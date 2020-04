Endelig forstår jeg hvor sosialt dataspill er

Jeg har en kamerat som bor en drøy time unna. I disse dager, på grunn av smittefare, er besøk naturligvis ikke lenger et alternativ. En mellomløsning for oss har vært å møtes i spill, en hobby som jeg vet at 96 prosent av gutter og 63 prosent av jenter holder på med her til lands (Barn og Medier: 2018).

Det har ofte blitt fortalt at «spill er sosialt for barn». Jada, men så tenker vi voksne uansett at sosial er noe man først og fremst er når man møtes ansikt til ansikt. Helst ute i friluftsliv med sola som skinner og i fysisk aktivitet som svetter. Kontakt på nett er annenrangs.

I disse dager har jeg og kameraten min ofte tydd til spill på kveldstid etter at barna mine har lagt seg. Og når jeg tar på meg headsettet er jeg der sammen med kompisen. Vi er til stede og får fylt opp vårt sosiale behov for dagen, selv om vi ikke ser hverandre.

Bygger vennskap

Vi prater om smått og stort, ler sammen, planlegger neste angrep i spillet og har det gøy. Timene flyr, og utfordringene samfunnet og familien står ovenfor med smittefare og økonomi på hell, blir glemt en liten stund.

Det er fint å kunne gå inn i en helt annen verden, sammen med venner!

Og det har fått meg til å forstå hva greia med onlinespill er, og hvorfor barna har det både gøy og sosialt i spill! Sosiale medier og spill har nemlig blitt et supplement når vi ikke lenger kan møtes fysisk. Men det er ikke bare et substitutt heller. Det er heller en parallell, verdifull måte å holde kontakten på. Selv om mange barn og voksne så klart savner den ordinære hverdagen.

Jeg håper vi voksne husker og lærer av den verdien kontakt på nett har. Det er nok mange av oss som selv erfarer det gjennom bruk av sosiale medier i disse dager.

Noen havner utenfor

Samtidig, som denne arenaen med spill og sosiale medier har blitt eneste alternativ for mange barn å møtes, er dette ekstra sårbart for noen barn. De som i det minste hadde skolen eller treninga som møtepunkt, har nå kun skjermen.

På samme måte som noen alltid blir valgt sist, eller ikke valgt i ballspill i friminuttet, er det også slik i dataspill. Barn havner utenfor. Av og til er spill bygget opp slik at det kun er plass til så og så mange om gangen på et lag, for eksempel i Fortnite.

28 prosent av barn og unge har også opplevd mobbing på internett, spill og mobil. En stygg kommentar her, eller en som ikke blir inkludert i spill eller chattegrupper med andre i klassen – det er ekstra vondt nå!

Det er kjent at tonen kan være ganske så tøff i dataspill til tider. Ord vekslet, også på nett, treffer ekstra sterkt nå. Og mange barn har foreldre som enten er på jobb, eller som ikke helt klarer å sette seg inn i barns spillhverdag, og som dermed ikke klarer å gi barna støtten de trenger.

Få barn sier fra

Vi vet at kun 33 prosent av barn forteller voksne om negative nettopplevelser. Mange forteller til venner, men tjue prosent sier det ikke til noen som helst. De står i det alene.

Jeg vil oppfordre alle foreldre til å utfordre barna til å chatte, eller spille med noen i klassen som de ikke pleier å spille med til vanlig. Også vil jeg oppfordre lærerne til å ta opp tematikken på klassemøter, enten de møter elevene sine digitalt eller i klasserommet. Der kan man også snakke om hvordan man bør være mot andre i spill.

Også er det, som før, viktig at vi er til stede i barnas digitale liv. Prater om det som har skjedd i spill rundt middagsbordet.

Vis interesse, selv om hverdagen er hektisk.