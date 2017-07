En nydelig gest fra Tour de France

Guttorm Andreasen er fast musikkspaltist i Ytring på radio og nett.

Lørdag startet Tour de France, verdens mest kjente sykkelrace. Det går ut på å sykle rundt store deler av Frankrike. Men starten gikk i Tyskland, i Düsseldorf! En nydelig hyllest til bandet som var med på å finne opp hip hop, techno, house, elektronisk danskemusikk (EDM) og mere til.

Kraftwerk er verdens aller viktigste band. Nesten all musikk vi hører på i dag, 40 år etter de revolusjonerende platene deres, forholder seg til de tyske pionerene. Og de er ekstremt opptatte av sykling.

Lørdag falt alt på plass i deres hjemby, som en hyllest fra Tour de France. Sykkel-prolog og utsolgt konsert på kvelden.

Musikkstudentene Ralf Hütter og Florian Schneider traff hverandre ved Kunstakademiet i Düsseldorf, og i 1970 var de blitt Kraftwerk. Eksperimentelle, utforskende og ekstremt annerledes. De ville finne lyden av det moderne. Den fant de ved å låse seg inne i studioet Kling Klang.

Der laget Kraftwerk sine egne instrumenter og synthtrommer, de laget lyder og musikk som ingen hadde hørt før, men som likevel lignet på livet: Elektroniske konseptplater om natur og biler på motorveier, tog og Europa, roboter, digital kjærlighet, neonlys og datamaskiner, lenge før vi visste hva det var.

Fortsatt er musikken deres hypermoderne og aktuell. For noen uker siden var vi på avslutning i barnehagen for minsten. Alle 6-åringene opptrådte. De gikk stakkato på lang, lang rekke og sang «We are the robots». Kraftwerk krysser tid og sted og alle kulturelle grenser.

Under innspillingen av «Man Machine»-albumet mente Ralf Hütter at de måtte begynne å trene, så de begynte å sykle. I sykkelen fant Hütter den perfekte sammensmeltingen mellom menneske og maskin. Så de syklet og syklet. De hoppet av bandbussen for å sykle inn til byene de skulle spille i.

I 1983 kom en sykkellåt om Tour de France, med pusting og girklikking som rytmiske elementer. Men så ble Hütter påkjørt – på sykkel – og havnet i koma. Han våknet, men Kraftwerk ble aldri helt seg selv igjen etter det. Noen år senere hørtes nesten all musikk ut som Kraftwerk.

I 2003 var de plutselig tilbake, med et helt album om sykling og Tour de France. Kraftwerk blir eldre, men musikken fortsetter. I fjor spilte de åtte konserter på Operaen, ny dvd-samling er ute og forrige uke var de på turné i England. De spiller de samme låtene om igjen og om igjen.

Musikken til Kraftwerk er moderskipet, reisverket for all moderne musikk. Ved å gjenta seg selv i det uendelige er Kraftwerk blitt et omfattende totalkunstverk, lyd, bilde, musikk – kommentarer om det moderne livet som får ny mening hver gang.

Ralf Hütter er blitt 70 og har fortsatt det samme lakoniske svaret på når et nytt album albumet kommer: «Når det er ferdig». Vi håper.

Men vi har jo egentlig alt det vi trenger til å sykle selv. Det er bare å sette på musikken.

