Det er noe bakvendtlandaktig over Trygve Slagsvold Vedum i rollen som alvorstynget økonomiprofessor som doserer om måtehold og ansvarlig økonomisk styring. Nå handler alt om å unngå prisstigning, inflasjon og galopperende rente.

Det letteste for en politiker er å bruke mer penger, formante han. Og der vet han hva han snakker om. Mange har fortsatt et bilde på netthinnen av den blidspente Sp-lederen de stemte på som hadde en enkel løsning på små som store problemer.

Så er det ikke bare Vedum som på kort tid er blitt ganske annerledes. Også verden og den økonomiske virkeligheten er kraftig endret, og det på en måte som ikke gjør det enkelt å verken forstå eller forklare. For det er mye som kan synes bakvendt.

Norge er igjen i krise, men kan ikke som før bruke oljepenger for å løse den.

Stat og kommune flommer over av inntekter fra olje, gass og strøm, mens folk og bedrifter må betale.

Staten er rik, men må likevel holde igjen pengebruken.

Sist, men ikke minst. Dette er en krise som de fleste merker på lommeboka, og nå skal vi fratas kjøpekraft.

Forskånet for prioriteringer

Det er et krevende budskap, og det blir ikke enklere av at regjeringen med Vedum i spissen er kraftig bakpå i sin krisekommunikasjon. Finansministerens mye kritiserte regnestykke på Debatten, der han hevdet at en gjennomsnittsfamilie ville få det bedre, er blitt eksemplet på en misbrukt mulighet til å forklare hvorfor folk vil få det strammere. For trangere blir det, og budsjetthøsten blir slett ikke den festen vi har vent oss til.

Vedums regnestykke fikk mye kritikk, og mange mente det var en forspilt mulighet til å øke kriseforståelsen. Foto: Debatten

Nå må politikerne gjøre noe de har lite trening i.

Politikk er å prioritere, heter det, men det har norske politikere vært forskånet for.

Politikerordboka har stort sett bestått av alt som handler om å satse, styrke eller forbedre. Hva det skal gjøres mindre av, snakkes det lite om.

I regjeringens politiske manifest, Hurdalsplattformen, finner man eksempelvis ordet «styrke» 115 ganger og «bedre» 76 ganger, mens «mindre» bare er brukt 20 ganger. «Mer» er brukt 172 ganger og «øke» 63 ganger, mens «færre» bare 3.

Dette materialiserer seg i løfter om å løfte distriktene, utjevne forskjeller, styrke velferden, billigere tannhelse, barnehage og gratis SFO. Det skulle komme mer penger til sykehusene, kommunene, fastlegene, bøndene, pensjonistene, jernbanen og en lang rekke andre gode formål.

Men etter at Ap og Sp fikk makten, har de stort sett måttet skru ned forventninger og avlyse valgløfter. Det kommende budsjettet er allerede omtalt som «tidenes vanskeligste». Mange vil bli skuffet, og Vedums jobb er å få folk til å forstå hvorfor.

Når regjeringen møtes den siste dagen i august for å legge rammene for statsbudsjettet, er forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) den eneste statsråden som kan føle seg noenlunde trygg på å få styrket budsjettet sitt. Men krigen i Europa er ikke noe hyggelig bakteppe for en budsjettvinner.

Ikke et lett budskap

Regjeringen har mange de må overbevise om at nye tider krever nye grep. Sitt støtteparti SV. Den øvrige opposisjonen. Sine egne. Og ikke minst vanlige folk, også kjent som velgere.

For å ta de siste først. Meningsmålingene taler sitt tydelige språk om at de så langt har lyktes dårlig i sin kommunikasjon med velgerne.

Også med opposisjonen har de en vei å gå. Selv om mange nok vil dele bekymringen for oljepengebruk på overskriftsnivå, vil de neppe legge to pinner i kors for å gjøre livet lettere for regjeringen.

