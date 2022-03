Energipolitikk: Ingen plass til naivitet

Invasjonen av Ukraina vil forandre norsk politikk i lang tid. Naiviteten som har preget norsk beredskap er borte. Fremover må sikkerhets- og beredskapsperspektiver ligge til grunn for all politikkutvikling.

Det legger nytt press på norsk energipolitikk.

Europas langsiktige energibehov kan ikke løses på norsk sokkel, men på kort sikt er norsk gass en viktig del av forsyningssikkerheten til Europa. Norges politikk bør være å øke investeringene i fornybar energi massivt samtidig som vi eksporterer så mye gass som mulig på kortere sikt.

Putins krig mot Ukraina har for alvor vist frem sårbarheten i europeisk kraftforsyning. Avhengigheten av russisk gass er en stor strategisk ulempe i møte med krig og krise.

Norge må ha to tanker i hodet på en gang i energipolitikken.

Samtidig bekrefter FNs klimarapport at avhengigheten til fossile energikilder som sådan er en enorm trussel for menneskeheten. Begge deler har konsekvenser for norsk energipolitikk.

Den andre delen av den nye rapporten til FNs klimapanel er rystende lesning. Klimaet er allerede endret i den grad at vi må bruke betydelige midler på klimatilpasning i årene som kommer. Dersom ikke mye gjøres raskt, kan det hele også bli mye verre.

Det kan være fristende å konkludere med at dette bør bety kroken på døra for norsk olje og gass så fort som mulig. Så enkelt er det imidlertid ikke. Til tross for enorme investeringer i fornybar energi er hele EU netto importører av energi, og det er Russland som er den største leverandøren. Og ikke bare er EU avhengig av okkupasjonsmakten i Ukraina, men avhengigheten har økt fra 2010- 2020.

Det vil være avgjørende at Norge opprettholder produksjonen på norsk sokkel.

På en måte viser dette viktigheten av å komme seg ut av avhengigheten av fossil energi. Så lenge verden er avhengig av olje, kull og gass vil autoritære stater som Russland og Saudi-Arabia ha urovekkende stor innflytelse.

På kortere sikt er imidlertid paradokset for EUs del at omstillingen til fornybar energi har skjedd samtidig som avhengigheten av fossile energiprodusenter har økt.

Det er selvsagt ikke noe argument for å stoppe den fornybarrevolusjonen som foregår i Europa, men det er et argument for at Norge må ha to tanker i hodet på en gang i energipolitikken.

For det første må Norge gjøre sitt for å bygge ut tilstrekkelig med fornybar energi på lang sikt. For Norges del bør dette dreie seg om å bygge ut nok energi til å sørge for et stabilt kraftoverskudd, som kan sikre både industri og forbrukere lave og forutsigbare priser over tid.

Sikkerhets- og beredskapsperspektiver må ligge til grunn for all politikkutvikling.

Om det skal være mulig bør vi anerkjenne at noe av overskuddet vi har fått av eventyrlig profitt fra de høye kraftprisene kan investeres i prosjekter vi kanskje ikke ellers ville bygget ut. Dette bør gjelde særlig for vindkraft til havs.

Her må sikkerhetspolitiske hensyn og langsiktig tilgang til kraft veie tyngre enn rene lønnsomhetskalkyler. Uten en offensiv satsing på vindkraft til havs finnes det få realistiske muligheter for å ivareta landets energibehov uten å ofre klimamålene på veien.

Det bør ikke være en aktuell løsning med den kunnskapen vi nå har.

For det andre vil det være avgjørende at Norge opprettholder produksjonen på norsk sokkel og forsterker sin rolle som pålitelig leverandør av norsk gass til Europa.

Europa vil fortsatt være helt avhengig av stabile energikilder som gass, og norske leveranser vil være nødvendige for å hindre at Europa blir enda mer avhengige av autoritære regimer. Tyskland ser ut til å forstå dette poenget og vurderer nå blant annet mulighetene for å beholde flere atomkraftverk for å styrke sin energiuavhengighet.

Sikkerhetspolitiske hensyn og langsiktig tilgang til kraft må veie tyngre enn rene lønnsomhetskalkyler.

I en mer ustabil verden er det viktigere enn noen gang å klare å føre en både realistisk og klimavennlig energipolitikk fra norsk side. Vi skal gjøre det vi kan for å bli uavhengige av fossile energikilder. Men vi kan ikke risikere friheten og uavhengigheten til Europeiske demokratier på veien.

En verden hvor land som Russland og Saudi-Arabia har mer makt kommer i hvert fall ikke til å være en bedre verden for klimaet.