Ensom majestet

En gang da dronning Elizabeth II av Storbritannia stod modell for den italienske kunstmaleren Pietro Annigoni, fortalte hun om de mange timene hun hadde tilbrakt som barn i den samme salongen på Buckingham Palace. Da hadde hun sittet i vinduet og sett nedover The Mall, den store paradegaten som leder opp mot palasset; betraktet alle bilene som kjørte opp og ned og menneskene som hastet forbi.

«De virket så travle, alle sammen», sa hun til Annigoni.

«Jeg pleide å lure på hva de holdt på med og hvor de var på vei, og hva de tenkte på der utenfor slottet».

Hele sitt liv ble Elizabeth betraktet av et stort publikum over hele verden. Iblant ble hun betraktet med ærbødighet, iblant med skepsis, iblant med sulten nysgjerrighet. Men ikke på noe tidspunkt i livet fikk hun oppleve hva det innebar å være anonym.

Hun levde i en boble der ingen andre egentlig kunne slippe inn.

Nå har hun gått bort. En skikkelse som har vært en fast del av kulissene i hele livet til de aller fleste av oss, er forsvunnet.

I de nærmeste dagene er det ærbødigheten som preger beskrivelsene av dronningen, og beundring, og vemod over tiden som går og går. Når hun blir husket på denne måten, har det mye å gjøre med hvordan hun har tålt verdens grådige blikk.

I stormkast, solskinnsdager og britiske regnbyger har hun stått der, standhaftig, pliktoppfyllende, en monokrom søyle med hatten på plass og en kantete veske over armen.

Hun har fulgt sin mors læresetning – «Never complain, never explain» – til punkt og prikke, noe som gjorde henne til stadig mer av en sjelden fugl ettersom offentligheten ble mer og mer orientert rundt bekjennelser og personlige historier.

Publikum har vært evig nysgjerrig på hva kvinnen med hatten egentlig tenkte, men respekten for henne har vært desto større fordi hun har holdt munn.

Det har også bidratt til å opprettholde monarkiets posisjon i Storbritannia.

Mange har sett til henne som noe stabilt i en kaotisk verden.

Monarkiet er et underlig dyr: muskuløst, men tregt, kraftfullt og sårbart på samme tid. Det er en dypt konservativ institusjon, som forventes både å være et bånd til det som har vært, og å følge med i tiden.

I løpet av dronning Elizabeths levetid rakk hun å møte sterkt motstridende krav og forventninger.

Da hun var ung, ble hun irettesatt av farmoren, dronning Mary, da hun snakket ivrig om alle menneskene som gledet seg til å møte henne. Det var under en prinsesses verdighet å være oppglødd ved tanken på et publikum.

Noen tiår senere havnet det britiske monarkiet i en av sine største eksistensielle kriser. Det var da prinsesse Diana døde brått i en trafikkulykke i 1997. Da førte de tabloide mediene an i et hærtog mot dronningen og hennes angivelige ufølsomhet overfor den døde prinsessen – og dermed overfor de mange som følte seg knyttet til henne.

Hun har fulgt sin mors læresetning – «Never complain, never explain».

Først følte hun for mye, ifølge farmoren sin. Deretter følte hun for lite, ifølge folket og tabloidavisene. Men i det lange løp var nok dronningens tilbakeholdenhet noe av det som gjorde at hun bevarte en sterk posisjon. Ved ikke å si for mye om sitt eget indre, forble Elizabeth II en skikkelse som andre kunne projisere sine egne forventninger inn i.

Hun betraktet også historiens gang fra orkesterplass. Da hun ble født, var Storbritannia et veldig imperium. Da hun døde, var det et lite land i Europa, søkende etter en ny vei etter å ha trukket seg tilbake fra den europeiske unionen.

Hun rakk å møte seksten britiske statsministre. Den første, Winston Churchill, så på den unge dronningen sin med en slags ridderlig omsorg, og betraktet henne som et symbol på det nye øyriket som skulle reise seg fra traumene fra andre verdenskrig.

Den siste, Liz Truss, overtar et Storbritannia i økonomiske problemer, som fremdeles står midt i en identitetskrise etter bruddet med EU.

I disse utfordrende siste årene har dronningens posisjon vært svært sterk.

Hun var nysgjerrig på de som levde andre liv enn henne selv.

Det har ofte vært slik. I de vanskeligste periodene for landet, som andre verdenskrig, de økonomiske krisene på syttitallet, har dronningens posisjon vært sterk. Mange har sett til henne som noe stabilt i en kaotisk verden, et symbol på stabilitet og et bånd til fortiden mens landet glir mot en ukjent fremtid.

Elizabeth selv var en innadvendt dame i en utadvendt jobb. Hun likte livet på landet, omgitt av hester og hunder, bedre enn livet i storbyen.

Hun var en lydig og pliktoppfyllende datter, som brøt med foreldrene i sitt livs kanskje viktigste spørsmål: da hun insisterte på å gifte seg med Philip av Hellas, en kjekk og karismatisk, men fattig prins som kongen og dronningen syntes var akkurat litt for egenrådig.

Hun hadde en sunn sans for humor og likte å trekke frem det absurde ved sin egen jobb. Og hun var nysgjerrig på de som levde andre liv enn henne selv.

Da Elizabeth var en prinsesse på 19 år, ble hun i en kort periode sendt i militærtjeneste. Krigen var da inne i sin siste fase, og initiativet var i stor grad et PR-stunt fra Buckingham Palace, for å vise at kongefamilien tok del i folkets prøvelser på alle nivåer.

Prinsessen stod på rad og rekke sammen med elleve andre unge kvinner, og lærte samtidig som dem å mekke bil og kjøre i ulendt terreng. En av de andre kvinnene, Eileen Heron, merket seg at den unge Elizabeth gransket hver og en av dem omhyggelig. «Hun er veldig nysgjerrig på oss», skrev hun i dagboken sin.

Mer enn tjue år senere skulle dronningen fortelle Labour-politiker Barbara Castle at de tre ukene i uniform var den eneste gangen i livet hun hadde kunnet sammenligne seg selv med sine jevnaldrende, og måle sine ferdigheter mot deres på like fot.

Da hun ble født, var Storbritannia et veldig imperium.

For en tronarving, og senere monark, er slike referanser i svært liten grad til stede. Du har lite sammenligningsgrunnlag for livet ditt, og valgene du tar, har stort sett bare presedenser fra andre tider og andre land. Du er overordnet søsknene dine og ektefellen din.

Selv en etter alt å dømme robust person som Elizabeth II vil nødvendigvis ha vært mer ensom enn mange av oss andre.

Hun levde i en boble der ingen andre egentlig kunne slippe inn. Den som kom nærmest, var prins Philip, som ofte behandlet sin kone med en manglende ærbødighet hun etter alt å dømme satte stor pris på. Men i fjor forsvant han fra hennes side, kort tid før han selv ville fylt hundre.

Dronningen fortsatte å jobbe. Hun fortsatte å sitte på fotografier sammen med familiemedlemmer og militære regimenter, alltid i sentrum, alltid i en farge som skulle skille henne ut, gjøre henne lett å få øye på.

Hun var alltid på utstilling. Og nå er hun det ikke lenger.

Vi visste så mye om henne, og likevel så lite.