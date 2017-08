En viktig stemme

I disse dager er P3 i produksjon med en serie der en ung, meningssterk jente skal sette seg inn i norsk partipolitikk på vegne av målgruppa. Det burde være særdeles relevant i ukene opp mot stortingsvalget.

Men fordi Faten Mahdi al-Hussaini bruker hijab, er følelsene i sving lenge før publisering.

I et innlegg på NRK Ytring hevder FrPs Mayzar Keshvari at NRK ikke står opp for norske verdier, fordi vi har hyret inn Faten til å stå foran kamera. Sist jeg sjekket var religions- og ytringsfrihet blant de mest grunnleggende verdiene det norske samfunnet er tufta på.

Keshvari forsøker å feste en «islamist»-merkelapp på Faten. Det er en påstand som faller på sin egen urimelighet. Faten har brukt de siste tre årene til å jobbe mot, og advare mot, radikalisering i muslimske ungdomsmiljøer gjennom organisasjonen Just Unity. Foruten medstifter Yousef Bartho Assidiq, har hun jobbet sammen med sogneprest Carl Ove Fæster. I ryggen har de hatt et tverrpolitisk styre med blant Erling Lae og Geir Lippestad.

Det krever usedvanlig mye livserfaring å være der Faten er i dag.

Keshvari maler med bred, om enn ikke så ny, pensel når han forsøker å klebe henne til ytterliggående holdninger og miljøer. Allerede i 2014 var det flere stemmer som var ivrige etter å påpeke at Faten ikke er feilfri. Den gang var Faten raskt ute med å si: «Her har dere en 19-åring som har gjort feil før»

Vi opplever at Faten både har beklaget, og at hun har vært opptatt av å klargjøre sine standpunkt: Uklok liking eller uheldige uttalelser fra da hun var tenåring diskvalifiserer dessuten ikke Faten fra å jobbe i NRK. Det krever usedvanlig mye livserfaring å være der Faten er i dag. Prøving og feiling er uunngåelig i en slik prosess.

Hun har vist en evne til å kombinere brobygging og konfrontasjon som er imponerende.

Vi har hyret inn Faten fordi hun er en spennende, ung stemme i norsk offentlighet. Hun har vist en evne til å kombinere brobygging og konfrontasjon som er imponerende. Hun jobber mot ekstremisme, men kritikken hennes mot sosial kontroll er vel så tydelig.

Faten har et annet utgangspunkt enn de liberale muslimske stemmene som gjerne slipper til i norsk media. Hun har en konservativ, religiøs bakgrunn. Hun bærer sin hijab med stolthet. Samtidig er hun en knallhard kritiker av de mørke kreftene som drar ungdom inn i ekstremisme. Hun står i spenningsfeltet.

Denne kombinasjonen gjør henne til en interessant person for P3. Vi ser etter subjektive stemmer fra et mangfoldig ungdomsmiljø. Stemmer som kan forene, stemmer som kan utfordre, stemmer som kan bringe unge i Norge sammen, på tross av forskjeller.

Man kan snu på det og si at nettopp fordi hun har vært en del av et muslimsk ungdomsmiljø med mange avskygninger, er hun den hun er i dag: En kraftfull stemme som har sett radikalisering på nært hold og som har et sterkt ønske om å bidra i det norske demokratiet.

I P3, NRKs avdeling for ungt innhold, er vi stolte av å ha med Faten på laget. Som mange andre første- og andregangsvelgere er hun usikker på hva hun skal stemme. Men vi er helt sikre på at hun har en stemme som fortjener å bli hørt.

