraften fra fornybar energi øke, og planen er at den skal øke 30 ganger frem til 2030.

Men heller ikke det betyr akkurat kroken på døren for olje og gass.

Nyanser av brunt

Toppsjef Anders Opedal i Equinor understreker at selv om verden trenger fornybar kraft for å oppnå målene for Parisavtalen, vil verden også trenge olje og gass på veien dit. Han mener det ikke vil være positivt for omleggingen til fornybar energi å gå helt ut av olje og gass. Det vil ødelegge balansen i energisystemene.

Så etter hvert som behovet for olje og gass går ned, vil Equinor produsere mer strøm- og lavkarbonløsninger. Selskapets strategi er at halvparten av investeringene skal være innenfor disse områdene i 2030.

Opedals syn er på line med toppsjefen i en av verdens største fondsforvaltere BlackRock, Larry Fink. I sitt årlige brev til toppsjefer i selskapene fondet har eierandel i sier han at verden må «gjennom nyanser av brunt for å nå nyanser av grønt».

Innlegget har fått stor oppmerksomhet.

Utvikle, ikke avvikle

Den nye regjeringen har ikke kommet med en ny petroleumsmelding ennå, men i Hurdalsplattformen kommer det frem at norsk petroleumsindustri skal utvikles – ikke avvikles.

Martin Linge-feltet i Nordsjøen. Foto: Jan Arne Wold / Equinor / NTB

Regjeringen peker på at petroleumssektoren er en høyproduktiv næring som bidrar med store inntekter, verdiskaping og arbeidsplasser til Norge – og vil legge til rette for et fortsatt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel.

For også her er tallenes tale klar. I 2021 hadde vi den høyeste olje- og gasseksporten noensinne. Staten dro inn rekordhøye 295 milliarder kroner i skatt fra petroleumsnæringen, en økning på 159 prosent fra året før.

Norge står igjen som en klar vinner av energikrisen man nå står midt oppe i.

Både Opedal og ekspertene tror på «stramme» energimarkeder også fremover. Det betyr høye priser, som igjen gjør det mer attraktivt å gjøre nye og raske investeringer på norsk sokkel.

Det er med andre ord fortsatt en del år igjen av oljealderen.