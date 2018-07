En sterk forsvarsindustri

Norsk forsvarsindustri øker vår evne til å ivareta nasjonal sikkerhet, og gir arbeidsplasser og verdiskaping. Norsk forsvarsindustri står dessuten i fremste rekke med utviklingen av høyteknologi.

Det vil sivil industri også nyte godt av.

I kronikken «Norsk våpeneksport til himmels» på NRK Ytring foreslår Haakon Stiff Aamlid og Andreas Hoem Røysum at den norske forsvarsindustrien nedskaleres og utfases.

Forsvarsindustri er en sentral del av vår evne til å ivareta nasjonal sikkerhet.

Vi kan forsikre de om lag 5000 ansatte i den norske forsvarsindustrien om at regjeringen ikke har slike planer.

Konkurransedyktige og innovative forsvarsbedrifter gir betydelig verdiskaping og sysselsetting i det norske samfunnet.

I stortingsmeldingen «Nasjonal forsvarsindustriell strategi» understreket regjeringen sin vilje til å opprettholde og videreutvikle den norske forsvarsindustrien.

I forbindelse med Stortingets behandling av meldingen understreket en samlet utenriks- og forsvarskomite behovet for å videreutvikle en kompetent og konkurransedyktig norsk forsvarsindustri.

Den viktigste grunnen til at vi har en forsvarsindustri er likevel at denne er en sentral del av vår evne til å ivareta nasjonal sikkerhet. På samme måte har andre land sin egen forsvarsindustri, for å ivareta deres nasjonale sikkerhet på en best mulig måte.

Vi kan forsikre de om lag 5000 ansatte i den norske forsvarsindustrien om at regjeringen ikke har slike planer.

Kronikkforfatterne tar til orde for full stans i all eksport av forsvarsmateriell, og viser til konflikten i Jemen. Norge har et av verdens strengeste regelverk for eksport av forsvarsmateriell. Utenriksdepartementet er ansvarlig for dette.

I stortingsmeldingen «Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid» står det at det utvises særlig årvåkenhet når det gjelder spørsmål om eksport av forsvarsmateriell til land som har militært engasjement i Jemen.

Dette førte til at utførsel av ammunisjon til De forente arabiske emirater ble midlertidig holdt tilbake i 2016.

Det norske hjemmemarkedet er begrenset.

På bakgrunn av ytterligere eskalering og utviklingen av en meget alvorlig og uoversiktlig humanitær situasjon høsten 2017, besluttet Utenriksdepartementet i desember 2017, som et «føre var»-tiltak, å suspendere gyldige lisenser for salg av A-materiell til De forente arabiske emirater.

Eksport av våpen og ammunisjon til Saudi-Arabia er ikke tillatt.

I tillegg ble det besluttet å stramme inn på praksis når det gjelder søknader om eksport av B-materiell og flerbruksvarer til militær bruk, med en særlig vektlegging av risiko for at også slikt utstyr kan bli avledet til bruk i Jemen.

Forsvarsindustrien er en integrert del av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Det norske hjemmemarkedet er begrenset, og industriens mulighet til å eksportere er avgjørende både for at den norske forsvarsindustrien skal kunne forbli konkurransedyktig, og for vår nasjonale forsvarsevne.

Følg NRK Debatt på Facebook