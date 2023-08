Ensomhetens ferie

I sin ytring 30.7.23, skriver Dona Gashi at det «å være singel i Norge er en luksus», Hun ser dette i et historisk perspektiv, hvor man nå har mye større valgfrihet enn før. Men valgfrihet er også krevende.

For oss som er ufrivillig single, tydeliggjøres dette i ferier og helligdager.

La oss derfor se Gashi sin påstand i et annet lys; følelsen av sårhet og av å være ensom i tider, hvor samfunnets bruksanvisning forteller oss og legger opp til at vi skal være med våre nærmeste.

«Overskuddet av tid blir nesten mer en byrde.»

Selv har jeg den luksus at jeg, i tillegg til å være en ressurssterk, men ufrivillig singel 39- åring med stabil jobb og givende interesser, har et godt nettverk og en flott familie hvor man kan snakke om nettopp dette, og benytte ferier og helligdager i lag med hverandre.

En tid som gir anledning til å kjenne på forstørrelseseffekten av den «luksus» det er å være singel, med tanke på at man får veldig mye tid som skal fylles og planlegges. Tid som nærmest automatisk blir fylt når man har familie/er et par.

Det er ikke dermed sagt at vi som er ufrivillig single skal henge oss på par og småbarnsfamilier, eller at disse skal føle et ekstra ansvar for oss eller få dårlig samvittighet. Det handler mer om at vi må ta ansvar, og finne gode strategier som fungerer for oss i de periodene hvor det trykker mest på.

Når det emosjonelle tilknytningsbehovet er i ubalanse, og relasjonsbehovet trykker på, og man ikke har, slik par har, betydningsfulle andre nært tilgjengelig, så blir det å være singel og ha et overskudd av tid og kapasitet, mer sårt og ensomt enn luksuriøst.

I Maslows behovspyramide (1943), er søvn, mat, sex (kroppslige behov) de første behovene som må imøtekommes for personlig utvikling. Deretter følger trygghet, før behov for tilknytning og sosiale behov representerer nivå tre.

Uten dette er det vanskelig å få oppfylt nivå fire; mestring, anerkjennelse, positiv selvoppfatning og selvfølelse.

Å være singel kan nok, slik Gashi gjør, karakteriseres som en «luksus» sivilstatus.

Når denne «luksusen» blir mer preget av en sårhet og ensomhet grunnet ens grunnleggende behov for tilknytning og samvær med andre, gir det et stadig økende tomrom. Overskuddet av tid blir nesten mer en byrde. Da er det ikke så rart at man ser i forstørrelsesglasset, og opplever ferier og helligdager, hvor «alle» rundt deg er med sine bedre halvdeler og småbarnsfamilier, som ekstra symboltunge.

Av den grunn liker jeg hverdagen best. Å begynne på jobb igjen. Slik at mange av de ovennevnte behovene automatisk blir dekket. Hvilket gjør at jeg kan bruke tid, kapasitet og ressurser på å se videre oppover pyramiden til Maslow, og mindre tid til å se i forstørrelsesglasset, og kjenne på det jeg burde hatt, men ikke har ennå.

