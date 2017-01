En kamp om sannheten

Han var en av norsk politis mest betrodde og profilerte tjenestemenn. En mann som i flere tiår jobbet med bekjempelse av kriminalitet. Nå sitter han selv på tiltalebenken, anklaget for grov korrupsjon og medvirkning til grove narkotikaforbrytelser.

Påtalemyndigheten mener Eirik Jensen hjalp Gjermund Cappelen til å smugle inn tonnevis av hasj til Norge over mange år. Som belønning skal Jensen ha fått kontanter, verdier og tjenester til en sum av drøyt to millioner kroner.

Det er ingen lett kamp Jensen nå skal gi seg i kast med i sal 250 i Oslo tingrett. Han har to motstandere, både Spesialenheten for politisaker og medtiltalte Gjermund Cappelen. Sistnevnte er aktoratets kronvitne, og vitneforklaringene hans er mye av årsaken til at Eirik Jensen nå sitter på tiltalebenken. Men Cappelens forklaring alene er ikke nok til å dømme den tidligere politilederen.

Kan man egentlig tro på en storkriminell som Cappelen? Hva er motivet hans for å trekke Jensen inn i saken? Det er spørsmål som retten må ta stilling til i løpet av de neste fem månedene.

Spesialenheten mener å kunne føre en rekke bevis som støtter Cappelens forklaring. Blant annet har de sikret seg mange hundre tekstmeldinger fra telefonene til de to tiltalte. Meldinger som «kontroll her», «stille», «solskinn», «feriemodus over hele linja», «kontoret er tynt bemannet» og lignende, skal angivelig ha varslet Cappelen om at det var trygt å smugle inn hasjpartiene. Jensen hevder at dette var vanlig sjargong mellom politispanere og informanter.

Så mener anklagerne at Eirik Jensen har tatt imot både store kontantbeløp og andre verdier fra den kriminelle storsmugleren. Blant annet er det dokumentert at Jensen fikk 30.000 kroner i en konvolutt høsten 2013. Ifølge Cappelen var det betaling for bistand til hasjtransportene. Jensens versjon er at det var tilbakebetaling av et lån.

Da Cappelen ble pågrepet ble det funnet store kontantbeløp og en rekke luksusgjenstander i huset hans. Politiet har beregnet verdien til flere millioner kroner. Et viktig spørsmål i retten blir derfor om han virkelig trengte å låne penger av Jensen.

Og hva med badet som ble pusset opp for flere hundre tusen kroner på småbruket til Eirik Jensen i 2006? Gjermund Cappelen hevder det var han som betalte for oppussingen, og at det var hans menn som utførte den. Eirik Jensen har avfeid påstandene, og mener han kan bevise at badet ble bygget på lovlig vis, og at han kan dokumentere det.

Over 200 vitner skal føres, blant dem både riksadvokaten og flere tidligere og nåværende polititopper.

Han har dessuten forklart at håndverkeren forsvant etter at badet ble ferdig, og at det derfor ble umulig å gjøre opp regningen. Vedkommende kunne vært et viktig vitne i rettssaken, men døde i 2012.

Det er utvilsomt årets mest omtalte rettssak som finner sted i Oslo tingrett de neste fem månedene. Over 200 vitner skal føres, blant dem både riksadvokaten og flere tidligere og nåværende polititopper. Det skal legges frem rundt 1500 tekstmeldinger, og retten vil få presentert en grundig analyse av de tiltaltes økonomi.

Til slutt må dommerne ta stilling til hvem av de tiltalte som er mest troverdig. Bare en av dem forteller sannheten, og retten må finne ut hvem.

Dersom Eirik Jensen blir frifunnet er det duket for en oppvask av de sjeldne rundt håndteringen fra Spesialenheten for politisaker. Men dersom Jensen skulle bli dømt er det langt verre. Selv må han da regne med en lengre fengselsstraff, mens norsk politi må ta fatt på å gjenopprette et sterkt skadet omdømme.

En gang etter sommeren får vi svaret.

