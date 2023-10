En tydelig nobelpris til en modig kvinne

Hva er du villig til å risikere for å gå kledd slik du vil, eller si høyt hva du mener?

Årets nobelpris stiller oss alle slike spørsmål.

Hundretusener av iranere har gjort det i store demonstrasjoner. Jenter og kvinner opplever det hver gang de går ut av huset i Iran, uten å være tildekket slik myndighetene krever. De kan straffe dem med lov, religion og pisk i hånd.

Narges Mohammadi har svart for dem alle, kanskje for oss alle. Hun er villig til å gjøre alt som kreves for at andre skal få muligheter hun ikke har eller har hatt.

Nobelprisen i år går ikke til en ferdig forhandlet fredsavtale eller en hardt arbeidende internasjonal politiker. Den går til en aktivist som sitter fengslet, og lever på nåden til et svært voldelig regime. Nakne vegger, trange fengselsceller for en kamp hun tror på.

Hun skriver selv om det i boken sin, White Torture. Hvordan hun for første gang kjenner dette på kroppen, hvordan dørene lukkes bak henne og hvordan usikkerheten om hva som kan skje med henne er som en dødelig gift.

Vi kan bare spekulere i hvordan hun har det nå, der hun sitter i det forferdelige Evin-fengselet nord i Teheran. I et kort utsagn sier Mohammadi selv at dette er en anerkjennelse for kampen hun fører.

Hennes familie og andre aktivister håper prisen kan beskytte henne. Selv kjenner jeg likevel på en uro for hva som vil skje med henne i fengselet, men så er jeg heller ikke støpt av det samme materialet som henne.

«Kampen har så langt ikke ført fram, den har tvert imot blitt hardere.»

Jeg har sett motet hos Mohammadi og hennes medsøstre på nært hold.

Shirin Ebadi fikk i 2003 Nobelprisen for det samme engasjementet, den samme kampen. Da hun fikk prisen var hun i Paris, men fløy tilbake til Iran like etter.

Jeg satt på samme flyet og husker hvordan hun og de andre kvinnene tok på seg hijab før vi skulle lande og hvordan hun tok den på før jeg intervjuet henne på flyet. Hva ventet henne på flyplassen? Politi? Revolusjonsgarden?

Det var ingen av delene, men i stedet et hav av hvitkledde kvinner like utenfor flyplassen. Det ble etter hvert natt, det var fortsatt ganske varmt og et gulaktig lys lå rundt flyplassen. Ebadi ble hyllet som en hjemkommen helt. Kontrasten var likevel stor til hverdagen hennes, arbeidet hun ledet og hjemmet hun hadde i en liten blindgate i hovedstaden.

Det var langt fram, også for 20 år siden, selv om hun hadde større spillerom enn dagens aktivister.

I 1979 fløy Ayatollah Khomeini denne samme ruta som Ebadi gjorde, fra Paris til Teheran og tok over makten i landet etter en blodig revolusjon mot sjahen. Det som begynte som et felles opprør mot en autoritær leder, endte med at all makt ble samlet hos de religiøse lederne som etablerte et sjiaislamsk styre. Venstreaktivistene og de andre demokratiaktivistene endte enten i fengsel, ble drept eller drevet i eksil.

Siden har de religiøse lederne styrt landet med all makt og brutal vold, men de har svingt mellom forskjellige faser av åpenhet og lukkethet. I 2003, da Ebadi kom tilbake til, var landet inne i en reformperiode. Det var mulig både for Ebadi å jobbe der, og det ble gitt visum til en journalist som meg.

«Jeg kjenner på en uro for hva som vil skje med henne i fengselet.»

Da var Mohammed Khatami president i landet og det var tro på at det gikk an å endre regimet fra innsiden. Iranere jeg snakket med hadde også volden og kaoset som fulgte etter revolusjonen i 1979 ganske friskt i minne og kviet seg for kaos.

De reformvennlige kreftene er nå politisk svekket, engasjementet for endring av regimet foregår mest på gateplan, voldsnivået er høyere og det er enda vanskeligere for journalister å rapportere om det som skjer i landet.

Mohammadi er nestleder i Ebadis organisasjon og har ført kampen videre på hennes vegne inne i landet. Sånn sett er det en sammenheng også i Nobelprisens historie, selv om kampen så langt ikke har ført fram, den har tvert imot blitt hardere.

«Hun er villig til å gjøre alt som kreves.»

Den har blusset opp ved ulike anledninger. I 2009 var det en stor protestbølge, deretter reaksjonene etter Jina Mahsa Amini i fjor. Regimet har så langt overlevd begge deler og slått hardt ned på all motstand.

Mohammadi er en av mange aktivister som nå sitter fengslet. Den brutale behandlingen 16-år gamle Armita ble utsatt for av moralpolitiet nylig, viser hva de risikerer og hvor langt fram det er.

Men med Nobelprisen får de nå internasjonal støtte og oppmerksomhet i det som for de fleste av dem er en ensom og farlig kamp.

«De reformvennlige kreftene er nå politisk svekket»

Deres slagord lød i dag over hele verden: Kvinner, liv, frihet sa Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen på farsi da hun skulle fortelle verden om årets pris.

Bak slagordene ligger blod, svette, smerte og et ukuelig mot.