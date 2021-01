Etter 10 måneder med ulike koronatiltak, er det nå rett under 200.000 nordmenn som er registrert som arbeidssøkere hos Nav.

Antallet ledige jobber, drøyt 20.000, understreker hvor vanskelig situasjonen nå er for de nå som står utenfor arbeidsmarkedet.

Det er rett over ni arbeidssøkende per ledige stilling. I februar 2020, altså før pandemien, var tallet på 2,6 arbeidssøkere per ledige stilling.

Antall arbeidssøkere per stilling i ulike bransjer Yrke Antall arbeidssøkere Arbeidssøkere per stilling Reiseliv og transport 35520 51 Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt 12831 25.3 Jordbruk, skogbruk og fiske 2309 19.7 Serviceyrker og annet arbeid 23802 17.4 Helse, pleie og omsorg 10159 1.9

Et dramatisk skifte

Tar vi et dypdykk ned i tallene blir det enda mer alvorlig. For i løpet av fjoråret har det skjedd et dramatisk skifte i arbeidsmarkedet.

Tall som Nav har satt opp for NRK viser nemlig hvor skjevt arbeidsledigheten rammer.

I det ene ytterpunktet finner vi reiseliv og transport. Reiseliv er en av de hardest rammede bransjene på grunn av korona – ved siden av bransjer som kultur, restaurant og event.

I denne gruppen er det over 35.000 arbeidssøkere, og under 700 ledige jobber. Det blir ganske nøyaktig 50 ganger så mange arbeidssøkere som stillinger.

Det er en håpløs situasjon.

Store forskjeller

I den andre enden finner man helse og omsorg, der forholdstallet er to søker per ledige stilling.

I gruppen med 35.000 arbeidssøkende finner vi for eksempel kabinansatte eller ansatte på hotell. Mange av dem har vært permittert i snart et år allerede.

For mange av disse står valget mellom å satse på å komme tilbake i den gamle jobben sin – eller forsøke å finne ny jobb- kanskje i en helt annen bransje.

Må se etter andre jobber

Statsminister Erna Solberg sa på NHOs årskonferanse for noen uker siden at alle som er permittert også må se etter andre jobber.

Det er en krevende oppgave å lykkes med. Det er de svakeste gruppene, med dårligst realkompetanse, som nå er hardest rammet av permitteringer.

Denne økonomiske krisen rammer nemlig annerledes enn for eksempel oljekrisen i 2014 og finanskrisen i 2008, der det i større grad var folk med høyere utdanning som mistet jobbene sine.

Under oljekrisen kunne man se at for eksempel oljeingeniører omskolerte seg til å bli lærere. Veien fra renholder på hotell til lærer er ikke like kort. Få har tilstrekkelig realkompetanse for de stillingene som er.

Dette skal man gjøre

Så hva kan man helt konkret gjøre? Rådene fra Nav kan oppsummeres slik:

Få en realistisk vurdering fra arbeidsgiver om arbeidsplassen din kommer tilbake

Bruk tiden på å skaffe ny kompetanse for å kvalifisere deg for andre bransjer der det finnes ledige stillinger, som for eksempel helse og omsorg. For mange vil det for eksempel være et steg videre å ta førerkort

Utvid det geografiske søket, og være villig til å flytte på deg.

Rådet er uansett ikke å sitte stille og vente. Sannsynligvis kommer ikke absolutt alle jobbene tilbake etter at den økonomiske krisen er over. Noen arbeidsgivere ser at de kan klare seg med færre ansatte, noen bedrifter har gått konkurs – og andre bedrifter vil kanskje aldri kom opp igjen dit de var.

All tannpastaen kommer ikke tilbake i tuben.