Da revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram i vår, sparte ikke opposisjonen på kruttet. Kuttforslagene ble omtalt som «hjerterått», «brutalt», «rystende» og «en hån». Det er ikke lett å se for seg hvilke ord de kan komme til å bruke om det kommende budsjettet. Særlig Høyre må balansere kritikk mot regjeringen med troverdighet når det kommer til økonomisk styring.

Regjeringen har også vist at den lar seg piske på plass, for eksempel om det foreslåtte kuttet til Ocean Space Center i Trondheim.

Forholdet til SV er et kapittel for seg. I regjeringen har det bredt seg en frustrasjon over at SV ikke tar innover seg alvoret. De mener SV er for kritiske og kravstore, og får altfor mye av æren for politikk de er enige om. Mange gir også SV litt av skylden for at regjeringen sliter tungt på målingene.

I SV er ikke frustrasjonen mindre. De kritiserer regjeringen for å tviholde på sitt løfte om å ikke øke skattene, mens de lar løfter om økt velferd ryke. En debatt som for øvrig bobler under overflaten i Ap. SVs finanspolitiker Kari Elisabeth Kaski har også advart mot å la inflasjonsspøkelset bestemme for mye over statsbudsjettet. Hun mener Norge tåler litt inflasjon.

Det blir ikke enklere av at SV har Rødt sittende på sin venstre skulder. Nå må Støre vise hvem han kan tåle å skuffe, skriver Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen om regjeringens skatteløfte.

Det var et uvanlig syn for mange da Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum tok på seg rollen som alvorstynget økonomiprofessor og formante om måtehold og ansvarlig økonomisk styring. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Grasrotas reaksjoner

Et vel så relevant spørsmål er om Ap og Sp klarer å overbevise sine egne.

Noe vi vet lever farlig, er store vei- og jernbaneprosjekter. Nasjonal transportplan har lenge lignet mer på en hyggelig ønskeliste til julenissen enn en konkret plan, men nå vil den bli en nedtur.

Senterpartiets transportpolitiker Erling Sande sendte i vinter ut en prøveballong da han tok til orde for å satse mindre på motorveier og intercitytog. Han nevnte firefelts motorveg i Gudbrandsdalen, Trøndelag, Sørlandet, Hordfast, bro over Sognefjorden og Ytre Intercity som prosjekter som burde utsettes eller nedskaleres.

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Lokale Ap og Sp-topper i hele landet rykket ut for å slå ring rundt sitt prosjekt. Sps fylkesvaraordfører i Trøndelag inviterte ham sporenstreks nordover fordover for en alvorsprat.

Spørsmålet nå er snarere om alvoret har seget inn for regjeringens mange ordførere og lokalpolitikere.

De har blikket stivt festet på valget i 2023 og vet at de trenger seire. At Vedum ligner mer på en finansminister som økonomene nikker anerkjennende til, er neppe nok. Men det er en stor utfordring å få seire og profilsaker i et stramt budsjett.

Varslet prioritering

Putin er heller ikke hele årsaken til at den politiske høsten blir krevende.

Nå gjør eldrebølgen seg for alvor gjeldende i budsjettene. Mye av handlingsrommet blir spist opp av mer penger til kommuner, sykehus og Nav. Ikke for å gjøre tjenestene bedre, men for å holde tritt med befolkningsveksten. Også det har vært varslet lenge.

Hvert fjerde år har finansdepartementet lagt fram en perspektivmelding som drøfter utfordringer for norsk økonomi. En gjenganger er at det blir færre yrkesaktive bak hver pensjonist og at oljeinntektene vil minke. Enkelt sagt: Mindre penger å rutte med og større behov for å prioritere.

Selv om de færreste forutså krigen, burde ikke behovet for å prioritere overraske noen.

Men at det var Trygve Slagsvold Vedum som faktisk skulle gjøre det, var det knapt noen som hadde sett for seg.