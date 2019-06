Ikledd mørk blå jakke og stripete skjorte inntok Svein Ludvigsen sal 8 i Nord-Troms tingrett tirsdag morgen.

Han nektet å la seg fotografere. Det er en rettighet han har som tiltalt, men bildene som tilstedeværende fikk se var verdt å legge merke til.

Støttespillere

Smilende hilste Ludvigsen på flere av de fremmøtte, deriblant pressefolk, før han tok plass ved siden av forsvarerne sine.

Mens blitsregnet haglet over advokatene satt han og fulgte interessert med, samtidig som han gransket ansiktene på tilhørerbenken.

På bakerste rad satt flere støttespillere som ble møtt med blikkontakt og smil fra den tiltalte.

Sa lite

Den tidligere fiskeriministeren og fylkesmannen skal forklare seg for retten først på torsdag. Derfor var det lite retten fikk høre fra han i dag. Men kanskje rakk dommerne å gjøre seg opp et førsteinntrykk.

Da han ble spurt om å oppgi personopplysninger svarte Ludvigsen med tydelig stemme, og da tiltalen ble lest opp svarte han bestemt «nei» på alle de fire punktene. Svarene ble avgitt nesten før dommeren hadde rukket å lese ferdig setningene.

Under aktors innledningsforedrag så han ut til å følge nøye med, og blikket vekslet mellom statsadvokaten og skjermene med skriftlige dokumenter.

Den offensive holdningen kan selvsagt være en forsvarsmekanisme. Det kan være et uttrykk for at han etter flere tiår med ledererfaring er vant til å ha kontrollen. Men det var likevel litt overraskende, gitt den alvorlige tiltalen som ligger til grunn for denne saken.

Seksuell omgang med asylsøkere

Påtalemyndigheten mener som kjent at Svein Ludvigsen i flere år har brukt sin stilling som fylkesmann til å skaffe seg seksuell omgang med unge asylsøkergutter, og at disse var i en sårbar situasjon og derfor ble unyttet av den voksne mannen.

Saken startet med en grundig gjennomgang fra aktor over bevisene i saken og hvilke vitner som skal forklare seg.

Det ble raskt klart at påtalemyndigheten mener de har noe mer enn forklaringene fra de tre asylsøkerne.

Eksempelvis er det hentet inn videomateriale fra Byporten kjøpesenter i Oslo, som angivelig viser Ludvigsen og en av de unge mennene.

På samme tidspunkt er det hentet inn kvitteringer som viser at den da tidligere fylkesmannen leide et hotellrom i sentrum av hovedstaden. Statsadvokaten varslet også at han hadde bilder som han ikke ville legge frem i åpen rett.

Tiltalen mot Svein Ludvigsen Ekspandér faktaboks Tiltalen omhandler overtredelser av den gamle straffelovens paragraf 193 , ved misbruk av stilling overfor én person i perioden 2011 til 2014, samt misbruk av stilling og/eller utnyttelse av psykisk utviklingshemming overfor en annen ved en anledning mai/juni 2014.

, ved misbruk av stilling overfor én person i perioden 2011 til 2014, samt misbruk av stilling og/eller utnyttelse av psykisk utviklingshemming overfor en annen ved en anledning mai/juni 2014. Tiltalen omhandler også to overtredelser av den gamle straffelovens paragraf 224 første ledd, for å ha utnyttet to personer i sårbar situasjon til seksuelle formål, én i tiden 2011–2017 og en sommer/høst 2014.

første ledd, for å ha utnyttet to personer i sårbar situasjon til seksuelle formål, én i tiden 2011–2017 og en sommer/høst 2014. Ludvigsen er også tiltalt for brudd på den straffelovens paragraf 257 - Menneskehandel , første ledd, for å ha misbrukt én persons sårbare situasjon eller forlede vedkommende til seksuelle ytelser, fra sommeren 2011 til november 2017.

, første ledd, for å ha misbrukt én persons sårbare situasjon eller forlede vedkommende til seksuelle ytelser, fra sommeren 2011 til november 2017. Svein Ludvigsen erkjenner ikke straffskyld.

Ble med på hytta

Et annet eksempel er en utskrift fra Ludvigsens hyttebok en forsommerhelg i 2011. Politiet mener det var hytteeieren selv som førte pennen, og at han beskrev en helg sammen med den ene av mennene som nå har status som fornærmet i saken.

N.N ville være med opp på hytta. «Han har hugget ved, båret vann og vasket opp», står det å lese. Aktors gjennomgang omfattet også en rekke journalnotater, helseopplysninger og korrespondanse rundt de tre fornærmede.

Men også e-poster, som denne fra Ludvigsen til en UDI-leder som på et tidspunkt skal ha bistått med bosettingskommune for en av mennene:

«Takk for at du hjalp min unge venn. Du skal ha ei stor stjerne for det.» Ludvigsen i en e-post

Eller en chattemelding når en av de fornærmede ber om noen kroner:

«Du kan få en burger. Spørs hva jeg får igjen, forresten.» Ludvigsen i en chat

Eksempler som disse vil imidlertid bli imøtegått av forsvarersiden. Og hva viser de egentlig?

Ord mot ord

Det er et sentralt prinsipp i norsk strafferett at det er påtalemyndigheten som har bevisbyrden, det vil si at det er statsadvokaten som skal bevise at den tiltalte er skyldig, ikke motsatt. Det gjelder selvsagt også i denne saken.

Det er viktig å huske at Svein Ludvigsen nekter straffskyld og på det sterkeste tilbakeviser anklagene mot han.

Hvis retten skal dømme han må de finne tiltalen bevis ut over enhver rimelig tvil. Det kan være krevende i denne saken.

På mange måter blir det ord mot ord, de fornærmedes versjon står i skarp motsetning til Ludvigsens forklaring. I tillegg skal nesten 40 vitner forklare seg, det gjenstår å se hva disse vil belyse.

Unik sak

Det er satt av ti dager til denne rettssaken. Både dommere, pressefolk og tilhørere vet trolig mer etter at den tiden har gått.

Saken er i alle fall unik, aldri tidligere har en mann med en slik CV stått i en norsk rettssal, tiltalt for så alvorlige forhold.

En ting er sikkert: hvis Svein Ludvigsen blir dømt etter tiltalen vil det være et kraftig fall for den tidligere så høyt betrodde politikeren, statsråden og fylkesmannen.