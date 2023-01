En historie om sorg

Det har blitt sagt og skrevet så utmattende mye om prins Harry de siste dagene, om betroelsene og bebreidelsene han kommer med i selvbiografien sin, at noe av det viktigste kanskje har blitt borte. «Spare», eller «Reserven», som ble sluppet i dag, virker ikke først og fremst som en historie om en dyp familiekonflikt.

Mer enn noe annet er det en fortelling om sorg, og om ensomhet.

Hovedpersonen i boken, ved siden av prinsen selv, er moren hans, prinsesse Diana. Etter at hun dør i en trafikkulykke i Paris i 1997, når hennes yngste sønn er tolv år gammel, gjør fraværet hennes at hun er konstant til stede.

Foto: John Gaps Iii / AP

Harry drømmer om henne. Han fantaserer om at hun ikke er død, men har konstruert en liksomulykke for å slippe unna pressen, og snart kommer til å sende bud etter ham og broren. Så mye av det han gjør, slåsskampene og eksperimentene med narkotika, er for å distrahere seg selv og døyve smerten.

Helt tidlig i boken nevner prinsen hvordan moren en gang hadde sagt i et intervju at hun elsket barna sine «som en besatt». «Vel, mamma», skriver prinsen, «takk det samme».

UNGE PRINSER: Prinsesse Diana sammen med sønnene William og Harry i 1992. Foto: JEAN-PIERRE MULLER / AFP

Noe nyhetsdekningen og samtalene i kantiner verden over har til felles, er at de ofte er mest opptatt av det punktvise, det oppsiktsvekkende, de hendelsene som bryter inn i forgrunnen og gjør et nummer av seg selv.

Derfor er det ikke rart at det har vært skrevet og snakket mest om de nye opplysningene som har kommet frem i «Spare», om at Harry og William havnet i slåsskamp under en krangel om Harrys forhold til Meghan Markle, om at brødrene bønnfalt faren om ikke å gifte seg med Camilla Parker Bowles.

Det som er mindre oppsiktsvekkende, den jevne duren som ligger der, i bakgrunnen i et menneskeliv, får ikke like mye oppmerksomhet.

Kong Charles og hans daværende forlovede Camilla Parker Bowles i 2005. I boken skriver Harry at bønnfalt faren om ikke å gifte seg med Parker Bowles. Foto: Jim Watson / AP

Men sorgen over Diana synes nettopp å være en slik dur, en tinnitus, noe som preger prinsen hvor han står og går. I så henseende er ikke dette en bok først og fremst om å være kongelig, men om å være etterlatt.

På andre måter er det naturligvis nettopp en bok om kongelighet. Harry er en sårbar mann som en gang var en sårbar gutt.

Sånt er ikke så lett i en familie der det nok er kjærlighet, men der det samtidig er innebygde mekanismer som skaper avstand, mellom de kongelige og folket, og mellom familiemedlemmene.

Prins Harry var 12 år gammel da Diana døde i en bilulykke i Paris. Brødrene og daværende Prins Charles møtte publikum utenfor Kensington Palace. Foto: REBECCA NADEN / AFP

Klemming hører til sjeldenhetene. Familien er en kokkelimonke av profesjonelle og private hensyn, styrt av et fastlåst hierarki.

Ingen kan gjøre noe hvis det tar oppmerksomheten vekk fra de som står høyere opp på rangstigen foretar seg. Den slags bereder grunnen for konkurranse og sjalusi.

Harry beskriver hvordan han som gutt ble liggende alene i sengen sin etter at faren hadde fortalt ham om morens død, og hvordan han som voksen nærmest isolerer seg hjemme, redd for panikkanfallene som stadig oftere rammer ham når han er ute blant folk, og sår over ikke å bli invitert oftere til William og Kate på middag, og full av lengsel etter å ha sin egen familie.

Han er kanskje ikke den mann i verden som er mest oppmerksom på sine egne medfødte privilegier, men det som plager ham, er da heller ikke noe den kongelige tittelen hans kan hjelpe ham med.

Prins William, Kate og den fotogene familien deres er svært populære i England. Foto: Aaron Chown / AP

«Spare» er av mange blitt oppfattet som et angrep på faren, den ferske kong Charles III, og dronning Camilla. Det stemmer at prinsen er bitter over å ha blitt brukt som en del av farens PR-strategi da han forsøkte å forberede befolkningen på at han kom til å gifte seg med den daværende Camilla Parker Bowles, som mange briter avskydde fordi de så på henne som årsaken til at prinsesse Diana var så ulykkelig.

Men kong Charles fremstår først og fremst som en velmenende, men livsfjern skikkelse, en som elsker sønnene sine, men ikke klarer å vise det.

Det er en stor ømhet i scenen der prins Harry, som var mørkredd som barn, beskriver hvordan faren pleide å sitte på sengekanten hans og stryke ham over pannen til han sovnet, og alltid lot døren stå på gløtt når han snek seg ut.

Den virkelige skuffelsen synes å være over broren, William, som ikke ville vite av lillebroren da de begge var elever ved privatskolen Eton og som ved mer enn én anledning fremstår som noe av en bølle. Men det er ikke sikkert kritikken rammer.

TO BRØDRE: Den virkelige skuffelsen synes å være over broren, William. Foto: DOMINIC LIPINSKI / AFP

Da prinsesse Diana fortalte om hvor vanskelig hun hadde hatt det i den britiske kongefamilien den gangen på nittitallet, var verden mer enn villig til å lytte og forstå. Ingen hadde særlig høye tanker om den emosjonelle intelligensen til svigerfamilien hennes i utgangspunktet.

Prins William, Kate og den fotogene familien deres er på sin side svært populære, og tabloidavisene som Harry avskyr, har i en årrekke fremstilt den eldste broren i et mer flatterende lys enn den yngste. For den eldre generasjonen kan det hende prins Williams taushet fremstår som mer verdig enn prins Harrys ordflom.

For en ordflom er det. Ingen detalj er for privat for å publiseres i «Spare». Det er som om prins Harry har svingt fra den ene ytterligheten til den andre, fra Windsor-regelen som sier «ikke klag, ikke forklar deg», til å øse ut alt.

Britisk presse kalte prinsene og deres koner for «The Fab Four», før Prins Harry og Meghan Markle forlot kongehuset. Foto: Frank Augstein / AP

«Spare» kommer fra en mann som ikke har trening i å porsjonere ut tankene sine.

Og det gjør at man fort kan tenke: Hva skal han gjøre nå? En slik historie kan bare fortelles én gang, kan bare selges én gang. Sløret er for alvor trukket til side. Overskriftene i dag er gammelt nytt i morgen. Kanskje vil prins Harry fortsette å følge med på alt som skrives om ham, slik han åpenbart har gjort til nå, og fremdeles føle behov for å korrigere alt som er feil.

Men i en slik kamp vil det være ham mot horder av tabloidjournalister og sladrehanker på nett, og den kampen kan neppe vinnes. Eller kanskje det er en slags fred å finne, etter å ha lagt hjertet på pulten. Enten man liker eller ikke liker det han holder på med, skal du være en kald fisk for ikke å unne ham dét.