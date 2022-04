En skole uten pusterom

Unge sliter med stress, kjedsomhet og engstelse. Den siste Ungdata-undersøkelsen er skremmende lesning. Så mange som 73 prosent sliter med kjedsomhet, 53 prosent med stress og hele 25 føler engstelse i forbindelse med skolen.

Er vi sikre på at skolevegringsmysteriet virkelig er et mysterium?

Kan det ikke heller være slik at dette er en statistikk som ingen har hatt lyst til å lage, i frykt for svarene? At det egentlig er ganske behagelig å bare legge skylden på barna som kanskje har ADHD, dysleksi, angst eller rett og slett ikke finner sin plass i skolen. Da går vi andre fri og slipper å gjøre noe.

Faginnholdet og læringen drukner og kommer i andre rekke.

Alle frirom er borte

«Før gikk alle på skolen» skriver forfatterne av boka «Skolevegringsmysteriet». Nå er det ikke slik. Men det er definitivt flere ting som har endret seg de siste årene. Alle frirom og pusterom har blitt borte i den norske grunnskolen.

Før kunne en i faget skolekjøkken tillate seg å konsentrere seg om å lage mat og spise maten etter på. Eller kaste nybakte boller ut gjennom vinduet.

Faget som har erstattet skolekjøkken, byr ikke på mye moro og tull. Mat og Helse er blodig alvor. Her er det praktisk prøve i fiskegrateng. Utført alene, med læreren som tilskuer og sensor. Eller skriftlig prøve i karbohydrater og fettsyrer. For ikke å snakke om innlevering på minimum 900 ord om ulike livsstilssykdommer.

Gym var også greiere før. Da kunne en ved bra innsats skaffe seg en M. Slik er det definitivt ikke i dag. Nå er det krav til innsats og progresjon. For ikke å glemme 8 ukers egentreningsprogram som skal dokumenteres med treningsdagbok, øktplaner og måling av resultater før og etter når en kommer på videregående.

Og hva skjedde med fagene håndarbeid, sløyd og musikk? Litt det samme der. Elevene veies og måles.

Igjen på startstreken

Å gå på skolen i dag er et prosjekt for hele familien. Ofte drukner det faglige innholdet i praktiske ting, som for eksempel å få til den foldbare brosjyren, som KRLE-læreren vil at eleven skal lage om kristendommen sitt syn på sex.

Da går det fort med noen timer på lørdag for sivilingeniør-mor for å finne ut hvordan brosjyre-malen i Word virker, og sivilingeniør-far her i huset bruker raskt noen forsøk på å printe ut det ferdige produktet. Dobbeltsidig og i farger naturligvis.

Selve faginnholdet og læringen drukner og kommer i andre rekke. Og hva gjør de barna som ikke har to stk. ingeniørforeldre som prioriterer å bruke tid på dette? De kommer antagelig ikke i posisjon til å vise det som de kan, og blir liggende igjen på startstreken.

Og så er det disse evinnelige PowerPoint-presentasjonene. Før ble det av naturlige årsaker ikke laget en eneste PowerPoint, og presentasjoner foran hele klassen var det også heller lite av.

I Bærum kommune kunne skolehelsetjenesten melde om at stadig flere elever er engstelige for å holde presentasjoner for hele klassen. Løsningen der ble, ifølge kommunepsykologen, å lage kurset «grupper for mestring av presentasjoner» for ungdomsskoleelever.

Kan en ikke sammenligne dette litt med å gi et medikament for en lidelse, som så gir pasienten bivirkninger? Og så gi pasienten enda et medikament mot bivirkningen av det første medikamentet.

Bad for business

Den norske skolen bærer også preg av samarbeid på tvers av fagene, f.eks. ved å slå sammen en vurdering i norsk og samfunnsfag. Da vil eleven få mulighet til å skrive en argumenterende tekst om årsakene til første verdenskrig i løpet av en skrivedag i norsk. Resultatet vurderes av både læreren i norsk og samfunnsfag.

Skolen har altså slått to fluer i en smekk, men hva med de elevene som ikke er så gode i norsk, eller har dysleksi? Som ikke greier å få vist hva de kan om årsakene til første verdenskrig, fordi dette må gjøres i en skriftlig tekst.

Da blir det, som for skolen er en synergieffekt, raskt til en dominoeffekt for eleven. Dårlig karakter i to fag samtidig.

Når så mange føler kjedsomhet, stress og engstelse i forbindelse med skolen, er det et symptom på at det er flere ting som ikke er bra. Det viser at mange føler ubehag i forbindelse med skolen, og det øker sjansen for at mange ønsker seg bort fra alt som har med skole å gjøre.

Vi må rett og slett se bakom disse tallene og finne årsakene. Slik det er nå, er det opplagt at når kunden (eleven) føler ubehag i forbindelse med skolen, så er dette «bad for business», som en ville sagt i forretningsverdenen.

Og det krever handling. Nå.

