En hyggelig bauta

Etter en årrekke som fast forsvarer i Oslo tingrett skulle Tor Kjærvik trappe litt ned denne våren. Han fylte 70 år så sent om 26. mars.

På grunn av aldersgrensen fikk han ikke lenger de jevnlige oppdragene i landets største domstol. Men han fortsatte advokatpraksisen, og var satt opp som forsvarer i ni rettssaker frem mot sommeren.

Listen over de kommende sakene dreier seg om alt fra ran, vold og narkotika til momsbedrag og brudd på regnskapsførerloven. Den første av sakene skulle gått onsdag denne uken.

Den er allerede utsatt. Men alle Kjærviks klienter må nå finne en ny advokat til å tale sin sak.

Les også: Tor Kjærviks saker fra Orderud til Nokas

Nøt stor respekt

Tor Kjærvik var ikke den som ropte høyest i rettssalen. Men han nøt stor respekt hos så vel juristkollegaer, som hos pressefolkene som jevnlig følger norske rettssaker. Og han var særlig kjent for engasjementet for klientene sine.

Kjærvik var en forsvarer som personlig fulgte klientene tett opp. Han besøkte dem i fengslene, deltok i politiavhør, og forberedte dem grundig på selve hovedforhandlingen.

Han kunne alle detaljer, og ga inntrykk av å møte opp vel forberedt.

Og han oppnådde resultater. For eksempel i Orderud-saken der Kristin Kirkemo i herredsretten ble dømt til 21 års fengsel for medvirkning til trippeldrap. Kirkemo gjorde ingen god figur i første rettsinstans. Hun fremstod nervøs og vaklende, og ble ikke trodd av dommerne. Men før behandlingen i lagmannsretten tok Kjærvik grep.

Sammen med kollega Johnny Veum, og ved hjelp av sistnevntes private videokamera, startet han en grundig prosess for å forberede klienten til ankesaken.

Time etter time satt Kirkemo foran kameraet og ble bombardert med spørsmål fra sine egne forsvarere. Etterpå fikk hun selv se hvordan hun fremstod, og kunne justere på det som var feil.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

Ble hørt

Resultatet var at hun ble hørt i Eidsivating lagmannsrett. I rettslokalene på Åråsen gjorde hun en helt annen figur. Plutselig snakket hun som en foss og nærmest forlangte å bli trodd i at det var hun som fortalte sannheten.

Mange som var til stede husker episoden da Kirkemo skulle forklare seg om en hendelse utendørs, der det var vått og fuktig. «Der satt jeg og var like kald og kåt», glapp det ut av henne til stor latter for de tilstedeværende.

Tor Kjærvik lo med. I lagmannsretten ble Kristin Kirkemos forklaring lagt til grunn, og hun endte med 16 års fengsel.

Solid strafferabatt

Et annet eksempel på Kjærviks resultater så vi i Nokas-saken. Hans klient var en lokal medhjelper som gikk langt i å hjelpe politiet med oppklaring av saken.

Mannen lever i dag på hemmelig adresse, og må for alltid leve med trusler om represalier hengende over seg.

For det mente Kjærvik at han måtte få solid strafferabatt. Han argumenterte også for at klienten skulle slippe å sone det meste av dommen.

Og han fikk gjennomslag i Høyesterett. Mens de fleste av de andre på ranslaget fikk titalls år i fengsel, slapp Kjærviks klient unna med seks måneder bak murene.

Foto: Erlend Aas / SCANPIX

En livsstil

Nokas-saken ble en livsstil for mange i de årene den varte. Også for Tor Kjærvik og de andre forsvarsadvokatene. De fleste advokatene, og mange journalister, bodde i månedsvis på samme hotell i Stavanger sentrum.

Etter endt rettsdag gikk praten livlig rundt cafebordene. Da NRK viste den omstridte Brennpunkt-dokumentaren om hvitvaskingen av Nokas-penger, inviterte Kjærvik til og med til visning på sitt eget hotellrom.

Og selv om Nokas-saken hadde et alvorlig bakteppe var det også her rom for humor. Da retten skulle på befaring i Stavanger sentrum hadde himmelen nærmest åpnet seg over byen, og regnet silte ned.

«Jøss, her er det jo enda fuktigere enn vi pleier å ha det», kom det tørt fra Kjærvik der han stod på Domkirkeplassen.

En vennlig bauta

Etter at nyheten om drapet ble kjent har flere pekt på Tor Kjærvik som en bauta i forsvarermiljøet.

Det er nok en treffende beskrivelse. Men han kan også beskrives som en vennlig bauta.

En mann som kunne sitt fag til fingerspissene, og som var raus og imøtekommende mot de fleste. Mangeårig kollega og venn Johnny Veum oppsummerer det på en fin måte: «Tor var en mann med et svært godt og stort hjerte.»