Jeg er en sånn type kvinne som noen ganger føler meg som verdens sterkeste, uslåelig. Erfaringene mine har gjort meg sterke, jeg kan ikke stoppes. Andre ganger føler jeg meg dum, liten, alene. Som om verden hadde vært bedre om jeg ikke var her. Noen ganger føler jeg meg vakker. Andre ganger orker jeg ikke møte mitt eget speilbilde. Kvinne.

Jeg er en sånn type kvinne som hever stemmen selv om jeg blir bedt om å holde kjeft. Jeg tåler at du kaller meg «lille venn». Jeg tåler å bli klapset på rumpa når jeg er på byen. Jeg tåler det.

En abort er ikke enkelt for noen, verken psykisk eller fysisk. Men viktigst av alt, jeg var ikke klar.

Stolt av seksualiteten

Jeg er en sånn type kvinne som ligger med den jeg vil. Ingen har noensinne fått fortelle meg noe annet. Hore har aldri vært en fornærmelse, det har vært uvitenhet fra andre. Jeg er en sånn type kvinne som er stolt av seksualiteten min, stolt av at jeg har utforsket, stolt av at jeg har levd. Et sånt menneske.

Likevel er jeg en sånn type kvinne som har blitt utnyttet, der nei ikke betydde nei, og seksualiteten min ble ute av min kontroll. Et sånt type menneske.

Det er ikke noe man snakker høyt om, det er tabu.

Et nødvendig valg

Jeg er en sånn type kvinne som tok abort da jeg var 14 år gammel. En abort som var høyst nødvendig. En abort som jeg ble hatet for offentlig da jeg ung og naiv valgte å være åpen om det. En abort som var høyst nødvendig, for livet mitt hadde vært ødelagt om jeg hadde gått gjennom svangerskapet. Jeg var deprimert og slet med selvskading fra før av, jeg var altfor ung, usikker og forvirret og dette var det eneste riktige valget. Jeg slet med det i mange år. En abort er ikke enkelt for noen, verken psykisk eller fysisk. Men viktigst av alt, jeg var ikke klar. Barnet var ikke ønsket.

Vanskelig å snakke høyt om

Det var en sånn type abort der legen himlet med øynene, der jeg ble sendt hjem gråtende og der jeg følte meg helt alene i verden etterpå. Men jeg gjorde det. Det gjør vondt å skrive dette, for jeg føler de dømmende pekefingrene mot meg, for å være «hun der». Det er ikke noe man snakker høyt om, det er tabu, og jeg vet ikke hvor mange meldinger jeg har fått som inneholder ordet «barnemorder». Det er mange.

Jeg er en sånn type kvinne som ligger med den jeg vil.

Jeg ble møtt av en lege som himlet med øynene. Men, jeg ble møtt av en lege som likevel reddet livet mitt.

Å si at man bør vente med å ha sex til man er klar for å få barn er å tro noe annet om mennesker enn det som faktisk er virkeligheten. Det er som å si at vi ikke har lyster, at vi ikke har kjærester, at vi ikke har en seksualitet, at vi ikke er unge, at vi ikke utforsker, og at vi – til tross for alt dette – også kan få seksualiteten vår tatt fra oss.

Nok er nok

Jeg er en sånn type kvinne som nå sier at nok er nok. Delstaten Alabama har nå vedtatt en lov som nærmest gjør det ulovlig for kvinner å ta abort etter uke 6. Da vet ikke de fleste at de er gravide. Loven gjelder også ved incest og voldtekt. Dette vet sikkert de fleste av dere allerede.

Det dere kanskje ikke vet er at vi har en stemme. Stemmerett kalles det. I Norge sitter Kristelig Folkeparti i regjering. Om dere er interessert i KrF sitt syn på abort kan dere lese her. For meg personlig er det skremmende, men også virkelighetsfjern lesning. Norge må ta en mer aktiv rolle for å få USA til å endre det som er i ferd med å bli en utrolig skremmende politikk. Det kommer neppe til å skje med KrF sittende i regjering. Det skremmer meg å se hva som skjer i vårt eget land, samtidig som mange unge tror politikk ikke angår dem. Det er sakene vi deler på Instagram og det er følelsene vi føler. Det er politikk, men vi tror det ikke angår oss.

Vi kan ikke sitte stille i båten å vente på at noen skal gjøre endringer for oss. Dette er følelser, men det er også politikk.

Si ifra

Vi kan fortsette å dele bilder på Instagram til vi blir blå på scrollefingeren, det er bra at folk er informerte. Det er bra at jeg skriver dette innlegget. Men vi kan ikke sitte stille i båten å vente på at noen skal gjøre endringer for oss. Dette er følelser, men det er også politikk.

Stem smart. Si ifra.

Jeg vil gjerne legge til at det ikke er straffbart å leve livet sitt som barnløs kvinne. Det kan være et fint liv likevel, og det skal ingen få bestemme for meg.

Som menneske sier jeg at nok er nok.

Teksten ble først publisert på bloggen til Sophie Elise.